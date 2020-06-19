裕日車在股東會上，通過派發21.27元股息，台灣市場火力集中在下半年的兩款新車，不過總經理李振成坦言，受疫情影響，很難達到去年的銷售水平。

「派發21.27元股息，相當好！ 」裕隆日產汽車（Nissan Taiwan，以下簡稱裕日車）總經理李振成難掩雀躍地說。

裕日車銷售的日產（NISSAN）汽車，由日本日產（Nissan）擔任技術母廠設計，在台灣由裕隆代工生產，屬於國產汽車品牌銷售公司。

去年裕日車因為新車上市，加上中國轉投資的業外收入，全年EPS衝上24.27元，大賺逾2個股本，穩坐汽車類股每股獲利王寶座，是裕隆集團重要的金雞母。

今年受到疫情衝擊，李振成坦言，轉投資的東風日產要達到跟去年同樣的水平，「確實會比較辛苦。」

董事長嚴陳莉蓮則表示，下半年還是會繼續推出全新國產化SENTRA轎車、全新大改款進口休旅車JUKE等兩大新車款，「有信心再創佳績。」

下半年推兩大新車款，嚴陳莉蓮：有信心創佳績

連續兩天主持股東會，董事長嚴陳莉蓮首度脫下口罩致詞，指出去年裕日車導入搭載全球首創可變壓縮比引擎的旗艦轎跑車款ALTIMA，以及搭上新能源車趨勢，推出首款純電動車LEAF，跨足大眾電動車領域，市場反應都很不錯，因此下半年仍會推兩款新車。

但與（18）日裕隆股東會相同，在開場致詞完畢後，嚴陳莉蓮就沒有再發言，有關經營層面問題，全數交由身旁的專業經理人回答。

嚴陳莉蓮指出，下半年會推出兩大新車款，「有信心再創佳績。」 裕日車

裕日車總經理李振成會後受訪時表示，台灣市場的主力車款，都集中在下半年推出，策略上採取「衝量薄利多銷」，就算第二、三季急起直追，也很難達到去年的銷售水平，對台灣市場態度偏向保守。

此外，裕日車在去年正引進首款電動車Nissan LEAF，結合集團旗下的裕電能源負責建置充電設施。李振成指出，經濟部能源局在2017年正式實施全年銷售新車油耗均值仿效車輛平均油耗標準 （Corporate Average Fuel Economy Standards, CAFE），預計在2022年開始，國內所有新販售小客車平均油耗，必須達每公升20.9公里，隨著時間逼近，未來也會加大力道推廣電動車產品，但沒有透露具體細節。

東風日產要達去年表現，李振成：比較挑戰

除了本業，裕日車還有一大塊獲利，來自中國「東風日產」的轉投資業外收入。

東風日產長期穩定支持裕日車和裕隆集團的發展，據了解，從2003年至今，累計從中國匯回的現金約586億新台幣，提撥給股東的股利達510億元。

總經理李振成補充，年初因為中國疫情嚴重，銷售受到影響，不過從四月份開始，東風日產已逐漸恢復去年的銷售水準，雖然目前北京爆發第二波疫情，不過東風日產，主要布局在長江以南的市場，影響並不大。

李振成坦言，因為四月份中國市場才逐步回溫，東風日產要達到跟去年一樣的獲利成績，「是比較辛苦跟挑戰的。」他認為，隨著疫情逐漸受到控制，未來獲利的表現會慢慢回穩。

責任編輯：蕭閔云