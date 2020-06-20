德國車廠BMW因疫情影響宣佈裁員6,000人，同時也將暫停與賓士的自駕合作。

肆虐全球的新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎），對各大車廠造成了嚴重衝擊。德國汽車大廠BMW本週宣佈將裁員6,000人，並且與賓士的自動駕駛技術合作聯盟也因此宣告中止。

歐洲車市慘跌5成，BMW裁員度難關

BMW聲稱他們已與工會達成協議，聲稱將透過裁員、優退、遇缺不補等手段，減少人力成本，應對武漢肺炎對車市帶來的蕭條。BMW在一份聲明中表示，為讓集團能夠應對外部影響及市場波動，他們必須採取進一步的措施。

武漢肺炎令人們減少外出，汽車銷量也因此驟減。 Flickr via Chad Davis

BMW全球員工總計達12.6萬人，本次裁員6,000人約占其整體員工數的5%。疫情期間BMW許多員工也無法正常工作，仰賴與政府合作推出的短工時計畫度過大封鎖難關。今年5月，BMW透露有3萬名員工利用短工時計畫。

民眾足不出戶的這段期間，全球車市表現低迷，BMW 2020年第一季的財報中，汽車總銷售量下滑約20%，歐洲汽車製造商協會（ACEA）資料也顯示，歐洲5月汽車銷量暴跌52%。

不光BMW在疫情下遭遇重創，福斯集團、寶獅雪鐵龍集團、雷諾集團等汽車界巨頭，5月銷量均重挫50%以上。

中止和賓士的自駕聯盟，BMW稱「現在不是合作時候」

且在裁員之餘，BMW也因此中止與賓士的自動駕駛技術聯盟。BMW宣稱這是場「和平分手」，雙方皆同意將精力專注在既有的開發布局上，且不排除日後恢復合作，兩者在安全性及客戶利益等自駕技術的基本架構上仍然高度相似。

去年7月，兩位汽車業巨頭宣佈了這項合作，計畫將共享開發資源，長久投入自動駕駛技術的研發當中，按照他們所描繪的藍圖，他們原先設想在2024年時，於旗下車款納入此合作誕生的技術。

然而2020上半年爆發的武漢肺炎攪亂了一切，研發自動駕駛技術所費不貲，迫於窘迫的現實狀況，雙方決定暫時擱置這項合作計畫，「經過廣泛的檢視後，我們得出的結論是，考慮到建立自駕平台的成本、當前業務及經濟情況，現在不是合作的時間點。」

雖然從4月開始，BMW等車廠就漸重啟工廠，開始恢復汽車生產，BMW對車市在疫情後的復原相當悲觀，執行長奧利佛．齊普斯（Oliver Zipse）認為，歐美市場需要很長一段時間才能回復到疫情前的水準，雖然中國在疫情趨緩後銷售量迅速反彈，但不覺得歐美能有同樣表現，預測2020年「狀況嚴峻」，2021年則「充滿不確定性」。

揮之不去的疫情陰霾，也迫使其餘車廠裁員保命，法國最大車廠雷諾5月宣佈裁員1.5萬人，重新調整組織架構，日產也正考慮裁員2萬人，為公司瘦身以度過病毒難關。

資料來源：MarketWatch、Barrons

責任編輯：蕭閔云