股東會中，華航董事長謝世謙，給出了苦子日暫歇的訊號：不減薪、不裁員，透過擬定新的機隊策略、衝刺貨運，度過史上最艱難的一年。

「今年將是非常艱難的一年。」華航董事長謝世謙，在股東會上，道出了航空產業，在疫情下面臨的現實。

防疫需求下，各國實施邊境管制，造成航運需求大幅下降，以華航來說，目前航班執行率，只有約3%~4%，面對困境，華航透過旗下18架貨機調整營運型態，穩住了公司營運狀態。

股東會中，謝世謙給出了苦子日暫歇的訊號：不減薪、不裁員，透過擬定新的機隊策略、衝刺貨運，度過史上最艱難的一年。

苦日子暫歇，華航減班減薪七月底喊卡

小股東在股東會上，關心華航是否會裁員？

為了開源節流，華航以減班、減薪（一般員工減15%、主管減20%、高階主管減25%），來避免裁員的最糟情況發生。

從數字看，可以驗證這樣的措施確實是必須。

目前華航的客運航班執行率，僅剩下3%~4%，客運營收從疫情前的每月約80~90億，下滑到現在的3~5億。面對小股東提問，謝世謙帶來了好消息，他指出目前華航營運狀況還過得去，不僅不會考慮裁員，且減班減薪的措施，最快在七月底八月初就會結束，預告員工共體時艱的苦日子，將暫時告一段落。

華航董事長謝世謙指出，目前不會考慮裁員，且減班減薪的措施，最快在七月就會結束。 shutterstock

調整營運策略，謝世謙：活下來最重要

減班減薪能夠暫歇的關鍵，就是華航旗下18架規模的貨運機隊，帶來穩定的現金流，讓營運狀況表現得如謝世謙口中的「還不錯」。

華航在致股東書中指出，根據IATA（國際航空運輸協會）預估，今年航空客運市場需求，將會呈現負成長，全球客運收入將減少11％～19％，相當於630～1,130億美元，「COVID-19 疫情轉折變化幾乎是史無前例的。」

謝世謙提到，全球航空業者都面臨挑戰，例如近期香港國泰航空，就獲得港府注資1,500億元台幣，他強調：「存活下來，比任何事情還重要。」

華航活下來的秘絕，就是調整營運策略，透過旗下貨機衝刺營收，從數字上來看，四月貨運營收有約70多億元、五月更高達90億元，創下半年來新高，成為華航主要現金流來源。

引進新貨機、窄體客機，面對後疫情新常態

與此同時，華航也透過重新評估機隊計劃，因應外在環境挑戰。

翻開年報，華航去年在董事會上，已經通過機隊汰舊換新計畫，預計在今年到明年間，陸續引進6架777F新型貨機，這款機型因為燃油效率較高，未來會優先派飛越洋航線，取代目前較為耗油的747-400F貨機，以提升營運效率，這項貨機汰新策略，正好可以因應需求強勁的貨運市場。

載客量、耗油量小的窄體客機，勢必將扮演維持營運表現的關鍵角色，因此，謝世謙補充，近期寬體機租購計畫，則會重新檢討。 shutterstock

此外，也將於明年至2023年間，陸續引進25架A321neo窄體客機，汰換現有737-800系列客機，透過全新客艙設計，提升旅客服務品質，強化產品競爭力。

在新冠肺炎疫苗問世前，全球越洋旅行勢必受到一定程度侷限，旅行需求降低，過去高載客量的廣體客機，無法像過去銷售出這麼多的機位，將對客運營收造成不利影響，這些都將成為後疫情時代，航空產業的新常態。

載客量、耗油量小的窄體客機，勢必將扮演維持營運表現的關鍵角色，因此，謝世謙補充，近期寬體機租購計畫，則會重新檢討。

責任編輯：蕭閔云