昨（23）日凌晨蘋果一口氣更新了iOS14、iPadOS 14等四項系統，不過對於mac使用者來說，當中最重要的應該就屬新macOS 10.16。

蘋果將macOS 10.16命名為「Big Sur」，命名同樣也是來自於地名，其源自美國加州南方的美麗海岸，中文譯名通常稱作「大索爾」。蘋果同時也表示，此次macOS是繼macOS 10推出以來的最大更新，「Big Sur」借鑒並融合了iOS的一些特點，例如新的控制中心、通知中心，而當中許多App也經過重新設計，例如基礎的Mail、Photo、Note以及iWork。

新的控制中心可以從桌面快速點選並調整這些項目（例如調整亮度、音量、勿擾模式），更新的通知中心也加入更多交互式通知以及重新設計的各種元素。 T客邦

蘋果更新了Dock按鈕的設計，使之與蘋果生態系中的設計語言更加一致，但卻也保留macOS的特色。 T客邦

地圖

在Messages方面蘋果加入了新的搜尋功能，在「Side Bar」上使用者可以更輕易地選擇照片、同時也有更順暢的使用體驗。在Map應用程式方面，新的macOS也加入了iOS所擁有的元素，使用「環遊四周」功能可以查看附近的目的地，並且可以瀏覽購物中心、機場的市內地圖，同時現在在Mac身上也可以更方便的規劃旅遊，它可以顯示自行車導航路線，並將這些資訊無痛銜接到iPhone身上。

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蘋果瀏覽器

蘋果認為此次「Big Sur」是對Safari推出以來的最大幅度更新，一開始蘋果就直接開砲，聲稱其Safari瀏覽器速度比起Chrome還要快上50％，同時可以在螢幕上顯示更多標籤。更新後的Safari可以支援頁面預覽，只要將游標移到該項目上就可以，同時新版Safari也可以提供自定義首頁，並內建七種語言的自動翻譯功能（法語、德語、西班牙語、俄語、巴西葡萄牙語）。

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隱私方面同時也是此次WWDC的重點之一，新的隱私功能「隱私報告」（Privacy Report）可以防止你所瀏覽的網站對使用者進行追蹤，同時在App Store中的應用程式未來也將會顯示其所會搜集的使用者數據類型，例如是否與第三方共享使用者數據以進行追蹤，並讓使用者更加安心。對此蘋果表示，這是從食品營養標籤中的安全性和可讀性所得到的啟發。

現在使用者也可以自行創造和定義新的Memoji，並使用Memoji貼紙來妝點訊息和貼文。 T客邦

開發人員工具

最後是關於開發者方面的更新，現在用Xcode 12開發適用於macOS的應用程式比以往更加容易，SwiftUI也進行了升級，現在開發人員可以在所有Apple平台上使用共享程式碼編寫整個應用程式，並加入自定義Mac功能。

其他方面，macOS也推出新的Catalyst應用程式，這款在去年macOS Catalina上首度問世的應用程式可以讓開發者將iPad應用程式引入Mac，在macOS Big Sur中，Mac Catalyst會自動繼承新外觀，並為開發者提供新的API。

責任編輯：林芳如

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