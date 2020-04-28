首家取得香港虛擬保險執照的OneDegree，推出一款寵物保險，只需要一支手機就能幫毛小孩完成投保，下一步將進軍台灣市場。

家中的毛小孩生病、住院，因為沒有健保，往往需要大筆醫療費用，然而金融科技（FinTech）正在打破這項限制。

香港科技保險公司OneDegree，推出一款寵物保險，一支手機就能幫毛小孩完成投保。OneDegree剛剛取得香港虛擬保險執照，接下來還打算進軍台灣市場，他們看見那些機會？

不限貓狗品種，最快三分鐘完成投保

日前，剛取得香港虛擬保險執照的OneDegree，本月在網站上推出第一款產品，針對家中毛小孩的寵物保險「毛價保」， 因為持有的是虛擬保險執照，飼主可以直接在網站上完成投保 。

OneDegree表示，只需要三分鐘就能完成投保，範圍涵蓋所有貓狗品種，且沒有指定項目賠償限制，也就是發生在寵物身上的所有疾病，產生的醫療費用（手術、住院、檢驗等費用）都能獲得理賠。

飼主投保前，不需先帶寵物做身體檢查，只需要在網站上填寫寵物基本資料（年齡、品種、性別、體重等等），系統會根據以上資料算出保費，採一年一約的方式，最低74港幣（約新台幣288元）就能投保。

只需要三分鐘就能完成投保，範圍涵蓋所有貓狗品種，且沒有指定項目賠償限制。 shutterstock

值得一提的是，OneDegree主打寵物5歲前投保，可以獲得終生慢性疾病保障，包括過敏、慢性腎衰竭和癌症等。有鑑於先前香港傳出有寵物驗出武漢肺炎陽性反應，OneDegree的理賠範圍也包括武漢肺炎。

之所以選擇寵物保險，作為切入市場的第一步，是因為 OneDegree觀察，香港貓狗寵物數量將近50萬，且獸醫費用近年不斷上漲，認為背後有極大寵物保險需求，這也是香港首款專為寵物推出的純醫療保險產品。

因為流程全部在網路上可以完成，OneDegree表示，一旦需要理賠，上傳相關醫療單據後， 有9成案件可以在完成資料審核後的2個工作天內撥款 。

寵物保險在台商機大，投保前須看清楚限制

台灣早已有「寵物險」。根據行政院農業委員會畜牧處動物保護科統計，全台犬貓等寵物飼養數已突破250萬隻，年成長率達10％，背後商機更大。

事實上，10年前在台灣就有寵物保險，不過都是針對「寵物侵權責任賠償」，也就是萬一毛小孩造成他人財物、身體傷亡的賠償保險。

近年市場方向改變，台灣包括明台產險、兆豐產險、富邦產險、新光產險、華南產險都推出寵物醫療保險。多數保險範圍都涵蓋寵物的醫療，甚至連走失的協尋廣告費用、死亡後的喪葬費都能涵蓋。

不過台灣的寵物保險有較多限制，例如部分產險公司無法接受從事競賽、獵捕、特技表演、專門繁殖用、醫學用等類型的寵物投保。OneDegree目前沒有明確限制。

值得注意的是，寵物保險保障期限較短，大多一年一約，保險公司會每年檢視寵物狀態決定是否續約。此外，飼養烏龜、兔子、鳥類等其他寵物，也都沒有涵蓋在寵物保險投保範圍內。

已向金管會申請執照，將進軍台灣市場

這次在香港推出寵物保險的OneDegre，是一家2016年成立的新創。背後股東大有來頭，包括資本總額逾640億美元的物流地產巨頭普洛斯集團旗下BitRock Capital，以及來自台灣的國泰創投都參與入股。

香港政府發出的三家虛擬保險執照，其中兩家由現行保險業者奪得，包括保泰人壽保險有限公司﹙Bowtie﹚、安我保險有限公司，OneDegre是唯一一家取得牌照的獨立網路保險新創。

OneDegree背後股東大有來頭，包括資本總額逾 640 億美元的普洛斯集團旗下 BitRock Capital，以及來自台灣的國泰創投都參與入股。 OneDegree

OneDegre表示，公司一開始創立時就同步在台北、香港設立辦公室。目前台灣辦公室約有50名員工，正在向金管會申請保險執照，接下來會跟台灣在地的金融銀行合作，複製香港的模式來經營台灣市場。

下半年，台灣三家純網銀將陸續開業，將來銀行營運長莊瑞德曾表示，規劃推出寵物保險，隨著業者陸續卡位，台灣保險科技發展有機會邁開大步。

責任編輯：陳映璇