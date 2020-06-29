全球因為疫情衝擊，舊有模式打碎重組，宏碁董事長陳俊聖不僅親自向供應鏈追料，滿足K12購機需求，更看見線上線下行銷操作分隔打破，融為目標客戶全通路思維。

「可以預見，暑假過後，美國K12以下學生沒辦法開學。」宏碁董事長陳俊聖說，疫情讓全球學生被迫自購電腦，需求延續到年底。

「第二季筆電比首季出貨季增80%，電競類更是3倍成長，」疫情才起，宏碁3月業績就先率先反映，衝上240億元歷史高檔水準，陳俊聖分享疫情期間成績單，也樂見單是美國就有8,000萬學生還沒買教育筆電，宏碁傾全力滿足中，疫情讓宏碁學到什麼？如何做得比對手還要快？

第一課：照三餐追貨，董事長下海猛追供應商

「大家可能不知道，Jason每天照三餐提醒我，要供給！要供給！可見需求還不錯，供應端我們也要加把力！」共同營運長黃資婷掌管供應鏈，兼任中國區負責人，是這波疫情調度幕後關鍵人物，疫情開始後面臨料件的短缺，陳俊聖從2月起對追料就沒鬆懈過。

宏碁共同營運長黃資婷是供應鏈管理第一把交椅。 王郁倫攝影

「現在需求仍遠超過交貨能力，現階段大約三分之一需求仍無法供應，要持續跟供應商協調，期望用替代方案去滿足，」至於何時才能充分滿足看似無盡頭，黃資婷說，「每天我們還在跟供應商視訊，努力因應。」

「 連我都撲上去追貨！追900多家供應商以及他們的上游。 」陳俊聖說，3月起宏碁業績月增128%，業績呈現線性上升，4～5月也在高峰，團隊不斷努力追料的成果具體，他直言對供應商「只有滿滿的感激，」比對對手，他認為宏碁在拚反應速度、韌性，這也是何以對手5月業績才反彈，而宏碁3月就上揚的關鍵。

分享這波疫情的團隊決策，陳俊聖透露「看到動作（需求）不要猜，前端到後端流程要短，處置簡單，才有機會跑得比別人快。」除每週一對一跟各區域開會，縮短市場反應速度。

比電腦需求慢顯現的，是電競顯示器，宏碁也加快回應速度，第二季宏碁顯示器出貨也季增100%，反彈比電腦還大。

滿足率只有30%？靠人脈追料

儘管居家上班及遠距上課帶來強勁需求，電腦五哥業績受惠程度也各異，取決各家反應速度。宏碁3月營收跳升上去後，就穩穩比1～2月單月多出一百億元營收，能順勢搶市佔，連IDC（國際數據）調研機構也都好奇缺料期，宏碁如何掌握供應鏈？

宏碁董事長陳俊聖認為美國K12暑假結束仍難以回校上課。 王郁倫攝影

回顧三～四個月的供應鏈大震撼，陳俊聖坦言一切可以濃縮自他30年工作經驗：「 沒事多吃飯，有事打電話 」，顯見靠的還是人脈，而上半年成績，他自認「做的還可以。」

第二課：不談線上線下，用數字科學做行銷

黃資婷也是中國區負責人，今年上半，中國區業績成長率也是全球最高，她笑說，宏碁在中國體量小，成長性必須高於業界，如此才有好成績，大家線上行銷為線下的引流的操作也很普遍，3~4月中國電商銷售非常高，但解封後，5月起線上交易仍不少，但線下銷量也追上來。

「很多是線上看，線下取貨。」黃資婷觀察，疫情過後，「行銷兩字的定義已經重新混合，不是線上或線下，而是多元通路。」

她認為打破線上線下定義，是很棒也很有趣的挑戰，宏碁鎖定TA（目標客群）跟著走，藉此觸及這些客戶，不管線上線下，有些族群如電商的通路很集中，但創作者類別較分散，線下通路可以線上經營，觀念已經完全改變，更勇於嘗試互動性。

黃資婷坦言，宏碁已經做很多用戶大數據分析，每一個人都是使用者，從消費前的輿情分析，買後的評價，到第三階段符合GDPR要求下的用戶行為分析，利用這些數據分析去修正或整合產品技術，甚至全球新品發佈會，也會針對事後媒體報導的角度，比對內部認為的開發重點，做行銷資訊上的修正。

在物流上，也因多元通路特性，讓調貨及物流配送複雜度拉高。黃資婷坦言，中國通路操作很細膩，調貨難度高，印度或美國地廣複雜度也高，究竟貨要備在線上線下？都是要經過精算，「這是數字科學，不能靠感覺。」

宏碁是Chromebook龍頭，受惠學生採購需求第二季筆電季增80％。 宏碁

美國K12暑假過後不會開學，7成學生沒電腦

這波細膩操作，能否為宏碁帶來第三季旺季成績？陳俊聖透露，教育需求十分明確，「 以美國來說，至少K12暑假過後不會開學，每一個學生都需要電腦學習，30%學生沒有電腦，我們還在努力滿足其他7成學生中！你知道這高達6,000到8,000萬台需求。 」

他開心地說，在家上班的採購需求是剛需，但會較快滿足，在家上課則是換機需求，「學生用筆電快壞？還是成人用筆電容易壞？」陳俊聖對學生教育需求看法樂觀其來有自，宏碁是最大Chromebook供應商，這波教育需求對Chromebook最大，「疫苗沒有研發出來前都有風險，公共衛生成為個人責任。」陳俊聖分析。

蘋果推自製晶片筆電，宏碁：ARM是號人物，但不會盲跟

面對蘋果將改用ARM架構打造自有處理器，年底將推出第一台自製CPU Macbook，宏碁怎麼看？陳俊聖坦言，ARM在15年前就想佈局PC市場，但直到現在半導體技術成熟才做到，宏碁過去也有ARM的Chromebook，這在Android平台可以辦得到，但蘋果是用iOS，Windows可以用ARM嗎？

宏碁共同營運長高樹國（左）認為ARM將是重要角色。 王郁倫攝影

宏碁共同營運長高樹國則認為，宏碁不會盲目跟隨蘋果，但顯見ARM架構晶片會成為Somebody（重要角色），宏碁會看趨勢決策，就像過去AMD也是從nobody變成Somebody。

宏碁總是在市場尚未成熟時觀望，在具一定市場規模是跳入，高樹國分析，當製藥有賣點、有市場區隔，時間到了宏碁就會做。根據IDC研究副總監嚴蘭欣分析，現在ARM架構筆電只占全球0.4%占有率，以高通跟幾家電腦品牌如微軟、微星、華碩合作過。

嚴蘭欣表示，蘋果自行開發ARM架構晶片搭配自家作業系統，目的應該是要讓平台相容性更好，使用體驗優化。由於蘋果iPhone用戶帶動Macbook銷售成績，改善跨裝置連通性體驗相當重要，因此接下來得觀察蘋果是否能鼓勵第三方軟體業者開發支援軟體。

由於軟體開發週期至少半年，但對商務人士而言，電腦是「吃飯的傢伙」，能不能等？軟體相容性準備度如何？她認為這是新Mac發表後馬上值得關注的角度，對軟體開發商來說，Windows用戶規模大，是否有開發Mac版本意願值得觀察，且據聞蘋果第一個推出的也並非最頂級機種，採取慢慢更新的策略，是否有測試水溫意味？也是值得關注的點。

責任編輯：陳映璇