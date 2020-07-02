國泰金控過去一年陸續找來旅遊、交通、電商、電信等不同產業領域的業者合作，打造「數據金融生態圈」，挖掘到許多新客群。

不一定要走進銀行才能得到金融服務，金融業者打開大門，透過跨產業合作，將金融服務融入生活場景中，已經成為趨勢。

國泰金的步伐很快，打破只跟單一業者跨業合作的方式，從去年（2019）開始，陸續找來旅遊、交通、電商、電信等不同產業領域的業者合作，建構「數據金融生態圈」，一年下來，有什麼樣的合作成果？

不再單打獨鬥，國泰找上異業建構生態系

國泰金去年透過整合集團內資源，與多家跨產業業者展開合作，以POC（Proof of Concepts）小規模形式，驗證並優化新的商業模式，與台灣之星、蝦皮、易遊網、PChome等業者展開合作，建構與不同產業的生態圈。

國泰金控副總經理梁明喬表示，透過POC（Proof of Concepts）小規模的驗證，串接雙方資料數據、研究新的商業模式。POC結束後，會檢視流程與客戶反應來修正，不過POC只有約三個月的時間，通常不會有明顯立即的業務效益，但仍可觀察到一些現象。

去年，國泰跟電信公司台灣之星合作，將原客戶手機補貼金轉為多元金融商品，客戶購買電信資費方案後，若不使用手機補貼則可選擇小額信貸、刷卡金。台灣之星發現，在此模式下，能有效提升高資費綁約， 雙方指定用戶在POC期間，就帶動網路門市月租999元以上資費方案，申辦量月增近15%。

此外，國泰跟旅遊電商平台易遊網，推出台灣首個保險監理沙盒，讓顧客可以在易遊網購買機票、行程時， 在不必跳轉網頁的情況下，直接在易遊網官網或App上，直接投保旅平險，目標在下一個階段，能將旅遊綜合險一併埋入，同時滿足出國的完整保障。

國泰金控總經理李長庚觀察， 夥伴關係會成為企業經營的新常態，有助避開未知風險，藉由異業數據的交換，能突破框架、獲取過去沒有的機會。

機會：開發新客群，為銀行創造新商模

在台灣，平均每3,700人就有一家銀行提供服務、每800人就有一台提款機，金融服務過度密集，一直以來都有「overbanking（銀行數太多）」問題，對銀行來說，在市場過度競爭下，也很難有空間開拓新的市場與客群。

梁明喬先前受訪時曾分享，國泰的客戶平均年齡落在30歲以上，因此透過異業合，除了有機會學習不同產業的服務流程、產品包裝等Know-how，更重要的是有機會透過金融服務與場景的結合，接觸到過去沒能服務到的客群。

舉例來說，與PChome推出的「手機碎屏險」（註：提供手機損壞的保險），就有機會透過單次投保背後的數據（電商＋投保雙方數據），進一步分析客戶需求，挖掘新的年輕客群。

過去金融服務的商業模式相對單純，顧客若有需求，就要到銀行分行，或是銀行官網上尋求服務， 但是生態圈的出現，打破過去的遊戲規則 。

舉例來說，先前國泰跟可樂旅遊合作，推出「旅遊數數購」服務，顧客在線上購買行程時，無需重複填寫相關資料，即可加購旅綜險。對銀行來說，透過旅行社的平台，能更精準鎖定顧客對保險產品的需求，同時也將過去銷售保險的通路，與旅遊場景結合，創造出新的商業價值。

不過，並非所有的異業合作夥伴，都有交換數據的意願及IT能力，因此如何達到有價值的共識是關鍵。

有了數據後，金控內部的各子公司必須在合乎相關監管規範，重新串接內部系統、設計流程，以及解讀不同產業的客戶數據，內部工作流程的改變，所有的員工都必須具備數位轉型的意識與能力，才能面對新挑戰。

因此，國泰金控也喊出「CaaS國泰即服務」（Cathay as a Service）為核心的服務生態圈。目標希望未來能將金融服務，嵌入到任何有需要金融場品的場景中，打破過去只能在銀行通路尋求服務的商業模式。

責任編輯：陳映璇