從逢甲GIS研究中心獨立的天眼衛星，持續研發GIS系統，並且整合AI、影像辨識等技術，讓運輸物流管理更智慧化、更具安全性。

過往的物流與運輸業，只能做被動的監控、知道車輛目前的所在位置，對於業者而言並無法做到最全面的掌控；此外，近幾年來國道因為運輸車而發生重大車禍的比例上升，交通部也越來越重視運輸車的安全性與管理辦法。

1990 年代，由於網路等技術革新，以數位資訊當作管理的依據成為趨勢，例如人口活動、土地資源運用與等，便需要仰賴地理資訊系統（Geographic Information Systems，GIS）；有鑑於國內 GIS 技術發展需求，逢甲大學地理資訊系統研究中心整合政府、業界與相關學術單位的資源，除了土地資源管理相關的應用外，還研發出運輸管理相關的載具導航、追蹤、派遣管理等系統，在穆青雲副教授的帶領下，於 1997 年成立天眼團隊。

2001 年，台塑集團由於有從雲林麥寮配送油品至各加油站的需求，天眼團隊承接此案，並成功開創大型車隊即時派遣、追蹤、管理的案例，此後不斷有車隊管理、運輸物流業者前來尋求合作的可能性，於是天眼團隊在 2008 年正式成為公司，並且持續與逢甲大學地理資訊系統研究中心保持產學合作的關係。

從逢甲大學地理資訊系統研究中心獨立出來的天眼衛星科技股份有限公司，長期研發 GIS 系統並打造了「天眼智慧運輸物流管理雲」，整合 GIS、GPS、影像感測處理、無線傳輸、行動運算、資料探勘、AI 演算法與雲端運算等多項先進的空間資訊與通訊技術，提供全方位的智慧運輸物流管理方案、大甲媽祖遶境即時位置以及垃圾車等即時定位追蹤的服務。

不只安排行車路線，行車安全與貨物狀況同時兼顧

傳統的運輸與物流作業，最害怕的就是調度人員請假以致無人分配工作，或者是在分配工作與調度車輛時，無法平均分配貨物、里程、獎金等等；此外，對於駕駛人員的駕駛前身體狀態、駕駛中行為也無法得知，行車安全便無從保障。

天眼團隊將完整的運輸與物流作業分成運輸前、運輸中、運輸後三個階段，再針對駕駛、車、貨物三個角色的各項需求與痛點去設計。就分配貨物而言，天眼智慧運輸物流管理雲會根據當日貨物的領送貨地點、取貨時窗、貨物體積與重量、上下貨的先後順序，去安排送貨的車輛數目以及路線，並且平均分配每輛車的行車距離、時間、獎金等等，「這些程序，AI 在五秒內就可以算完了。」穆青雲說，相比於傳統的調度人員作業，AI 不僅快上許多，也避免了分配不平均、導致司機薪水相差太多的糾紛。

天眼衛星將運輸物流管理分成前中後、人車貨九個部分，依照不同需求設置不同的監控性能 天眼衛星提供

至於行車安全，駕駛人員需要在監測站做完血壓與酒測檢測之後，才可以放行車輛，並且運用手機的 app 進行車輛巡檢，方可送貨。

行車期間，則有影像辨識系統協助車前碰撞預警、車道偏離預警以及注意力輔助系統，保持駕駛的安全，若有偏離車道、駕駛員不專心開車等狀況，系統都會發出警示，後台監控人員不僅可以同步看見這些影像，也可以在後端的地圖上監控車輛是否有逾時停留過久、偏離路線等等的異常狀況，甚至發布「送貨延遲」預警。只要上述的異常狀況發生，系統會自動將異常的影像紀錄留存、上傳雲端。

出現異常停留，管控者可以調閱即時影像 天眼衛星提供

所有的行車數據至少每三十秒就會記錄一次，而一台車的所有感測器會有近百種狀態，若是一個大型車隊（四千台車左右），則每分鐘就會有將上萬筆數據需要紀錄；由於行車記錄資料量非常多，大數據分析又非常需要運算資源，因此天眼選擇將資料上傳至微軟雲端平台 Azure，「雲端可以同時處理這些資料，並且分析與運算，也不會塞車。」所有行車的數據在送貨完成之後，就會在雲端上進行運算與分析，進而輔助管理者往後的決策。

無論何種運輸都可以客製化開發，成為天眼最關鍵能力

除此之外，天眼衛星也會針對不同物流業者的需求，進行客製化的系統設定。例如貨車的尾車，常常發生拖錯車、忘記放置於哪個卸貨地點、無法得知保養記錄等狀況，因此在尾車上安裝了辨識器，必須在行車前配對正確才可以上路，還可以記錄到尾車的即時訂位與輪胎的使用里程數，做到完全的監控與管理；此外，基於安全，物流業者會規定駕駛在倒車時不能超過一定距離，以及需搖下車窗，天眼衛星便研發了記錄倒車次數、距離、及是否搖下車窗的監測裝置，以此確保駕駛員嚴格執行規定。

天眼衛星尾車辨識系統，可以避免尾車配對錯誤，也可以記錄尾車行駛里程已做到保養與管理 天眼衛星提供

隨著業務的增加，天眼團隊服務的領域逐漸從車隊管理、運輸資源管理跨足到物流管理，運輸物流業者的行話，竟成為天眼團隊「甜蜜的煩惱」，穆青雲笑說：「例如他們說『零擔』，我們一開始不知道是什麼意思，做久了以後才知道原來是指併貨運輸的概念。」

當新的服務開發出來後，天眼衛星會同時詢問其他客戶是否需要更新安裝。目前天眼衛星針對冷鏈物流研發行動溫度計，「例如像便利商店鮮食等，尤其需要送到離島的物資，他們就會有這樣的需求。」除了與兩大便利商店物流合作外，天眼衛星也與 PChome、全球機車快遞、金車物流、山立通運、中華郵政、復康巴士、多元計程車等單位合作，天眼衛星將繼續實踐「人更安全、車更節能、貨更便捷、用心服務」的服務理念，成為輔助運輸物流產業升級的領航者。

無論是地圖、演算法、影像辨識等技術，都是由天眼衛星自行研發，而這些關鍵能力，與持續和逢甲大學保持良好的合作密不可分，「成功從學校獨立成為公司運作的團隊並不多，但關鍵是成立公司後，如何與學校維持產學合作關係。」穆青雲秉持著飲水思源的心態，因為學校提供了大量的研發資源，且許多跨領域的合作與研究，在學校進行也比較容易，這些都是天眼團隊能夠服務不同物流業者需求的關鍵。目前天眼衛星並無急需的募資計畫，但是希望能找到可以共同合作的夥伴，藉由投資來增加彼此合作的實質性與深度。

天眼衛星專案經理王世傳與總經理穆青雲 數位時代攝影

創業快問快答

Q：希望提供這個社會什麼價值？希望解決甚麼樣的問題？

A：人更安全、車更節能、貨更便捷

Q：最常被客戶或投資人問起的事情？您會如何回應？

A：隨著無人車議題發展，許多客戶也開始關注無人車對於運輸產業的衝擊與影響。長遠來看，「人」不會被完全取代，產業型態有可能從勞力密集轉型為技術密集，這樣的趨勢正是我們著力技術研發的重要利基，天眼可以提供運輸前的資源規劃、運輸中的資源管理、運輸後的資源分析整體服務。

Q：創業至今，做得最好的三件事為何？

A：

協助台塑油罐車(1999~2000)建立車隊管理系統，為全台灣第一個導入空間資訊GIS與衛星定位GPS技術服務的運輸管理系統。 針對國內及跨國性企業(包含超商、宅配、電商)，提供適用台灣在地性的運輸物流技術服務，目前客戶包含7-11、全家超商、金車飲料、奇美實業、全球商務快遞等。 導入駕駛注意力輔助系統，服務客運業、貨運業需要長途駕駛的運輸產業，提供駕駛注意力分析警示、路線偏移警示、車前碰撞警示等機制，有效提升行車安全與用路人安全。

團隊資訊

公司名稱：天眼衛星科技股份有限公司

成立時間：2008/7/4

產品名稱：天眼智慧運輸物流管理雲

上線時間：2010/1/1

團隊人數：58名

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