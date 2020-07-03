以完善企業維運為共同目標，奔騰網路打造「自動化」的智能維運產品與服務團隊。一方面期待減輕 IT人員的負擔，另一方面也協助提升企業的競爭力。

隨著數位轉型與混合雲應用普及，越來越多的企業 IT 架構趨向龐雜多樣、難以統一，間接造成系統維運人員的工作壓力日益沉重，幾乎是 24 小時全年無休。舉例維運人員在工作過程中經常面臨的五大挑戰：

維運人員需手動處理瑣碎、重複的工作，不僅浪費大量的時間與心力，也容易「失誤」，進而發生故障或服務中斷等問題 資安系統的告警量呈指數成長，導致雪崩式災難性服務中斷的情況時常發生 駭客攻擊手段更加多元、新招層出不窮 應用軟體管理的複雜度大增，使維運人員在IT資產管控方面更加困難 維運人員與開發者之間存在鴻溝，久而久之將拖累整個企業交付業務的速度

因應 IT 變革所產生的服務維運與基礎建設管理複雜度問題，以及有感於維運人員工作的艱辛，新創團隊「Pentium Network 奔騰網路科技」自主開發設計一站式混合雲AIOps自動化維運平台（Marvin AIOps Platform），結合 DevOps 、 ChatOps（即時通信結合智能互動維運機器人）與 AI 自動化等三種技術，試圖提升 IT 維運管理效率與服務品質。

編按： AIOps 智能運維（Artificial Intelligence for IT Operations），顧名思義，將人工智慧應用於運維領域，以此維護系統的預判能力、穩定性與IT成本，並提高企業的產品競爭力；DevOps（Development 和 Operations 的組合詞）是一種重視「軟體開發人員（Dev）」和「IT運維技術人員（Ops）」之間溝通合作的文化或慣例。

以完善企業維運為共同目標

奔騰網路科技團隊自 2017 年成立，由具備連續創業資歷的人員領航，另加入近 70 名產品研發和 IT 維運技術專家。發展至今雖從未募資，但從成員背景、團隊規模、技術等面向，隱然可見是一家有「底氣」的公司。

就以營運長林中致 Tom 來說，曾在遠傳電信處理企業戰略與企業合併等業務；2005 年進入 Nokia ，與一群麥肯錫的顧問成立全球顧問團隊，並在往後七年擔任大中華區顧問事業群負責人；2013 年回到台灣從事新創加速，協助新創團隊各種開發業務。過去將近 20 年的豐富經歷，讓他深刻體認到劇烈的 IT 技術變革與開放式創新文化，「傳統的維運框架與方案演進的速度，早已經跟不上數位時代的需要。」

而技術長彭偉豪 DB 在網路、雲端服務、串流技術等領域皆著墨甚深，一路以來接觸過非常多類型的客戶，舉凡早期的 Samsung 、 NTT（日本電信電話）與遊戲製造商任天堂等。他分享道，無論是多大型的企業，往往要等到問題發生，才會意識到「維運」的重要性，以至於 IT 部門如同消防員一般，哪邊失火就往哪裡救火。

秉持著共同理念，Tom、DB 與創辦人 Kent 成為創業夥伴，以完善企業維運為共同目標，打造「自動化」的智能維運產品與服務團隊。一方面期待減輕 IT 人員的負擔，另一方面也協助提升企業的競爭力。

奔騰網路團隊。左起：工程師許家偉、產品經理吳孟龍、技術長彭偉豪 DB、營運長林中致 Tom。 蔡仁譯攝影

自動化智能維運平台「Marvin」：提高生產力與維運效益

Tom 介紹自家的平台服務「Marvin」，利用演算法、自動化腳本的檢測方法，大量降低了維運誤判的警報通知，並結合全面可視、可控、可管的跨雲資產 Web 中控台，讓 IT 人員可以從監控數據分析裡更進一步預測異常。

此外，當系統操作錯誤、電腦維護、程式版本相容處理或使用者軟體更新等情況發生，平台會在第一時間透過 ChatOps （手機即時通信串聯交互式聊天機器人）通知 IT 人員。如此一來， IT 人員不用親自到現場進行確認，僅需要透過手機「一鍵式」就能遠端解決問題。

奔騰網路服務應用介面。 奔騰網路

「我們目前最主要的客戶群，包含電商、線上遊戲、娛樂與直播視頻產業在内的應用服務運營商、混合雲 IT 托管服務供應商，以及大型企業 IT 服務維運部門。」團隊表示，累計至今（2020）年 4 月份，使用 Marvin 平台支援維運的服務覆蓋最終用戶數達 1,700 萬人；過去 12 個月自動化機制避免了客戶服務下線時間累計 63 萬分鐘；某客戶使用 Marvin 管理地端伺服器與雲端節點數量大於 11,000 台。

奔騰網路：看好跨平台、跨混和雲的趨勢

團隊現採取兩種收費模式：一是「軟體授權及維護」，按客戶維運人員席次做年度收費；另一則是「付費專業服務」，包含技術專家服務與產品代維運服務。

說起現階段的目標，Tom 表示，希望在兩年内成爲世界級的 AIOps 軟體原廠，在國際與區域市場占有一席之地，也尋求在 Gartner 評鑑列入 Magic Quadrant 的全球頂尖廠商之列，服務全亞洲區的客戶。

除了 2019 年與愛卡拉（iKala）公開在 Google Cloud 生態系合作，營運長也提到，即將與亞太區商業夥伴發佈合作計畫，以及與國內專注在公有雲市場的生態系夥伴一同拓展本地市場，期待能為下一個世代的 CMP（Cloud Management Platform，雲管平台）樹立行業的新典範。

創業快問快答

Q：要達到下一步目標，團隊目前缺乏的資源是？

有能力和熱情來一起打造卓越產品來影響產業與技術生態發展的優秀人才 更多優質的方案與通路合作夥伴來參與 Marvin 產品化與市場化的加速發展 迅速實現1和2的時間，與持續注入完善產品與擴張市場的資金

Q：長遠來看，公司想成為一家何種類型的公司？下一步的目標是什麼？你們如何完成？

我們現階段的發展目標，要在2年内成爲世界級的 AIOps 軟體原廠，不僅在國際與區域市場占有一席之地，也尋求在 Gartner 評鑒列入 Magic Quadrant 的全球頂尖廠商之列，服務全亞洲區的客戶 我們中長期在軟體原廠方案的版圖，將從面向混合雲異質雲智能維運 AIOps 的行業典範定義者與先行者，演變成涵蓋更廣的應用領域的 IT 資源與服務管理的使用場景，從資源及服務的探索、消費、維運、統計分析都實現高度的基於客戶實際生產數據的自動化與智能化，為下一個世代的 CMP 雲管平台樹立行業的新典範 除了持續專注產品開發與客戶服務這樣的 bootstrapping 運作模式和務實理念之外，我們不排除引入外部資金或非有機成長的形式來加速我們在產品與市場版圖的健全與完善

Q：創業至今，做得最好的三件事為何？

提供能滿足客戶嚴苛複雜的維運需求的軟體與服務 組建卓越的菁英團隊與健康開放的協作文化 從技術趨勢與客戶需要之間堅持探索產品化的市場之路

團隊資訊

公司名稱：奔騰網路科技有限公司

成立時間：2017/9/19

產品名稱：一站式混合雲AIOps自動化維運平台

上線時間：2018/5/1

團隊人數：70名

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