今年起陸續有企業宣布完成綠電交易，「綠能售電業」新興行業浮上檯面，為何企業開始採購綠電？台灣的綠電自由交易，又是如何從零走到一？

過去，台灣電子製造業靠著物美價廉的產品收服國際客戶，如今除了拚價、拚品質，還得拚夠不夠「綠」！今年起，國內吹起一股企業採購綠電風潮，以前你可能聽到Google、蘋果（Apple）在台購買再生能源電力，但現在包括台積電、正崴集團、元太科技等台廠也加大採購綠電力道，2020將是台灣綠電自由交易的起飛年！

5月初台灣剛完成首波由13家業者共同參與的綠電轉供案，年發電量超過1.1億度，這也顯示新興行業──「綠能售電業」正式登板，提供企業客製化的綠電方案及能源服務。

台灣綠能產業起飛，可從兩個現象看起。第一，去年起陸續有民營綠能售電業成立，比如新創「瓦特先生」、正崴集團旗下富威電力，這些團隊特色是平均年齡不到30歲，前景光明的綠能產業吸引年輕人加入。

第二，企業未來在「用電大戶條款」 （註：針對用電大戶，政府要求設置一定裝置容量的再生能源發電設備或儲能設備，或以購買綠電憑證、繳納代金的方式代替） 、企業社會責任（CSR），或是國際供應鏈要求下，向售電業採購綠電的風潮將更旺盛。經濟部標檢局更透露，最快7月中旬還有第二波綠電交易，交易規模將大勝首波1.1億度。

國內第一波綠電交易案在上月完成，其中包含台積電、正崴精密、元太科技、大江生醫、正信不動產5家綠電購買者。 Shutterstock

法規制度完備，再生能源從躉購走向自由販售

其實企業對於綠電的需求，並不是今年才浮現，多年前就展開布局。

來自新加坡的再生能源開發商「韋能能源」，開發位於嘉義鹽田的「艾貴義竹發電廠」裝置容量達70.2MW（千瓩），年發電量1億度，是目前綠電轉供中最大的光電案場。韋能能源執行董事胡根地說：「2017年在取得（案場）招商權利時，國內就有企業探詢如何購買綠電，但直到今年才真正把電賣給企業。」

韋能能源執行董事胡根地（右）表示，早在3年前，台灣就有企業詢問如何購買綠電，不過直到今年才真正交易。左為投資暨財務總監張峻豪。 蔡仁譯攝影

這背後的關鍵在於法規的完備，才促成綠電交易。

台灣過去十年（2010～2020）再生能源電廠所發的電力，包括太陽光電、風力、水力等，統一由台電透過躉購制度 （註：躉（ㄉㄨㄣˇ）購是一種推廣再生能源發電保證收購制度，由政府或台電以特定費率在特定年限收購所產生的電） 穩定收購20年，這機制促使民間大量投資再生能源電廠，近10年來太陽能發電量每年平均成長89.6％。

去年，《再生能源發展條例》修正，開放 綠電直供 （綠能發電廠直接供給用戶）、 轉供代輸 （綠能發電廠經台電輸配電再供給用戶）的經營型態，讓綠能發電廠多了選擇，可以售電給台電或民間企業。

台電也在年初拍板躉購合約的解約規則（俗稱分手費），在不影響整體電價機制前提，讓綠電可以跳脫躉購合約，走向自由市場。

怕掉單、怕被罰，兩個原因讓企業積極買綠電

建立好基礎法規配套後，今年起企業購買綠電需求如雨後春筍般冒出。

其中台積電最積極找綠電，因應南科3奈米廠環評承諾使用20％綠電、及蘋果供應鏈要求，找尋國內各種收購綠電的機會，甚至一度傳出台糖將「砍樹種電」，供應台積電3奈米廠的綠電需求，引發軒然大波。

面對再生能源與環境的競合，綠能售電業者富威電力董事長胡惠森明白表示，開發綠電有基本準則：「我們不碰良田，地上有樹木也不碰，因為樹本身就可以減碳，砍掉來做太陽能是本末倒置。」

然而企業發展綠電，不只是為環境永續，也和國際競爭力大有關係。台灣身為全球最大代工國之一，許多國際品牌如蘋果、Google等都是重要客戶，國際品牌為響應再生能源倡議組織RE100，承諾在2025年前使用百分百再生能源電力，更進一步要求旗下供應鏈提高綠電使用比重，百分百使用綠電是遲早的事。

未來客戶要求生產產品使用50％、100％綠電是早晚的事，當一個企業的綠電使用量愈高時，代表它愈有國際競爭力。 富威電力董事長胡惠森

蘋果提出的「清潔能源供應商」計畫，截至目前共有44家供應商加入，包括台積電、鴻海、和碩、廣達等台廠。 蘋果目標2020年增加4GW再生能源，意味蘋果製造的產品將有三分之一的電力來自再生能源，供應商若不使用再生能源，很可能有「掉單」的風險。 資策會產業情報研究所（MIC）就建議，台灣供應鏈業者可評估布局綠電採購，以維持企業國際競爭力。

另一大綠電需求來自用電大戶。《再生能源發展條例》納入用電大戶條款，企業被賦予提升再生能源使用義務。根據公告草案，經濟部訂定契約容量在5000kw以上的企業，須在5年內建置契約容量10%的再生能源，估計有300家企業受到影響，以石化、鋼鐵、半導體、電子業等為主 ，企業可選擇四種方案：自建再生能源設備、購買綠電憑證、安裝儲能設備、繳交罰金來履行義務；相較其他要買設備，採購綠電憑證被認為是4種方案中較容易執行的。

雖然經濟部設定5年時間的緩衝期、草案也尚未拍板，但多數用電大戶拚提早設置、享義務量折抵的「早鳥優惠」，紛紛找上綠能售電業買電。綠電業者就指出，目前接洽的客戶，有8到9成來自因應「用電大戶條款」而計畫採購綠電。

綠電交易市場起步走，價格、融資都是挑戰

不過民間綠電交易市場要走向活絡，面臨量能、價格、銀行融資的考驗。

初期綠電交易還在起步階段，供應量有限。為滿足市場需求，台電被政府指派擔任「救援投手」，將自建8.4億度綠電投入市場販售，以穩定供需。

韋能能源投資暨財務總監張峻豪認為，初期綠電交易較難推動，因為台灣仍有躉購制度補貼再生能源，目前太陽光電躉購費率高達4元/度，對太陽光電業者而言，沒有太大誘因轉賣民間企業。

相較太陽光電，綠能售電業者富威電力認為陸域風電、水力發電是初期具有價格競爭力的綠電，因為目前水力發電躉購費率2.8元/度，陸域風電躉購費率2.2元/度， 與平均電價2.6元相差不遠 ，透過「電＋憑證」合一銷售方式，每度綠電的價值還能往上增加。

富威電力董事長胡惠森認為，水力發電、陸域風電是初期具有價格競爭力的綠電。 富威電力提供

此外，過去再生能源電力多販售給國營企業台電20年，銀行可以安心放款，如今改賣給民間企業，銀行需重新評估買電者的信用評等與風險，一旦銀行對於契約的信心度不高，融資也不易取得。

不過這些問題，都能隨著時間與經驗解決。綠電轉供業者睿禾控股董事長陳坤宏樂觀認為，躉購制度終究會退場，因為綠能開發成本會逐年下滑，2025年後再生能源將比台電的平均電價更有「競爭力」，政府有機會不需補貼再生能源，促使大量企業採購綠電，因此不管是綠能售電業還是銀行團都必須提早卡位布局。

總統蔡英文也強調，未來四年將加速發展綠電及再生能源產業，有信心達成2025年再生能源發電占比20％目標。過去4年台灣積極推動綠能，從2016年再生能源發電占比5.1％，2019年達到6％，距離20％仍有一大段距離。

而綠電交易是否能成為再生能源的成長引擎，除了仰賴能源政策的穩定外，更重要的是透過電業自由開放，引導能源價格回歸市場供需，再加上能源技術的進步，「再生能源是貴電」的印象將成為過去式。

企業開始願意投注更多資源使用綠電，而綠能售電業也不只是售電，透過累積用電數據，提供更多樣化能源管理服務，屆時2025年不僅是企業大量採購綠電，甚至引導一般民眾開始使用綠電。

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責任編輯：林美欣