連接器大廠正崴低調布局再生能源多年，從太陽光電、陸域風電、離岸風電、水力都有投資，更投入民營綠能售電業，成立子公司富威電力，未來要用能源服務進攻國際。

台灣首批1億度綠電轉供交易，國內連接器大廠正崴集團出現在名單上，而正崴所購買的綠電，來自旗下子公司「富威電力」。一家專攻再生能源服務的公司，投入售電、節能、儲能服務，讓正崴集團董事長郭台強，默默布局8年的再生能源事業曝了光。

正崴大力投資再生能源背後，很大原因來自郭台強是一個熱愛戶外運動、注重環境的人。富威電力董事長胡惠森回憶，「有一次開會郭董（指郭台強）告訴我，如果我們（再生能源）事業愈做愈大，那環境會愈來愈好，這是最值得投資的事業。」截至目前，正崴興建中的再生能源，總發電量達3.1億度，等於種1,377萬顆樹減碳。

富威電力董事長胡惠森表示，現在市場上很多人都想要買綠電，未來富威電力的綠電也不會只賣給自家集團。 富威電力提供

其次，台灣身為全球最大代工國之一，許多國際品牌如蘋果、Google等都是台灣重要的客戶，而這些品牌都是國際再生能源倡議組織RE100成員，宣示達成百分百使用再生能源目標，並開始要求供應鏈提高綠電使用。

看好綠電交易市場，擬定「光風水氣大平台」戰略

正崴是蘋果（Apple）供應鏈，提供iPhone、AirPods、iPad等連接器、連接線等零件，因此正崴也必須達成蘋果供應商使用乾淨能源的要求，「蘋果要求很多，綠能、節能都要做，但我們簽了保密協議不能透露太多。」胡惠森也說，正崴在台灣已訂下2025年前達到100%使用再生能源目標。

「我們（正崴）在全球的廠房，屋頂可以裝太陽能板都裝了，總面積高達14公頃。」胡惠森認為，未來客戶要求生產產品使用50％、100％綠電是早晚的事，「當一個企業的綠電使用量愈高時，代表它愈有國際競爭力。」看好台灣綠電交易市場，將有爆發性成長。

因此正崴不只是採購綠電，更大力投資零排放電廠，預計2025年前將建置1千MW（百萬瓦）的再生能源裝置容量，粗估經費達500億元。

「我們比較低調，外界可能不清楚正崴在做什麼。」富威電力董事長胡惠森說，從2012年起正崴集團旗下永崴投控投入再生能源行列，特別成立子公司星崴能源，負責風力及太陽能電廠統包工程及維運業務，執行「光、風、水、氣、大平台」戰略。

目前正崴集團在彰化如火如荼建置彰苑、北苑兩座各14.4MW陸域風力發電廠、花蓮籌建水力發電廠，以及在台南七股將開發77MW地面型太陽能等計畫，並以628億元標下台電離岸風場二期計畫的統包工程與5年維運合約，將新能源視為集團下一階段成長動能。

正崴集團在彰化建置2座陸域風力發電廠，總裝置容量達28.8MW。 富威電力提供

在這個大架構下，永崴投控先是成立子公司富崴能源投資開發太陽光電、風力發電；世豐電力投資水力電廠；欣鑫天然氣從事液化天然氣的進口及銷售；富威電力則負責統籌再生能源買賣服務。胡惠森透露，下一步是計劃把星崴能源、富崴能源合併成「森崴能源」上市，訂定今年底興櫃，明年第三季IPO。

在《電業法》、《再生能源發展條例》自2017年、2019年陸續修正，開放綠電市場後，正崴著手布局再生能源服務大平台，當中關鍵就是新成立的富威電力。富威電力團隊約12人，平均年齡不到30歲，而他們將負責把正崴所投資的再生能源透過大平台對外銷售。

正崴著手布局再生能源服務大平台，當中關鍵就是新成立的子公司富威電力，從事綠電交易買賣及能源服務。圖為富威電力團隊。 陳映璇攝影

目前在銷售綠電上，富威電力估算，明年（2021）手上有6,835萬度綠電可以販售，後年14支陸域風機併網後，年發電量上看1.5億度，接下來還有水力發電2億度。

「現在市場上很多人都想要買綠電，未來富威也不會只提供給正崴集團，他們（富威電力）現在是獨立事業體，誰價格高就賣給誰，」胡惠森說。

提供最佳用電方案，半導體、生技、金融業都是客戶

除了銷售綠電外，富威電力還要提供節能、儲能系統等電力服務，胡惠森告訴員工「能源就是服務業」，要提供客戶最佳用電方案。目前接觸的客戶，涵蓋電子科技、半導體、生技產業、食品、金融業等，就連傳產、石化、電信業也是潛在客戶。一旦合作的產業愈多，就能掌握各產業的用電狀況，並透過搜集大數據做應用分析，幫助用電大戶節能或改善能源消耗。

「我們可以依據客戶的用電數據進行分析，改善客戶的用電習慣，」胡惠森舉例，曾有客戶每天早上8:30全廠開機，當開機的瞬間，工廠的用電量就超過與台電申請的契約容量，導致超收電費，後來經數據分析後，建議客戶部分機器可以慢10分鐘後開，經過調整後一個月就省下40萬元。

當富威持續累積電力知識，也能回過頭幫助正崴集團改善能源使用效率，並敲開國際市場大門。「為什麼我們要投入水力發電？因為東南亞很多國家適合蓋水力電廠，水資源相當豐沛，但現在很多地方還在使用柴油發電。」看好東南亞具有再生能源潛在市場機會。

台灣正走在能源轉型的道路上，希望2025年達到再生能源發電占比20％目標，正崴傾力培育大量的年輕人才，未來準備進攻全世界的能源服務，「台灣要走出去，把能源服務帶出去！」胡惠森的想法是，依據當地的環境資源，設置合適的再生能源，甚至在當地販售電力，正崴都已有相關能源服務團隊及能量，把台灣的經驗，複製到各國。

富威電力小檔案：

創立時間：2019年6月

董事長：胡惠森

產品服務：綠電交易、節能、儲能等能源服務

責任編輯：林美欣