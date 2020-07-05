從區塊鏈領域誕生的「分散式自治組織」概念，這種由下而上的治理模式，或許會是內容審查達成平台與用戶雙贏的一種辦法。

5月29日，美國總統川普簽署了一份行政命令，聲稱將讓包含Twitter、Facebook、Instagram和YouTube在內的社群平台，為其「內容審查」的行為負責。長期以來作為「言論仲裁者」的社群媒體巨頭們將做出什麼樣的改變呢？Facebook的內容監察委員會似乎是個可行的方式。

社群媒體控制你的靈魂

「Banks control your money, social media control your soul」（銀行控制你的錢，而社群媒體控制你的靈魂）

社群媒體的內容審查權，在網際網路與社群媒體當道的時代，已是不得不正視的問題。根據《鏈新聞》報導，美國總統川普在5月29日簽署了一份行政命令，將讓包含Twitter、Facebook、Instagram和YouTube在內的社群平台，為其「內容審查」的行為負責。行政命令中寫道：

「Twitter、Facebook、Instagram和YouTube發揮著巨大的力量，即使不是史無前例的，也可以對影響公共事件的解釋。審查、刪除或讓訊息消失；並控制人們看到或看不到的東西。」

的確，社群媒體擁有很大的權力，如同「言論仲裁者」能夠決定是非。但，拔除這些社群媒體巨頭的審查權真的是好事嗎？ 以Facebook為例，該公司在全球僱用了數千名的內容審查員來篩選貼文內容，這些內容審查員往往都得大量且仔細的觀看那些色情、暴力或是帶有種族歧視、偏見的圖文，這對他們帶來嚴重的心理創傷，相信大多數人都不希望這些負面內容廣泛出現在日常生活中。

Facebook啟動獨立委員會

如果說，有什麼方式能夠削弱社群媒體的中心審查權，又能讓平台生態系統過濾負面訊息的話，Facebook的內容監察委員會「Oversight Board」是一個不錯的方式。Oversight Board是一個被稱為Facebook最高法院的第三方獨立組織，該組織獨立於Facebook之外運作，並由至少11位、最多40位的委員組成，每個委員任期3年，委員成員來自世界各地，與Facebook無直接關係。

在今年5月7日公布的第一批Oversight Board成員名單（共20位）中，就有一位是來自政大傳播學院廣告系的陳憶寧教授。

委員會成員就各自專業除了提供言論自由、安全和隱私等數位內容和治理等社群政策供，還會審理Facebook和Instagram上對內容判定結果有爭議的申訴，Oversight Board的判定結果甚至可以推翻Facebook的原判決。

事實上，Oversight Board的概念類似於區塊鏈領域中的分散式自治組織（Distributed Autonomous Organization, DAO）。在區塊鏈或去中心化應用中，有許多的項目是透過DAO制定項目的發展方向，維持生態系統的運作，例如穩定幣項目Maker、去中心化法庭Aragon、最近剛發幣的點對點借貸項目Compound以及其他眾多公有鏈系統都是透過這種方式運行。其好處是，能夠消除極權問題，所有決策皆由社群成員共同決議，實現「由下而上的治理模式」。

台灣數位政委唐鳳，先前接受海外區塊鏈媒體Decrypt的專訪，曾分享分散式治理在台灣推動行政管理技術創新的前景。唐鳳當時表示：

「帳本（唐鳳接受專訪時使用『帳本』一詞而非『區塊鏈』）非常有前途。它們是建立跨部門之間的「問責制」和「合法性」的一種低成本解決方案。」

分散式自治組織DAO

Facebook的Oversight Board可以視為「許可制的分散式自治組織」，必需經過許可才能成為組織成員，這種方式雖然不一定能做到絕對的公正，但與「非許可制的分散式自治組織」相比較容易實現。原因在於「非許可制的分散式自治組織」世界各地任何人都可以成為組織成員，無法過濾這當中是否存在惡意人士，因此必須額外設計一套共識機制，將參與者的利益與生態系統的健全發展綁定再一起，才能保障組織與成員的目標一致。

為此，大多數分散式自治組織都會發行治理代幣，以經濟激勵的方式，刺激社群成員做出正確的決定（類似於股東會議）。以穩定幣項目Maker為例，該項目的代幣（MKR）持有人有權力修改協議的利率、抵押品以及其他參數，同時他們也有義務設定正確的參數與決策來確保Maker協議的正常運作。

因為，只要Maker協議本身能夠維持健全的發展，MKR在市場上的流通量就會逐漸減少，進而提升MKR代幣的市場價格，反之，如果協議的運行出現問題，MKR持有者就必須承擔責任。例如3月中旬，由於加密貨幣市場在短時間內暴跌，導致Maker協議中的抵押品價值低於債務總價值，進而產生無法償還給債權人的呆帳，因此，系統自動增發MKR並將其拍賣以償還呆帳，而MKR持有者（決策者）便因代幣下跌而造成經濟上的懲罰。

由下而上的治理

雖然社群媒體在內容審查的權利時常受到外界批評，但不得不承認，大多數社群媒體實施的內容審查都並非惡意，其確實為我們過濾掉許多負面與惡意內容。真正的問題點或許一直都不是內容審查本身，而是內容審查「由上而下」的治理模式。如果，社群媒體能夠將部份權力分散並下放，如同Facebook的Oversight Board這種「由下而上」的治理方式，那麼，大眾的言論就能由更公正的一群人負責篩選，社群媒體「侵犯言論自由」或「傾向某某黨派」這類的批評聲浪也能減少許多，這對用戶與平台而言，無疑是一種雙贏的結果。

內容審查權的問題在美國總統川普頒布行政命令後被搬上檯面，相信接下來的日子，各大社群媒體都會在監管機構的關切下，開始調整內容審查的執行策略，至於這些平台是否會採用分散式自治組織的模式，就讓我們拭目以待。

責任編輯：陳建鈞

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