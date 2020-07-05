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川普引爆內容審查權議題，臉書有更去中心化的解法嗎？

2020.07.05 by
林士豪
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數位資產與區塊鏈研究員，現任台灣區塊鏈媒體鏈新聞ABMeida主編，基於對區塊鏈與數位資產的專業知識，將海內外第一手產業趨勢與高含金量的資訊轉換為淺顯易懂的文字帶給讀者。

川普引爆內容審查權議題，臉書有更去中心化的解法嗎？
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從區塊鏈領域誕生的「分散式自治組織」概念，這種由下而上的治理模式，或許會是內容審查達成平台與用戶雙贏的一種辦法。

5月29日，美國總統川普簽署了一份行政命令，聲稱將讓包含Twitter、Facebook、Instagram和YouTube在內的社群平台，為其「內容審查」的行為負責。長期以來作為「言論仲裁者」的社群媒體巨頭們將做出什麼樣的改變呢？Facebook的內容監察委員會似乎是個可行的方式。

社群媒體控制你的靈魂

「Banks control your money, social media control your soul」（銀行控制你的錢，而社群媒體控制你的靈魂）

社群媒體的內容審查權，在網際網路與社群媒體當道的時代，已是不得不正視的問題。根據《鏈新聞》報導，美國總統川普在5月29日簽署了一份行政命令，將讓包含Twitter、Facebook、Instagram和YouTube在內的社群平台，為其「內容審查」的行為負責。行政命令中寫道：

「Twitter、Facebook、Instagram和YouTube發揮著巨大的力量，即使不是史無前例的，也可以對影響公共事件的解釋。審查、刪除或讓訊息消失；並控制人們看到或看不到的東西。」

的確，社群媒體擁有很大的權力，如同「言論仲裁者」能夠決定是非。但，拔除這些社群媒體巨頭的審查權真的是好事嗎？ 以Facebook為例，該公司在全球僱用了數千名的內容審查員來篩選貼文內容，這些內容審查員往往都得大量且仔細的觀看那些色情、暴力或是帶有種族歧視、偏見的圖文，這對他們帶來嚴重的心理創傷，相信大多數人都不希望這些負面內容廣泛出現在日常生活中。

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Facebook啟動獨立委員會

如果說，有什麼方式能夠削弱社群媒體的中心審查權，又能讓平台生態系統過濾負面訊息的話，Facebook的內容監察委員會「Oversight Board」是一個不錯的方式。Oversight Board是一個被稱為Facebook最高法院的第三方獨立組織，該組織獨立於Facebook之外運作，並由至少11位、最多40位的委員組成，每個委員任期3年，委員成員來自世界各地，與Facebook無直接關係。

在今年5月7日公布的第一批Oversight Board成員名單（共20位）中，就有一位是來自政大傳播學院廣告系的陳憶寧教授。

政大傳播學院廣告系陳憶寧教授臉書

委員會成員就各自專業除了提供言論自由、安全和隱私等數位內容和治理等社群政策供，還會審理Facebook和Instagram上對內容判定結果有爭議的申訴，Oversight Board的判定結果甚至可以推翻Facebook的原判決。

事實上，Oversight Board的概念類似於區塊鏈領域中的分散式自治組織（Distributed Autonomous Organization, DAO）。在區塊鏈或去中心化應用中，有許多的項目是透過DAO制定項目的發展方向，維持生態系統的運作，例如穩定幣項目Maker、去中心化法庭Aragon、最近剛發幣的點對點借貸項目Compound以及其他眾多公有鏈系統都是透過這種方式運行。其好處是，能夠消除極權問題，所有決策皆由社群成員共同決議，實現「由下而上的治理模式」。

台灣數位政委唐鳳，先前接受海外區塊鏈媒體Decrypt的專訪，曾分享分散式治理在台灣推動行政管理技術創新的前景。唐鳳當時表示

「帳本（唐鳳接受專訪時使用『帳本』一詞而非『區塊鏈』）非常有前途。它們是建立跨部門之間的「問責制」和「合法性」的一種低成本解決方案。」

分散式自治組織DAO

Facebook的Oversight Board可以視為「許可制的分散式自治組織」，必需經過許可才能成為組織成員，這種方式雖然不一定能做到絕對的公正，但與「非許可制的分散式自治組織」相比較容易實現。原因在於「非許可制的分散式自治組織」世界各地任何人都可以成為組織成員，無法過濾這當中是否存在惡意人士，因此必須額外設計一套共識機制，將參與者的利益與生態系統的健全發展綁定再一起，才能保障組織與成員的目標一致。

為此，大多數分散式自治組織都會發行治理代幣，以經濟激勵的方式，刺激社群成員做出正確的決定（類似於股東會議）。以穩定幣項目Maker為例，該項目的代幣（MKR）持有人有權力修改協議的利率、抵押品以及其他參數，同時他們也有義務設定正確的參數與決策來確保Maker協議的正常運作。

因為，只要Maker協議本身能夠維持健全的發展，MKR在市場上的流通量就會逐漸減少，進而提升MKR代幣的市場價格，反之，如果協議的運行出現問題，MKR持有者就必須承擔責任。例如3月中旬，由於加密貨幣市場在短時間內暴跌，導致Maker協議中的抵押品價值低於債務總價值，進而產生無法償還給債權人的呆帳，因此，系統自動增發MKR並將其拍賣以償還呆帳，而MKR持有者（決策者）便因代幣下跌而造成經濟上的懲罰。

由下而上的治理

雖然社群媒體在內容審查的權利時常受到外界批評，但不得不承認，大多數社群媒體實施的內容審查都並非惡意，其確實為我們過濾掉許多負面與惡意內容。真正的問題點或許一直都不是內容審查本身，而是內容審查「由上而下」的治理模式。如果，社群媒體能夠將部份權力分散並下放，如同Facebook的Oversight Board這種「由下而上」的治理方式，那麼，大眾的言論就能由更公正的一群人負責篩選，社群媒體「侵犯言論自由」或「傾向某某黨派」這類的批評聲浪也能減少許多，這對用戶與平台而言，無疑是一種雙贏的結果。

內容審查權的問題在美國總統川普頒布行政命令後被搬上檯面，相信接下來的日子，各大社群媒體都會在監管機構的關切下，開始調整內容審查的執行策略，至於這些平台是否會採用分散式自治組織的模式，就讓我們拭目以待。

（本文由林士豪授權轉載自鏈新聞

責任編輯：陳建鈞

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