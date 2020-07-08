沃爾瑪傳將在7月底前推出會員服務Walmart+，嘗試訂閱服務多年的零售龍頭，將藉由這項服務挑戰亞馬遜Amazon Prime在電商的地位。

身為實體零售王者的沃爾瑪，面對電商龍頭亞馬遜的步步進逼終於祭出殺手鐧。有消息指出，沃爾瑪預計在7月內推出會員服務Walmart+，企圖挑戰Amazon Prime的地位。

今年2月時，就有媒體披露沃爾瑪正祕密籌備Walmart+會員計畫，期望藉此與亞馬遜在電商領域一決雌雄。起初沃爾瑪預計3、4月就要公佈，然而在美國大舉爆發新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情，導致這項計畫不得不延後推出。

Walmart+年費為98美元（約新台幣2940元），較Amazon Prime的119美元便宜，目前僅知道將包含一日到貨、加油折扣及提早購買產品的項目。

在Walmart+即將上線的消息曝光後，沃爾瑪股價立即上漲近7%，相對亞馬遜股價下跌約2%。

在美國因武漢肺炎而大封鎖期間，沃爾瑪雖繳出好成績，第一季線上銷售成長74%，但在電商領域依舊遠遠落後亞馬遜的腳步，只有其8分之1的市場規模。

嘗試數年、失敗多次，沃爾瑪為何執意要推訂閱服務？

迄今為止，沃爾瑪曾嘗試非常多樣化的訂閱服務。2018年時，沃爾瑪曾推出訊息購物訂閱服務Jetblack，月繳50美元提供用戶以類似聊天軟體的方式下單購物，雖然最終在今年2月宣佈停止服務。

沃爾瑪也推出過「送貨至冰箱」的InHome Delivery服務，用戶須支付49.95美元的智慧鎖安裝費用及19.95美元月費，讓配備鏡頭的送貨員將商品送至家中，親手放至冰箱內。

另外，去年沃爾瑪推出的Delivery Unlimited服務，更被視為Wlamart+的前身，同樣收取98美元年費，提供用戶免運費的無限制雜貨送貨服務。先前沃爾瑪也曾嘗試類似Amazon Prime的ShippingPass服務，然而早在2017年就已經結束。

疫情期間，沃爾瑪曾在4月針對防疫購物需求，發表Express Delivery訂閱服務，以每月10美元的費用，提供用戶2小時送貨到府服務。

沃爾瑪積極嘗試各種訂閱服務，全是為電商領域發展做鋪墊，集合多項優惠的Walmart+會員服務，更是對亞馬遜電商龍頭寶座發起挑戰。建立多年的會員制度，被認為是亞馬遜電商城池固若金湯的關鍵因素。

2005年時，亞馬遜推出Amazon Prime計畫，這項計畫起初被認為「太過好康」，消費者每年只須繳少少的會員費用，即可享有免運費、快速到貨等眾多福利，難以帶領亞馬遜獲利。

然而15年過去，現在Amazon Prime全球會員數超過1.5億人，且每位會員去年平均消費金額達1,400美元（約新台幣42,000元），超過一般用戶的600美元兩倍以上。且依照最近的調查，美國高達64%成年民眾有訂閱Amazon Prime服務，顯見其影響力。

沃爾瑪與亞馬遜同台較勁

雖然沃爾瑪在零售市場的整體占比較亞馬遜大，但地盤正被一步步侵蝕。根據《Recode》報導，Amazon Prime收攏超過半數高消費力家庭，並且逐漸向偏好沃爾瑪的低消費力家庭進發，推出折扣方案吸引這些原屬於沃爾瑪的顧客。

外界擔憂倘若這位零售王者仍未推出相應措施，即使是沃爾瑪擅長的雜貨領域，消費者恐怕會抵擋不住Amazon Prime會員各種優惠誘惑，進而導致顧客流失。再加上，此時也是沃爾瑪在電商領域向亞馬遜反攻的良機。

亞馬遜在電商市場的領導地位，被認為與Amazon Prime會員的成功密不可分。 Sundry Photography via shutterstock

雖然迫於疫情下需求，民眾在亞馬遜上的消費激增，但礙於送貨時間拉長、品質下滑，以及疫情期間接連爆發的員工抗爭，都影響外界對亞馬遜的觀感。調查也顯示，美國民眾對亞馬遜的好感已從1月時的74%降低至58%。

在美國失業率高漲，民眾必須節省手頭金錢的此刻，Walmart+瞄準的加油折扣等民生必需優惠也顯得更為吸引人。另外，雖然沃爾瑪業務不像亞馬遜開枝散葉遍及影音服務等領域，他們也傳出正與外部公司合作，計畫將娛樂優惠也納入會員福利之中。

沃爾瑪能否藉由Walmart+會員服務扳回一城，現在或許還很難說，但這項會員服務的推出，至少給予零售龍頭與亞馬遜在同一個擂台上較量的可能性，民眾也能自行衡量，誰給出的優惠才最切合自身消費需求。

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資料來源：Recode、Bloomberg、TechCrunch

責任編輯：陳映璇