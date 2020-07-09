疫情肆虐，各國發布相關禁令，旅遊、航空業首當其衝，為了滿足民眾想出國的心，松山機場於上週舉辦「偽出國」出入境體驗。

在COVID-19（俗稱武漢肺炎）全球蔓延、各國紛紛封鎖國境、設下隔離規定的現在，回國後都需要隔離檢疫。不過，這一次的出國之旅是個例外⋯⋯

松山機場

報到、安檢、登機⋯⋯好像哪裡不太對？

7月2日（四）一早，原本因為國際線班機取消，而門可羅雀的台北松山機場國際航班出入境大廳顯得熱鬧非凡，拉著行李箱、穿著一身度假打扮的旅客出現在報到櫃台領取登機證，過安檢，在候機室稍待片刻後開始登機。

在登機口遇到親切的空服人員後，旅客們魚貫進入機艙坐下繫上安全帶，準備來一場放鬆的旅行。

等等，看到這裡或許會令你疑惑，松山機場目前不是有大量的國際航班取消嗎？

原來，這是松山機場特別舉辦的「松山機場出入國境體驗活動」，讓人們重溫出國旅行的滋味。

偽出國的小旅行

這場活動總共有三個梯次，每梯次開放60人，活動一上線就吸引超過9,000人留言抽獎，希望能幸運被抽中來一場偽出國的小旅行。

松山機場

今年38歲，帶著兒子一起來體驗的幸運兒蕭小姐表示：「我真的很想出國，但因為疫情的關係，許多國際航班都取消了。」

今年48歲的蔡小姐則說：「我希望疫情可以盡快結束，如此一來我們就可以真的出國了！」

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責任編輯：林芳如

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