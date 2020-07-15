雖然直播銷售（直播電商）在台灣也越來越多人投入，但仍有企業不熟悉這些數位工具，koodata 5月推出的新服務，就是要瞄準這些企業。

受到新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）的影響，讓許多實體店家不得不進行數位轉型，發展線上銷售的管道。其中，直播銷售（或直播電商）也是重要的解決方案之一。

中國對於直播銷售已相當熟練，格力電器董事長董明珠靠著「直播帶貨」在4小時內賣出新台幣超過40億元的家電、錘子手機創辦人羅永浩直播首秀也在3小時內賣破億元，雖然台灣還沒有同樣的狂潮，但在疫情期間，直播銷售的熱潮逐漸升溫是肯定的。

成立於2015年，專注於數位廣告的koodata，旗下擁有產品「EasyLive直播拍賣」，透過留言「+1購買」就能快速成立訂單，對比去年，迎來了10倍成長的「+1購買」交易數。

直播銷售熱潮，EasyLive 2020年GMV有望破億

從koodata提供的數據，能發現直播銷售在台灣的成長，koodata的直播產品EasyLive在2019年推出後，第一季平均每場的直播長度為68分鐘，到了2020年第一季已成長至55%，平均直播長度為106分鐘。2020年前半年累積的「+1購買」量已達50萬次，是去年同期的10倍，預計今年有望創造破億的GMV。

雖然目前疫情稍稍趨緩，直播下單趨勢卻未見疲弱，反而越來越多品牌投入資源於直播銷售，koodata營運長孟逸錤表示：「即使疫情趨緩，第二季直播用戶開播的比例，相較第一季也成長28%。」

蘭蔻（LANCOME）在疫情後決定首次嘗試直播銷售。 koodata

許多過去未曾嘗試直播的品牌，也都相繼「開播」。像是國際知名品牌L'Oreal旗下品牌Lancome蘭蔻（LANCOME），在疫情後決定首次嘗試直播銷售，透過網紅加上品牌櫃姐，一小時內就達成百萬銷售；製造公司3M，也投身直播銷售旗下過濾器產品，也於30分鐘內銷售一空。

而協助許多企業進行直播銷售，koodata也看到台灣企業轉型的掙扎，許多企業開播僅用臨場反應在銷售，並沒有進行完整的事前規劃與行銷配套。而為了更進一步抓住直播銷售的商機，koodata成立了「koo.shopping酷樂購」直播節目，提供完整的解決方案。

企業仍不熟悉直播，koo.shopping酷樂購應運而生

於今年5月成立的「koo.shopping酷樂購」直播節目，可以說是真正的因疫情而生，為的就是解決企業缺乏直播經驗或不熟悉數位工具的問題。

koodata團隊認為，直播銷售並不是單純的「開播」即可，還需要有完整的規劃與廣告投放才能帶動銷售，他們也發現，有許多企業客戶買了EasyLive的方案卻遲遲沒有開播，或是產品根本沒有粉絲團作為渠道開播，又或者完全沒有直播的經驗。

因此，koodata邀請這些台灣品牌，帶著產品到koodata辦公室內的攝影棚，透過「koo.shopping酷樂購」的粉絲團開播，koodata甚至會替企業找來有經驗的直播好手協助擔任銷售者，並協助規劃行銷與廣告投放，等同於企業只需要有產品，其他的事務由koodata解決。

過去合作的品牌包含精製手工皮鞋的林果良品、麥芽氣泡飲禾餘賣酒、專銷玉荷包的悠由數據等，其中悠由數據販賣的玉荷包更創下6小時賣完的紀錄。

除了koodata之外，台灣還有許多直播銷售的解決方案提供者，如ikala、創意點子、17直播旗下的HandUP舉手購物等，雖然目前看來許多台灣企業仍處於「嘗試」的階段，但仍相當值得觀察消費者是否會發生購買行為上的轉移，以及風口上的玩家們，不論是企業或是直播服務提供者，如何緊抓著時代趨勢做出反應。

責任編輯：蕭閔云