台達電與台科大成立聯合研發中心，承諾未來三年至少投入三千萬元經費，放眼5G、雲端、人工智慧三大領域，目前已有9個案子進行中。

企業招攬人才，產學合作是重要的管道之一，台達電今（14日）宣布與台灣科技大學成立聯合研發中心，承諾未來三年至少投入三千萬元經費，初期以綠色機房、儲能為研究核心，放眼5G、雲端、人工智慧三大領域，目前已有9個案子進行中，台達希望透過產學合作模式，讓學校與業界無縫接軌，進一步招攬台科大學生進台達工作。

台達電工程師進駐台科大，每年投注1千萬元研究經費

這次聯合研發中心成立，以台科大電機、電子系為首波合作重點，共30位師生參與。台達電營運長張訓海表示，台達電與師生共同訂定題目研究，未來將提供系統解決方案，讓產學合作的內容能快速落地。

台達與台科大聯合研發中心成立，以台科大電機、電子系為首波合作重點。 陳映璇攝影

聯合研發中心位於台科大國際大樓8樓，未來台達電「資通訊基礎設施事業群」、「能源基礎設施暨工業解決方案事業群」工程師會進駐，與台科大學生共同參與研究，該中心除了獲得科技部產學研發中心計畫補助支持外，台達電也承諾每年投入1千萬元研究經費、並持續三年。

台達電新進員工，2成來自台科大學生

為吸引更多高階人才加入，台達電也提供國際實習、研發獎學金與預聘方案，讓優秀人才留在台灣。事實上，台達電近年來招募新進工程人員，就有20%是台科大學生。

台達近年來招募新進工程人員，就有20%是台科大學生。 陳映璇攝影

根據2020年《Cheers》雜誌「企業最愛大學生調查」，台科大排名第五名、為技職學校的龍頭，深受業界歡迎，且學生國際化程度高，外籍碩博士生人數居全台之冠。不只與台科大合作，台達電也預告下一步將與成功大學合作成立研發中心。

看待下半年景氣，台達電營運長張訓海認為第三季還算不錯，但第四季還沒把握。第三季在新遊戲主機、PC傳統電源、資料中心以及工業自動化（IA）等業務帶動下，能延續第二季的動能。

責任編輯：蕭閔云