受疫情影響，社福團體募款金額銳減，電商平台成募款管道。于美人聯手7大通路開賣公益蛋糕，在做公益也能吃美食的背後，物流平台黑貓宅急便也發揮關鍵角色。

受到疫情影響，長期仰賴外界援手的社福團體雪上加霜，募款資金衰退約3～4成。當實體通路逛街人流減少，轉向電商平台發起的募款，會是後疫情時代的新解方嗎？

這個想法早在12年前就萌芽，當時知名主持人于美人與美食家許心怡、吳恩文發起「做好事小組」，透過momo等電商通路開賣公益蛋糕，更藉由黑貓宅急便送到消費者手中。

攜手7大通路賣公益蛋糕，要募150萬元助受暴婦女

以往公益團體的志工需在大太陽底下揮汗叫賣，或配合實體通路行銷，額外增加人事成本。

相較之下，「做好事小組」配合7大網購通路販售，包括momo購物網、PChome線上購物、Yahoo奇摩購物中心、博客來、愛飯團、生活市集、7-11線上購物中心通路，並統一由黑貓宅急便配送，「運用電商平台做公益，因為能隨時掌握訂單量，備貨的壓力相對減輕，」許心怡說道。

于美人發起的「做好事小組」邁入第12年，今年配合7大電商通路販售公益蛋糕。 做好事小組

縱使疫情衝擊各行各業，今年于美人依然發起這個公益活動，至今走過12個年頭。這次不但找來藝人LULU（黃路梓茵）響應活動，更與法朋烘焙甜點坊合作，推出蛋糕與餅乾的組合禮盒，目標一個月銷售1.5萬盒，一盒售價620元（含運費），每一盒捐出100元給婦女救援社會福利事業基金會，預計募集150萬元。雖然銷售量不多，卻也年年與黑貓宅急便合作。

行動「美食雷達」，黑貓宅急便合作逾600家名店

「做好事小組」每年都能找到好吃的蛋糕甜點，且銷售目標幾乎達標。在選品上，除了是于美人本身對美食的要求外，黑貓宅急便也扮演重要角色。

黑貓宅急便（統一速達）是統一集團旗下物流系統，今年成立20週年，除了一般物流配送外，還有商流服務，從商品開發、通路、配送一條龍經營。

統一速達行銷部部經理任經文表示，目前商流業務合作店家逾600家。 陳映璇攝影

黑貓宅急便旗下共3,400名司機，司機被稱作SD（Sales Driver），不只配送貨物，還肩負業績。

當司機在配送時就會去挖掘各式排隊美食、名特產店家，婉如行動「美食雷達」，再轉介給商流開發部門，若合適放在通路推廣，還能引薦到Yahoo奇摩購物中心、momo、PChome等電商平台，再由黑貓宅急便負責配送。

「 我們的司機常常可以找到好吃的東西；而且我們不只可以配送，還能幫忙賣！ 」統一速達行銷部部經理任經文說道。

經常往來的合作店家逾600家，如法朋烘焙甜點坊等名特產店家，不管常溫、冷凍、冷藏商品都能合作，目前商流業務每年成長穩定。任經文表示，受惠宅經濟發酵，今年上半年貨物量，較去年成長一成左右。

也因為黑貓與名特產店家有合作關係，也能回過頭給予「做好事小組」在選品上的建議，甚至原本彼此都是競爭對手的電商平台，也因為公益的關係攜手合作。

責任編輯：張庭銉