亞果遊艇7月初剛登錄興櫃後，第8艘船隻「烏拉尼亞」接著報到，遊艇大亨侯佑霖積極布局遊艇產業版圖，持續開發新碼頭，計畫與更多船廠、代理商合作。

一艘全新白色遊艇停泊在高雄亞灣碼頭旁，這裡是全台最大遊艇集團亞果的發源地，自7月初剛登錄興櫃後，即刻宣布引進巨星遊艇製造的「58呎歐風諾瓦帝」，加入集團船隊，並計畫與國內更多船廠、代理商合作，培育本土遊艇人才。

亞果遊艇

亞果是全台最大的遊艇集團，旗下共有8艘船艇（自有遊艇/帆船），主要經營會員制遊艇俱樂部服務，涵蓋船艇租賃、泊位租賃及船艇代理買賣等。

亞果遊艇會員人數從去年300位成長至550位，一張首席會員卡價值漲至150萬元。亞果遊艇董事長侯佑霖估算，台灣至少有2萬艘遊艇需求，是藍海市場，他喊話台灣船舶業者不要只拚遊艇外銷，國內市場也是個機會。

看好台灣遊艇新藍海，主辦「海上遊艇展」

台灣遊艇製造以外銷為主，據經濟部統計，2019年遊艇出口值達2.3億美元，占整體船舶出口值的57%，年增38.0%。

MIT遊艇享譽國際，素有「南嘉鴻，北巨星」名號，嘉鴻、巨星都是台灣知名豪華遊艇製造商，外貿協會甚至每兩年舉辦一次「國際遊艇展」，但為何國內遊艇文化仍不興盛呢？

侯佑霖分析，第一，「國際遊艇展」是外貿協會舉辦，主要是鼓勵外國人買船，而非針對台灣人。第二，這是陸上展覽，「大家買一台車都會去試車，難道參觀就會買船嗎？」對業者而言，花了很多心力展示船隻，卻沒有達到效果，「今年國際遊艇展因疫情取消，反而是救了遊艇展的聲望，」侯佑霖不諱言說。

左起為亞果總經理張慶祥、董事長侯佑霖，亞澎遊艇開發董事長黃裕庭。 陳映璇攝影

為鼓勵國內遊艇休閒文化，去年11月亞果於台南安平碼頭舉辦首屆「水上遊艇展」，不只新、舊船都有賣，民眾買票進去還能搭船出遊，「我們從百萬到1億元的船都賣，讓一般民眾也可以入手，以後每年我們都會在台南辦水上遊艇展。」讓民眾可以親身體驗海洋文化。

「目前全世界的遊艇都已經是紅海市場，只有台灣是藍海，」由於遊艇消費市場與國家GDP息息相關，侯佑霖估算，台灣平均每1千人有一艘遊艇，至少有2萬艘遊艇的需求量，未來亞果將搶攻泊位租賃、遊艇代管維修、駕駛訓練等商機，他也呼籲台灣船廠可以開始好好經營台灣市場。

縱使看見2萬艘遊艇商機，但根據交通部航港局MTNet 2020年1月份資料，台灣目前可供申請停泊的泊位僅1,050席（水上泊位814席，岸置泊位236席）。侯佑霖也期盼，未來政府能夠再開放更多水域，亞果也會評估遊艇市場的需求，逐步開發碼頭。

擴大會員服務，購買巨星熱銷遊艇

亞果在去年轉虧為盈，營收1.49億元，每股盈餘0.05 元，隨著營運好轉，為提供遊艇會員更好的服務，今年向巨星購買一艘58呎歐風諾瓦帝遊艇、命名為烏拉尼亞。「一般58呎遊艇僅能裝載14～15人，這艘能載24人，還有3間套房，是巨星最熱銷的遊艇，」巨星遊艇董事長陶君亮說。

今年亞果向巨星購買一艘58呎歐風諾瓦帝遊艇、命名為烏拉尼亞。 陳映璇攝影

花了六年推動海上休閒活動，侯佑霖有感而發，早期亞果遊艇會員主要來參加派對，而非租船，但這幾年加入的會員都熱愛租船出海，親海的人越來越多，亞果遊艇會限量首席卡價值也水漲船高，首席卡可租借亞果所有船隻，參加更高階社交活動，價格漲到150萬元，「未來我們會看需求的量，並慢慢調整（價格）。」

目前亞果規劃在台南安平港打造國際級遊艇城，與新加坡悅榕庄酒店及度假村集團（Banyan Tree）合作，串起周邊遊艇碼頭、度假飯店及餐飲服務，以塑造台版邁阿密為目標。遊艇碼頭62個泊位已完工，第二期水岸Villa已開工，預計2023年落成。未來亞果還會持續開發碼頭，尋找澎湖、台中、台北合適停泊的遊艇碼頭。

除了擁有高雄亞灣會所、澎湖遊艇碼頭、安平遊艇城三處營業據點，亞果將增設台北、台中分公司，並把技術know-how輸出海外，像柬埔寨西哈努克港就積極向亞果招商，也不排斥到中國發展。

責任編輯：蕭閔云