疫情對社會對無現金支付需求的提昇，以及中國發展數位人民幣的快速步調，讓日本加快發展數位貨幣腳步，將其納入經濟政策之中。

疫情下催生的無現金支付需求，讓日本加快了邁向「數位日圓（CBDC）」的腳步。近期舉行內閣會議上，日本首度將數位日圓納入經濟財政營運與改革基本方針《骨幹計畫》之中，考慮建立自己的數位貨幣。

Facebook去年6月發表密碼貨幣Libra，讓各國政府都開始思考推出數位貨幣的可能性，其中又以中國的步調最為快速，除了已在部份地區進行數位人民幣的小規模試驗外，日前更傳出將與共享乘車服務滴滴出行合作，推出首個大規模應用。

數位人民幣快速的發展步調，讓日本也加快研究數位日幣速度。 shutterstock

7月初，日本銀行（日本央行，簡稱日銀）才發布了一份關於數位貨幣的報告，敘述了技術方面的問題，並揭露為克服難題籌備的測試計畫等，聲稱面對無現金支付需求高漲，以及中國數位人民幣的快速發展，他們也將跟上這股趨勢。

熱愛現金的國家

日本投入數位日幣開發的主因，是對於失去日幣國際影響力的擔憂。數位貨幣有著即時交易的優點，他們擔心當數位人民幣問世時，可能改變當前以美元為主的國際交易態勢，進而對日本造成影響。

但過去日本社會對現金的依賴之重，使得發展數位貨幣得格外謹慎，然而2020上半年爆發的新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎），可能將成為日本政府發展數位貨幣的轉捩點。

在避免外出、減少接觸的氛圍下，行動支付在全球受到更多民眾使用。根據《路透社》報導，有分析師認為，這場疫情讓人們開始減少使用現金，可能使得日本更認真看待數位貨幣。

日本FinTech協會調查指出，日本「半數以上消費使用無現金支付」的民眾比例，已從2020年1月時的23%，在短短3個月內於4月成長至33%，比例大為提昇。

日本無現金支付普及率低落，遠遠落後中國、韓國、美國甚至印度等國家。 LDprod via shutterstock

日本經濟產業省今年初發布的無現金支付報告提到，日本在無現金支付領域發展遲緩，多年來其支付占比一直只有20%前後的程度，遠遠落後於主要國家的4成至6成使用率。

2016年時，日本無現金支付占比為19.9%，與韓國（96.4%）、中國（65.8%）、美國（46%）甚至印度（34.8%）等國家相形見絀。直到2018年，這個數字也僅僅成長至24%而已。

為了促進無現金支付的使用比例，2019年10月消費稅調漲至10%時，日本政府也曾牽手各大支付業者推出多項優惠與折扣，期望吸引消費者擁抱行動支付服務。

短時間不會上路，日銀聚焦兩大難題

至於實行上的技術難點，目前日銀聚焦在「普及性」及「強韌性」兩點上。縱然疫情令無現金支付的使用比例增加，日本仍有相當多人沒有智慧型手機。截至2018年為止，日本智慧型手機普及率仍只有65%，其中未使用智慧型手機的族群，又以小孩與老人為主，因此開發適用於不同類型設備的服務相當重要。

不被環境影響的「強韌性」，則是日銀關注的另一個焦點。很多行動支付需要網路及電力才能使用，對於地震、颱風等天災頻仍的日本，未避免緊急情況下失去功能，計畫將「離線使用」納入功能之中。

若只是單純的「離線使用」，透過智慧型手機的藍牙功能其實並不難實現，但如何在流程中納入監管，避免洗錢等金融犯罪發生，仍是日銀待解決的難題之一。

今年1月時，日銀與歐洲央行及5國央行攜手，投入數位貨幣的研究，是日本為數位貨幣踏入的第一步。當時的聲明中提到，「日銀將與其他國家合作，藉由檢驗及驗證技術測試的作法，評估數位貨幣的可行性。」

不過，當時日銀副行長雨宮正佳（Masayoshi Amamiya）透露，日本短期內沒有推出數位貨幣的計畫，此前還需要經過審慎的評估，包括對貨幣政策的影響、安全規範等。

目前除了數位人民幣已步入實驗階段外，美國、歐盟也都表現出對於數位貨幣的興趣，正各自投入研究當中。今年6月時，聯準會主席傑洛姆．鮑爾（Jerome Powell）才透露正在研究數位美元，並由中央主導設計，不會讓企業插手。

儘管礙於種種懸而未解的難題，短時間內不太可能看見數位日圓問世，但日本政府的舉動顯示出，這個熱愛現金的國家，正一步步朝著數位貨幣的未來邁進。

資料來源：Reuter、日經（1）、日經（2）

責任編輯：蕭閔云