IBM本週公佈了4月至6月財報，不僅揭露疫情下藍色巨人的表現，同時也是新執行長奎許那上任後的第一張成績單。

本週，IBM公佈了2020年第二季財報，不僅揭露這間百年老店在疫情下的實際表現，同時也是新執行長阿文德．奎許那（Arvind Krishna）上任後的第一份成績單。

今次公佈2020年第二季財報中，由於受到疫情衝擊，IBM營收較去年同期衰退5.4%至181億美元，連續兩個季度下滑，淨利更大跌46%至13.6億美元。IBM繳出的成績單，已超越華爾街預期的177.2億美元營收，每股盈餘也達到2.18美元，高於設想的2.07美元，使IBM股價在盤後交易大漲6%。

另外，IBM成功提昇5大業務其中3項的毛利率，讓整體毛利率達到48%，不僅超越去年同期的47%，也勝過第一季45.1%的表現。IBM雲端業務也表現良好，營收較去年上升30%達到63億美元，是財報超越預期的主力來源。

但疫情的陰霾至今仍未消散，美國單日確診數已連續一週超過6萬人，沒有任何趨緩跡象。因此IBM仍舊不提供下半年的營收展望，奎許那表示，「4月時我們曾聲稱會在90天內重新評估（展望），或許我們對疫情走向及對經濟的影響有些太過樂觀。」

上任即面對疫情風暴，奎許那能否帶領IBM渡過難關？

今年4月6日，奎許那接替吉妮．羅密提（Ginni Rometty）的職務，成為IBM執行長。過往在羅密提的率領下，縱然IBM極力向雲端領域轉型，卻止不住營收衰退趨勢，營收及市值均下滑25%。

然而更不湊巧的是，此時新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）正在美國延燒，登上執行長寶座之日，也是奔赴戰場之時，外界都相當在意這位新船長，如何為IBM在疫情的風暴中掌舵前行。

奎許那上任即面對席捲全球的武漢肺炎風暴，疫情下他果斷宣佈裁員精簡人事。 IBM

繼微軟的薩蒂亞．納德拉（Satya Nadella）、Google的桑德爾．皮蔡（Sundar Pichai），奎許那又是一位接掌科技巨頭的印度裔執行長。有別於一副好好先生的外表，奎許那做決定相當果決，上任沒多久即宣佈裁員，為疫情精簡人事。雖然IBM並未透露具體數字，此次裁員傳有數千人遭到解僱。

5月底因非裔男子喬治．佛洛伊德（George Floyd）遭受警察暴力執法致死，引發的種族平等浪潮中，奎許那也向國會議員寄出一封公開信，宣稱IBM將就此退出人臉辨識業務，反對技術成為種族歧視的幫凶，顯示在和藹的外表下，奎許那行事風格非常果斷。

著眼AI、混合雲兩大面向，奎許那瞄準數位轉型新商機

外媒《彭博社》曾指出，奎許那與接任總裁的紅帽執行長吉姆．懷特赫斯特（Jim Whitehurst）被期待將帶領高齡108歲的IBM，邁入第三次的轉型階段。

「現在接掌IBM的兩大人物都是雲端技術的忠實信徒。」研究公司ESG創辦人史蒂夫．杜普萊斯（Steve Duplessie）表示，「舊的IBM已經死了，他們必須做出改變，才能在還來得及前翻新這間公司。」

IBM收購紅帽的交易案，也是由時任雲端部門主管的奎許那所促成。 shutterstock

對於IBM的下一步，奎許那則將目光放在混合雲及AI兩大面向。5月舉辦的IBM Think線上大會上，他聲稱在各大企業因疫情加速邁向數位轉型的此刻，混合雲及AI是「推動數位轉型的兩大動能」。

在接任執行長前，奎許那便是雲端運算部門的主管，IBM收購紅帽的交易案，也是由他所促成。多年來，他一直在IBM內部推動混合雲技術發展，思考如何讓客戶私有雲的重要資料，連結至IBM、亞馬遜及微軟等公用雲服務上。

上任後，奎許那更被期許能帶領IBM徹底從利潤微薄的傳統業務，走向雲端計算領域。財報會議上，他也重申IBM未來焦點會放在混合雲及AI上，並聲稱量子運算「即將到來」。

但在這個動盪的時刻，奎許那透露，未來幾個月內，第一要務仍是確保業務表現穩定，保證變現能力及損益兩平，「雖然現在是個充滿挑戰的時刻，我們仍對能夠向前邁進的可能性感到興奮。」

責任編輯：蕭閔云

資料來源：Business Insider、Bloomberg、The Print