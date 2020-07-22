金仁寶集團人事異動！前執行長沈軾榮閃辭後，集團21日宣佈凱碩董事長由前仁寶大將章瑛暫代，許勝雄獨子許介立則兼任仁寶、凱碩董事，將「藉他之力」整合資源。

金仁寶集團人事部署大換血！金寶執行長沈軾榮今年閃辭後，金寶關係企業內多項職位21日也出現大異動，金寶一口氣撤換凱碩、仁寶、康舒董事代表，其中仁寶跟凱碩法人代表改派康舒總經理許介立接任，一番人事變動引發矚目。

許介立3月掌康舒，金仁寶接班話題不斷

許介立為許勝雄獨子，今年3月因元老級前總經理高青山屆齡退休，許介立率領的康舒最大電源事業部成績最突出，成為康舒去年營收闖過200億元大關推手，因而順勢接任總座大位，被視為許家世代接班安排啟動，此次許介立又兼任多家集團關係企業董事，是否更上層樓也受到熱議。

金仁寶董事長許勝雄（右）的獨子許介立（中）未來是否接班備受關注，左為許勝雄夫人蔡麗珠 王郁倫攝影

對長子接班，董事長許勝雄6月股東常會上曾表示「順勢而為！」沒有把話說死，許勝雄解釋，很多東西時間到了，會怎麼產生，就會怎麼產生，到底是老一代、新生代，還是中生代要去擔綱，必須要跟著時間走。

至於許家親近友人則指出，許介立目前會先專注經營電源供應器廠康舒，一次把一件事做好，至於此次許介立接任仁寶跟凱碩董事代表，最大目的是期望藉此一改過去金仁寶集團成員各自單打獨鬥的現象，發揮集團力量，資源互相整合，發揮最大效益。

沈軾榮退出「製造事業」，卸任3家法人董事

此次人事異動，也意味沈軾榮未來將專注集團「新事業」發展，在「製造」端角色將逐漸淡出。

金寶21日宣佈，改派3席在凱碩董事會法人代表，由原本是沈軾榮、許勝雄、蔡碧芳，改為章瑛、許介立、張寶誠，其中章瑛是從仁寶借調的大將（原為資深副總），此次改派後也在董事會中獲得推舉成為凱碩代理董事長。

金寶前執行長沈軾榮服務12年，今年初閃辭，董事長許勝雄調派仁寶多位大將進駐協助。 王郁倫攝影

金寶在康舒的法人代表也撤換沈軾榮，改派金寶電子總經理陳威昌擔任，金寶在仁寶的董事代表，也同樣換下沈軾榮，改由許介立擔任。

事實上，今年金仁寶集團人事變動極大，金寶前執行長沈軾榮在5月閃辭後，隨7月21日金寶改派新法人代表後，金仁寶集團上市櫃成員中，沈軾榮目前僅擔任泰金寶副董事長職位，不過，在金仁寶新事業體系如三緯國際、印表機晶片通寶、美容3C「智慧魔鏡Hi Mirror」等等，沈軾榮仍擔任重要領導角色。

沈軾榮2008年升任金寶總經理後，擔任公司營運舵手12年，許勝雄多年幾乎甚少插手管理，今年因沈軾榮閃辭，許勝雄從仁寶調多位大將回防穩住營運。

除金寶總經理陳威昌為前仁寶資深副總，此次擔任凱碩代理董事長的章瑛，過去也是集團觸控面板事業統寶電子高階主管，媒體也報導，仁寶前資深副總陳培源及前威寶主管蕭慶華也受邀擔任金寶特助，許勝雄似乎藉召回多位大將穩住金寶營運。

新金寶集團2019年旺年會歷史照，董事長許勝雄（中）與前執行長沈軾榮（右二）、泰金寶營運長鄒孔訓（右一）、當時的康舒總經理高青山（左二）及康舒現任總經理許介立（左一）難得同台。 蔡仁譯攝影

泰金寶將於8月3日召開股東會，根據泰國法令，每年必須改選3分之1董事，今年是否有董事名單異動，屆時答案就將揭曉。

責任編輯：蕭閔云