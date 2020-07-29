NCC似乎不想給中國業者留個餘地。繼YouTube後，如今已是最多台灣人使用的平台愛奇藝，在爭議從未停止地營運4年後，對於台灣市場，究竟是福是禍？

「我要先講，我今天受訪的身分是歐銻銻娛樂董事長，不能代表愛奇藝。」訪問正式開始前，歐銻銻娛樂董事長范立達如此強調。這段話，其實一語點破了愛奇藝台灣站上線4年來的「剪不斷，理還亂」爭議。

2016年至今，愛奇藝台灣站成為繼YouTube之後，最多台灣人使用的OTT（影音串流）平台、App下載量破600萬。從陸劇《延禧攻略》、《如懿傳》，再到韓劇《鬼怪》、《金秘書為何那樣》、《夫婦的世界》⋯⋯都是近年觀眾耳熟能詳，在愛奇藝才能看到的第一手「爆款」劇集。總計愛奇藝投入在台灣內容上的費用，已超過新台幣10億元。

但另一方面，政府對愛奇藝的「寬容度」，似乎和觀眾對愛奇藝的「黏著度」不成正比。4年來，對愛奇藝台灣站「非法營運」、「文化入侵」的種種負面指認從未停止，更連帶催生了《網際網路視聽服務管理法》（以下簡稱OTT專法）草案，最糟的情況，愛奇藝台灣站將退出台灣市場，倘若台灣還有協助的營運的業者，包括代理商、ISP（網際網路服務供應商）等也會被連帶責罰。

在OTT專法出爐之際，歐銻銻娛樂董事長范立達近日頻頻為愛奇藝發聲。 侯俊偉攝影

「這一份OTT專法不是管不到愛奇藝，它是不要管愛奇藝，然後徹底的把愛奇藝趕出台灣。」

愛奇藝在台灣究竟做了什麼，讓消費者愛、政府恨，如今面臨著被「趕盡殺絕」的局面？

故事得從四年前，把台灣選定進軍海外第一站說起

「2016年愛奇藝為什麼會來台灣，坦白說我真的不知道，可是你事後回顧去看這個策略，當然是對的。」

一切的故事，得先從愛奇藝把台灣選為進軍海外的第一站說起。

中國雖然有14億人口、內需市場龐大，但中國當時有愛奇藝、騰訊視頻、優酷相互競爭，付費會員人數的上漲幅度有限，愛奇藝若想獲利，和Netflix一樣，也得走出家門外。

但是，愛奇藝從百度起家，一間純粹道地的中國公司使用的平台架構、行動系統、行銷工具⋯⋯等等，都是「中國only」，范立達表示，當時出海相當於是要到一個「新世界」，必須得選擇一個「好上手」的市場，當成第一站慢慢摸索；時至2019年，北京愛奇藝也正式大批出海，在全球60個市場上線。

先撇開兩岸的特殊關係，也拋下中國有意透過愛奇藝來「大外宣」的論點不看，單就商業考量來說，當OTT平台的「會員人數」和「進軍市場」多，無論是投入在自製內容，亦是購買版權，回本的機會才愈高。

「香港跟澳門不講普通話，在語言上的溝通比較困難，基本上台灣最大的差異是繁體字和簡體字，所以愛奇藝當時選擇台灣為第一站，只是沒有想到，政治上的阻力會這麼大。」

《太陽的後裔》、《夫婦的世界》⋯和Netflix爭第一，戰場都在韓劇

行政院院長蘇貞昌日前談起中國OTT平台，以一句「不能讓中國併吞台灣」引發話題，爭議點源自愛奇藝原生的「中資身份」。既然是中國平台，容易讓人認為平台透過中國影集、綜藝節目、電影來進行「文化入侵」。但，果真是如此嗎？

「有人說愛奇藝台灣站都沒有罵習近平的內容、但我們也沒有罵蔡英文的內容啊！我們會盡量讓做到不引起台灣消費者反感，內容完全篩選過。」

歐銻銻娛樂指出，愛奇藝台灣站在架上的內容分類大約12個；中國主站就已經超過27個。敏感的「軍事」內容、「公益」、「知識」、「科技」、「財經」⋯⋯等等內容，台灣站上都沒有。

在愛奇藝中國主站首頁上，內容分類就有27個，進到台灣站的內容比例別，不到一半。 愛奇藝

除此之外，或許讓人意想不到的是，「韓國內容」才是愛奇藝台灣站的另一個主打牌。這項優勢，是愛奇藝到2020年仍能持續在台灣與Netflix較勁的籌碼。

「其實一開始，我們是先以『韓劇』來吸引台灣觀眾，開站時就推出了《太陽的後裔》。」歐銻銻娛樂透露。

回想一下近幾年在台灣暴紅的韓劇，2016年的《鬼怪》、《太陽的後裔》，再到2018年的《金秘書為何那樣》、《皇后的品格》，2019年的《德魯納酒店》、《男朋友》、《WWW：請輸入檢索詞》，以及2020年、剛剛播畢不久的《夫婦的世界》⋯⋯ 。這些熱門韓劇，皆是愛奇藝針對台灣市場購入的強檔內容。

「Netflix這2年發現亞洲市場很值得開發，所以現在也很積極地跟韓國、日本大量合作。」

范立達表示，Netflix和愛奇藝，分別是台灣人訂閱付費第一高和第二高的平台，愛奇藝近年和Netflix在網路聲量上較量，如同冠軍和亞軍之爭，關鍵點多集中在有沒有爆款韓劇上。

「像我們有《夫婦的世界》的時候，Netflix基本上是被愛奇藝壓著打，但輪到Netflix播出《梨泰院Class》和《愛的迫降》時，我們就是趴著打。一個播完換一個，大家互有消長。」

雖然強檔台劇也會影響到Netflix與愛奇藝在聲量上的競爭，但韓劇是近期主要戰場，2016年孔劉主演的《鬼怪》，在愛奇藝播出時，在台灣掀起一陣瘋狂熱潮。 愛奇藝

歐銻銻娛樂向《數位時代》獨家透露，截至2020年7月，愛奇藝台灣站上中國和韓國的內容，各占平台總數的23%、日本占20%、其他20%，而台灣由於本身產能和前三地相比就比較小、占比則為10%。

愛奇藝，你為台灣做了什麼？

就一般消費者來說，無論是愛奇藝、Netflix、HBO GO⋯⋯任何一個OTT平台進駐，就是多了一個新選擇、可以看的「內容池」。當池子變多，無疑是好事一樁。但對於台灣影視音內容產業來說，愛奇藝的到來，改變了什麼嗎？

2017年，歐銻銻娛樂出資自製了五部台劇：《1006的房客》、《人際關係事務所》、《種菜女神》、《如果愛重來》和《墜愛》，除了在愛奇藝台灣站、電視台同步上映，愛奇藝也向歐銻銻娛樂買下全權，上架到中國主站。

范立達透露，在2020年第4季，愛奇藝台灣站將會推出兩部由愛奇藝出資的「自製台劇」；這也是第一次的投資嘗試。倘若要加總愛奇藝這4年來，投入在台灣內容上的費用，已超過新台幣10億元。

范立達先前曾在一場OTT專法公聽會上表示過，2020上半年台灣共計有18部自製電視劇，愛奇藝台灣站買了其中的9部，以數量來說是所有OTT平台中最多的。 唐子晴攝影

綜觀台灣的內容產業，早已經陷入缺乏資金、沒有資源、能見度低的惡性循環，隨著近年資本雄厚的境外OTT平台進駐，並開始購買、甚至是製作台灣的本土內容，吸引台灣消費者入場。

雖然看事情得「一體兩面」，愛奇藝對於台灣的OTT平台及有線電視台來說，造成不小的壓力，但帶來的挹注，卻也是台灣內容產業為需要的。一來，無疑是資金上的幫助，他們往往願意付出比傳統電視高上幾倍的預算產製內容；再者則是通路上的拓展，台灣內容藉此可以播到國際上，讓能見度從一個市場，轉變到幾十個、甚至上百個市場。

「如果這個市場對那些國際平台很不友善，設了很多條條框框，讓他們覺得在這沒意思，或者無利可圖，也許就放棄這個地方了，因為他還有很多別的地方可以選擇。愛奇藝海外還有59個點、Netflix還有189個市場，我不一定要來你這裡。」

范立達表示，倘若境外平台真的退出台灣市場，受到最大影響的還是消費者。或許服務還是能用，但倘若停止租用在地CDN、IDC（網際網路數據中心）機房，看片只能連到海外伺服器，畫面延遲機會增加、品質相對會降低，或是在付款時不能再支付台幣，而是人民幣或美元。

歸根究底，OTT平台是服務業、科技業？還是影視音產業？

OTT專法之所以引起台灣影視圈軒然大波，癥結點只有一個問題：OTT平台業者，究竟隸屬於哪一個產業？

因為兩岸之間的特殊關係，無論是台灣的《廣電三法》、對岸廣電總局的規範，都對台灣和中國的電影及電視劇有所限制，例如不能自由發行播映、需要事前通過審核，更有數量上的規範限制。

隸屬於「影視音產業」的中資要來台投資、設立公司，目前是被嚴厲禁止的。若從OTT專法草案的現行設計來看，愛奇藝和騰訊視頻等於是要被逐出台灣。

雖然OTT平台是透過網路傳輸，在平台傳遞影音內容，但歸根究底經營的「商品」仍是一部部劇、一部部電影。由於平台也會出資製作，或是自己製作內容，在台灣政府的判定或是消費者的認知中，應該是屬於「影視音產業」，但范立達卻有不同觀點。

「這一點都不難規範，汽車是運輸業，難道它現在裝潢成遊覽車、載遊客出去玩，你就要說它變成旅遊業嗎？你不能因為車子上面載的東西不一樣，就去區別他的產業。」

他表示，OTT是一個以科技為基底的產業，Facebook、LINE、Skype都是OTT產業的一環，只是平台上搭載的東西不一樣，他拿Netflix舉例，即便Netflix已經建立起屬於自己的娛樂王國，但在美國那斯達克上市掛牌時，不像21世紀福斯公司被歸為「傳播娛樂業」，Netflix就是「網路應用與服務業」。

范立達表示，在台灣開放中資投資的「白名單」中，「資料處理及網站代管相關服務業」就被列為其中，而在主計總處的「中華民國行業名稱及定義」裡，「提供線上影音串流服務」的業者被歸為此類別，但對於政府仍判定愛奇藝隸屬於「影視音產業」，他相當無奈。 侯俊偉攝影

「就好像你年滿18歲可以騎摩托車，但我今天去考駕照，監理站說你是17歲又365天，不能考，他想要說你是影視音產業、你就是影視音產業，或是只要政府認為你對台灣有政治、文化或是社會造成危險的可能，就不準你來。」

有朝一日，中國OTT平台若真解決了「產業定義」這一最難的爭議後，另一個難點也會接踵而來：中國影音內容的審查和比例。

在《廣電三法》中，除得到獎項的中國電影，中國電影每一年能夠進口台灣的數量只有10部，至於中國電視劇，則更規範了在電視台播出的比例，並且每一部作品都得先經過文化部審查，但如今從傳統媒體走到新媒體，若要「比照辦理」，在OTT平台似乎完全沒有這樣的限制。

對此，范立達提出了「DVD出租店」一說：電視台一天24小時是線性播出，對於觀眾來講是被迫收看、沒有選擇，但OTT平台是「on demand（隨選）」，讓觀眾自己決定要看什麼，兩者有很大不同。倘若架上擺著10部陸劇、100部台劇，但觀眾都不看台劇，這樣的比例設定便毫無意義，就好像過去DVD、錄影帶出租店，那麼多的片子，卻也沒有限制中國片子的比例。

「你要用管理有線電視的方式去管理OTT平台，就會陷入之前的傳統的思維跟管制方式，這是不對的。」

范立達：請告訴我愛奇藝的問題究竟在哪？我們願意改

雖然近期范立達箭拔弩張、言語犀利，頻頻為愛奇藝發聲，但最後談到面對無法解決的兩岸關係，未來該如何與政府和平共處時，他的態度也漸漸軟化。

他強調，不管是愛奇藝、還是歐銻銻娛樂，都從未想與政府作對，也沒有所謂要戰、還是要和的問題；即便愛奇藝當初要落地，申請在台成立子公司被拒絕，轉而以歐銻銻娛樂經銷代理的方式經營，也是在《民法》上獲得許可，合法合理。

讓消費者有更多內容選擇、投資台灣內容產業、把台灣內容推向海外市場⋯⋯「除了說愛奇藝是中資之外，我看不出愛奇藝留在台灣，究竟有什麼樣的負面的影響？」

「我很希望政府能夠更冷靜地思考，不要那麼意識形態先行。如果你真的覺得愛奇藝是一個有問題的平台，能不能告訴我問題在哪？如果可以改，我們就改，達到政府希望的要求跟目標，不要對愛奇藝趕盡殺絕。」

退一萬步說，假設政府真正在意的是中國OTT平台「文化入侵」、「文化洗腦」的威脅，若愛奇藝和騰訊視頻真退出台灣市場，反而在YouTube上開啟免費頻道、免費播放各式各樣中國內容，在如今這樣一個開放的網路世代，政府、你管不管？要管、你又該怎麼管？

責任編輯：林美欣