一部OTT專法，是解決台灣業者困境所需要的嗎？高喊「需要被保護」，但我們⋯⋯究竟應該被保護些什麼？

「這是最好的年代，也是最壞的年代。」談起如今的OTT產業，這是在台灣業者口中常常會聽到的一句話。

根據凱度洞察《台灣OTT市場隨選影視戰況分析》統計，台灣前5個最多人付費訂閱的OTT平台，只有一個是台灣本土平台，其他全是國際境外平台。

2016年，隨著「外來者」Netflix、愛奇藝進駐，這一年才被稱之為台灣的「OTT元年」，也正是他們「推波助瀾」，加速台灣消費者的觀影時間，從有線電視轉移到OTT平台，更讓平台的角色晉升為內容產製者，注入龐大的資金和資源，讓台劇有機會再次復甦。

但相反地，在這4年間，台灣本土平台要和國際平台競爭，台劇得在陸劇、韓劇、日劇、美劇的汪洋中搏關注⋯⋯面對資本和資源長期的不對等，讓LiTV創辦人暨董事長錢大衛開始向政府喊話： 請出面管理，保護我們的生存空間！

如今，一部史無前例的《網際網路視聽服務管理法》（以下簡稱OTT專法）草案真的問世了。但是，這真的是所有台灣業者期望的嗎？

他們打破「只有國際平台可以」的魔咒！

《通靈少女》、《你的孩子不是你的孩子》⋯⋯在2019年之前，舉凡能和韓劇、美劇、陸劇競爭的台劇，要不是與國際業者HBO Asia聯合製作，就是上架Netflix後，才一路紅回台灣來。似乎有國際平台參與，才是票房品質雙重保證的魔咒。

但是《我們的與惡距離》在去年打破了這樣的僵局。

CATCHPLAY在當時擊退Netflix，與HBO一同奪下該劇全球版權，且首播時只限在台灣平台上播放。

到了2020年，一部展現台灣社會底層小人物拚搏的精神，草根味濃厚的《做工的人》也引起熱烈迴響。一共6集、全集累積收看次數突破百萬，創下收視高峰背後，是由myVideo投資、myVideo獨家首播，

雖然不像Netflix般流量爆炸的劇集，總是一部接著一部，但這似乎是在證明，台灣業者也有能力搶到，甚至是做出自己的熱門好作品，而面對國際平台的競爭，不是只大喊「需要被保護」，而是一步步摸索出對策與出路。

以營運4年、如今註冊用戶達600萬的CATCHPLAY+來說，目前在台灣、印尼、新加坡三地營運，雖然有超過80%的營業額貢獻自東南亞，但CATCHPLAY集團執行長楊麗貞透露，自從《我們與惡的距離》獲得成功後，今年開始把目光放回台灣。

CATCHPLAY+則在歷經數年的討論談判，於今年7月「牽手」國際平台，把HBO GO的內容全數上架平台。接下來還將與文策院共同投資發行公司「影響原創」，產製台灣原創內容。

「4G時代，很多myVideo用戶都來自電信綁約銷售，開機率比較低。這幾年來這類用戶的比率愈來愈低，現在是靠內容，去吸引真正的『活躍用戶』！」台灣大哥大新媒體副總經理李芃君說。

台灣大哥大早在2012年就推出了myVideo，一步步靠著電信綁約獲得用戶，再到擴展平台內容、擴展通路，上架到凱擘大寬頻機上盒等不同策略營運，堪稱電信商中布局OTT最積極的業者。透過集團資源打仗，也締造出一般業者難以執行的成果，成功從「個人用戶」走向OTT最難打進的「家庭用戶」，如今myVideo的個人用戶與機上盒家庭用戶比例已各佔5：5。

台灣大近來更開始投入自製內容。李芃君表示，在《做工的人》之後，「希望每一季就有兩檔獨特、高規格製作的大檔劇集。」

無論是myVideo，還是CATCHPLAY+，他們都有著相同的特點：已經找到與國際平台的共處之道，願意持續地投資產製本土內容⋯⋯透過他們不同的角色定位與觀察，看到了什麼「台灣OTT產業百態」？

Q：從2016「OTT元年」再到「OTT專法」，這4年產業發生什麼轉變？

myVideo ：

在2014年，經營OTT平台的業者都還是以三大電信商為主，隨著2016年Netflix、愛奇藝進來，隔年抖音也跟著來，我們以廣義的OTT影音平台來講，現在已經把產值和用戶對內容的需求，拱到最大了。

我常說這是最好的年代，也是最壞的年代。「最好」是針對上游業者，當平台都需要內容，而且都希望投資獨家內容，對創作人的需求大幅提升，他們的作品不只在台灣，在全球也可以被看到；「最壞」則是指平台業者，我必須要有夠多夠好的內容，消費者才會買單，但大家真的很競爭、殺價殺很兇。

CATCHPLAY ：

你應該很少看到一些公司，可以在這麼集中的時間內快速崛起，然後又很快解散，甚至過去在矽谷，頂多就是這個速度。像是東南亞的iflix和Hooq，每一家都砸了3～4億美元，前陣子一個賣給騰訊、一個收了。

大家在過去三、四年對市場過度樂觀，其實，這會是一場馬拉松。想砸錢砸個幾年就要轉正（獲利）、IPO（首次公開發行），實際上沒有那麼順利。現在還站在這個比賽場上的人都在想：我的投資怎麼回收？我的下一步是什麼？我要想辦法跟別人合作嗎？還是我要收了？我要怎麼樣活下來？這是大家都在思考的問題。

Q：國際OTT相繼在台灣上線，對本土業者來說影響是什麼？

myVideo ：

我覺得最大的影響是在內容的採購上，大家都希望去拿一些好的內容，無論是投資本土的影視創作，或者是買韓劇、陸劇。可是，國際平台常常站在最上游處，要搶就搶全球獨家，都是Netflix跟愛奇藝在搶⋯⋯不要說台灣獨立經營的平台，就連我們也不可能搶全球獨家，然後再分銷給其他的平台，以這方面來看，台灣業者真的是弱勢。

但產業競爭其實就是這麼現實殘酷，我們其實很希望扶植台灣的文創內容，業者間採取合作的方式，不是拿下全球獨家後，電視台和其他的OTT平台都不能播，這會影響到台灣消費者的觀影便利性，讓消費者能盡可能地看到作品，我覺得才是比較好的方式。

CATCHPLAY ：

擠壓是難免，但說實在的，這就是自由市場的競爭。因為我們有在海外營運，走了一圈下來，也了解新加坡、印尼的法規跟市場趨勢，我覺得OTT不能管太多，要管的應該是很基礎的問題：消費者權益、稅收、分級制度⋯⋯等等。

商業世界的事情，本來就是政府管愈少愈好，能夠活下來的，自然就會活下來，不能活下來的，讓政府一直補助，也不是長久之道，政府應該做的是創造一個健康的環境，不該限制的就不要規定。

Q：專法部分用意是要保護台灣業者，你覺得需要被保護的東西，究竟是什麼？

myVideo ：

我認為該被保護的不是平台業者，而是消費者權益。另外，我們還是自私一點，希望任何的發展對國內產業都需要有利，因為如果愛奇藝和Netflix獨大，但平台上如果99%都是國外內容，對台灣的文化產業不是好事，但不是要用管制的方式限制他們，要他們一定要怎麼做，應該是要扶植上游產業，讓他們能跟國際接軌，讓他們擁有國際級的水準，才有和國際平台頻繁合作的可能。

產業健康發展其實是一門很大的學問，文化部有補助、文策院有投資，我覺得都是健康的。在產業好的時候，應該要把上游的生態系構建起來，不然等真的不好的時候，就來不及了。

CATCHPLAY ：

其實OTT產業是一個傳統銀行或財務看不懂的產業，我們自己要找錢是困難的。尤其要在台灣，他們對這個產業的理解度、願意承擔的風險很低。我反倒覺得，OTT要欣欣向榮的話，應該在投資的條件上盡量放寬，也鼓勵台灣的借款方給予更多支持。

另外關於內容，應該要從內容本身的發展來看，內容自己要救內容，而不是靠量的限制或是比例去救，沒有意義。為什麼我們想要進入台劇原創，其實不只是給錢，而是怎麼樣建立一個生態鏈，把有創意的人拉進來，給予他們市場的世界觀或是市場性訓練，把這些東西帶進他的創作。台灣過去真的就是手工業，現在把它變成一個工業，需要讓這些創作者的觀念變大，願意把全世界觀眾當作你的觀眾，你願意為觀眾創作，而不是為自己想要講什麼去創作，我覺得這是台灣內容發展中最需要的。

Q：怎麼看待台灣OTT產業未來？

myVideo ：

前陣子有一些台劇在愛奇藝和Netflix，或是其他OTT平台上表現非常好，帶動了整個台劇的氛圍，2020年確實是台灣影視創作一個爆發的起點。我覺得未來5年，上游產業的提升會非常明顯，更多台灣的文創內容會被看到。

過去一部劇，大多是電視台委製、預算有限，現在有OTT平台挹注，如果預算增加一倍、三倍，創作者原先累積的能量就能充分發揮。作品可以在電視台上播，也可以在OTT上播，甚至可以播到國際上，如果反饋好，又會吸引更多資金再投入到上游產業，上游產業就會很忙。

CATCHPLAY ：

這麼多家業者，本來就是過多了。一個市場真的能夠活下來的，我覺得頂多兩、三家，就一家最厲害，第二家可能還勉強撐著，第三家以後可能都被拉很遠。整合是一定會發生，但是這個整合一定會是大家意想不到的，就像我們和HBO的合作，但是我覺得這會是好的，會讓台灣的環境回到比較健康的狀態。

經過這三、四年的，大家嘗試很多不同的東西後，我覺得會開始更理性吧！理性絕對是好事。

在去年《我們與惡的距離》後，很多人都拿大錢進來要拍台劇。《與惡》一集預算才400萬，現在每一個台劇都喊到500、800、1000萬，這種非理性的做法就像OTT平台經營一樣，市場明明就沒有辦法那麼快回收。要維持理性的說NO，反倒才是對的事情，否則會泡沫化，

責任編輯：林美欣