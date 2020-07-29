如今一個OTT產業，牽扯到的事情太多了！我們整理了9位角色迥異的業界人士觀點，同在影視大池中，他們眼中的OTT產業與OTT專法，究竟是什麼模樣？

台灣「領先」全球推出《網際網路視聽服務管理法》（以下簡稱OTT專法）草案，雖在短時間內不會對造成劇烈改變，但不光是OTT平台、產業受影響，還有：有線電視業者、頻道商、電信商、影音製作公司、導演、發行商⋯⋯等週邊業者，牽扯到的事情太多了。

同在影視大池中，他們從這份專法中看見了哪些問題？OTT產業真的需要被納管嗎？

《數位時代》整理了9位角色不同的業界人士觀點，從各自立場出發，談他們眼中的OTT產業與專法該是什麼模樣。

1.影視產業觀察者，你怎麼看？

拜陸劇「文化入侵」，難道我們就不看韓劇、美劇了嗎？

台灣新媒體暨影視音發展協會（NMEA）理事長蔡嘉駿

蔡嘉駿談到OTT專法時認為，與其抵制來自中國的專業生產內容，最好的方式是讓台灣的內容水準更強大。 NMEA

要做這一件事，背後有兩個意義：政治意義和產業意義 ，OTT專法100%是政治目的大於產業目的。

NCC表明只管PGC（專業生產內容）、不管UGC（用戶生產內容），假如愛奇藝和騰訊視頻真的如政府所說，首要目的是「文化入侵」、「商業盈利」是次要，那把他們逐出台灣後，他們再在YouTube上開設一個頻道，購買大量廣告吸引觀眾去看，政府，你又能怎麼辦？

要抵抗別人文化入侵，最好的方式是讓自己的文化更強大。產業現在最需要被照顧的是「內容產製」這一環，如果我們的內容一樣不長進，政府也沒有訂出更多有利的政策，台灣內容產業的未來，就會跟現在還是一模一樣，量跟質都在原地打轉；就算觀眾不看陸劇了，難道就不看韓劇、美劇了嗎？

如今海外平台來台灣，如果發展順遂，勢必也會帶動台灣「產業升級」，韓國就是很好的例子。再看看日本，因為一部Netflix原創自製劇《AV帝王》走紅，以前這麼排外的日本人，現在也都知道應該要跟國際平台合作，把心態放開。

資金、資源龐大的公司，要麽是美國派系、要麼是中國派系，OTT專法要把中國公司逐出台灣，但我認為美國公司在短期內，照顧台灣的力度，不會像日韓一樣強，光拿在日本、韓國取得內容，就夠台灣觀眾看到飽了！

YouTube、B站才最能「入島、入戶、入腦」，不要在井底立法

資深媒體人商台玉

商台玉認為，中共官媒才是台灣當局該設法「管」的媒體，他們在YouTube上開的頻道甚至是台灣電視台受關注度的好幾倍。 Facebook cc by 牽猴子行銷總監王師

我們在討論一個新法案或是有線電視的議題，從來不會把真正的問題、真正的既得利益者、真正的目的說明白，感覺很像外行人在討論，其實是不想講的太清楚，怕被貼上標籤。

我覺得台灣要立OTT專法，就是針對中國，直接講白了，如果沒有中國這個特例存在，台灣不會立一個全世界都沒有的法，順道連美國、韓國、日本、歐洲都管到。

既然是衝著中國而來，就要對中國多了解一點。

中國影音網站是從盜版起家，野蠻生長；包括愛奇藝、騰訊視頻、優酷、芒果TV、搜狐等5大業者，全都是民營企業。在中國，內容產製業地位很低，觸碰不了政治，掌控不了言論尺度；而中國中央電視台、5大省級電視台都是由共產黨、國家主導，我認為他們才是台灣真正應該注意的「媒體」，如今 在YouTube上都開有頻道，訂閱數甚至是台灣電視台的好幾倍，政府要管的，應該是他們 ，不是愛奇藝！

再說了，中國還有B站（bilibili），如今也在美國上市，市值已經追上愛奇藝，它就相當於中國的YouTube，上面幾乎全都是UCG，完全走出中國的自己的內容產製模式，用戶原生內容的意識型態，反而超過中國自製的節目跟戲劇，這才是大量的「入島、入戶、入腦」。

要立一門新法案，你要思考，你的管制目的是什麼？如果真的是針對中國內容而來，必須得考慮更嚴重的問題，而不是今天所談的OTT專法，假如愛奇藝台灣站真的下架了，今後我還是可以連到中國主站直接觀看啊！如果立法是關起門來或躲在井裡在立，那這個法律一定會有問題。

2.內容產製／發行商，你怎麼看？

NCC拿《廣電三法》的邏輯管OTT，但他們不是有線電視！

巧克科技新媒體共同創辦人、前LINE TV執行長劉于遜

如果要進行網路治理，我一直很贊同必須得保有「網路中立性」。網路世界中最基本的原則：業者、使用者，每個人都有在網路上的自由。

但這一部OTT專法，卻不是按照這一套邏輯來走，似乎是《兩岸關係條例》參與更多。例如要控制ISP業者（網路服務供應商）的機房，就是一個例子，讓專法乍看之下好像很怪，是因為每一個政府部會都有自己的考量立場，融進專法裡。

我覺得要管理OTT產業，不應該是立專法，而是立下業者「自審自律」的規則，如果 今天透過業者「自審自律」，還是沒辦法管好，政府才應該出手，不能在這之前，就先立下框框條條的強硬限制。

草案會這樣設計，某個程度是NCC按照《廣電三法》管制傳統行業的邏輯來管理OTT平台，雖然政府想用公權力介入這個產業，讓產業更快上軌道，但OTT平台又不是一般上市公司、也不是什麼管制行業，為什麼要向NCC揭露「使用者數量」、「營業額」、「點擊數」、「流量」等資料？

我認為專法一定要等到試行時，才會看得出來，大家都要怎麼接招拆招。

消費者才不管那麼多，專法讓追劇變少又變慢，就是權益受損！

牽猴子行銷總監王師

王師指出，無論對消費、發行、製作哪一方而言，愈能彰顯平台多樣性，對整體產業的發產愈有正面影響。 Facebook cc by 牽猴子行銷總監王師

我們可以從兩個身份來看這一部專法。

如果我是一名消費者，我只會在乎一件事：怎麼樣更快、更便宜獲得更多的內容？

我不會太在意業者間的競爭、也不會去管法令層面的東西，但如果法令變得嚴格，導致我看的東西變少、變貴、變慢，我就會不開心。

反過來，從一名台灣業者的角度來看，我是做內容發行，我們會對下了院線的電影做後端版權分銷，包括在電視台、飛機上、OTT平台上播⋯⋯對我來說，能銷售的平台愈多愈好，才不會被壟斷，當有了競爭，平台才會願意付比較高的價錢；況且因為剪線潮，如今有線電視採購預算也降低，OTT平台反倒成為出手闊綽的採買方。

如果是做開發製作的上游業者，OTT平台為了在內容的豐富性上競爭，他們會從前端開始投資：對內容製作者來說，無疑是一個大好的消息，減輕過去找金主、找募資的壓力。

撇開政治不說，就我看來，平台愈多、選擇愈多，都是好事一樁。

3.台灣本土OTT平台，怎麼看？

兩國文化權的矛盾交給《兩岸人民關係條例》就好，為什麼需要立專法？

CATCHPLAY集團執行長楊麗貞

楊麗貞認為，立法應該針對OTT整體產業，而非將兩岸關係的矛盾放在「管少數平台業者」。 蔡仁譯攝影

OTT是自由市場競爭，如果做到了「稅收」、「分級」和「內容保護」這3點後，就是要開放！讓觀眾看到盡可能豐富的內容。

我其實很想和政府說，中國OTT平台和《兩岸人民關係條例》的矛盾，其實是國與國之間「文化權」的判定，跟業界比較不相干，如果真的要管，那大可直接執行《兩岸人民關係條例》就好，不一定得動到其他OTT業者。

況且，市場上有非常多的OTT平台不是收費制、是免費的，但NCC並沒有要讓他們納管，但免費的才更應該管吧？

因為用戶族群更大，更多年輕人或青少年可以零負擔地觀看⋯⋯你管Netflix不管YouTube，但YouTube開始有付費方案，不該管嗎？那直播要不要管？這些認定，都純粹取決於官員的認知程度。

所謂的「抓大放小」、什麼叫大，什麼叫小？擁有一定經濟規模跟影響力，這誰來判定？讓業者自願登記⋯⋯數量一定寥寥可數，我會懷疑執法的公平性。

如果要做、就要做清楚，既然要管、就要有效，不要讓人覺得徒勞一場。

「抓大放小」可行，但要業者「自願登記」⋯NCC給點誘因吧！

GagaOOLala杰德影音執行長林志杰

林志杰認為，立法讓業者「自願登記」，政府就該進一步提出「誘因」，另一方面也要幫助本土業者面對來自國際的強大競爭力。 侯俊偉攝影

OTT要納管，應該要以「鼓勵合法，打擊非法」為原則，先從鼓勵合法開始，再一步步全面納管，畢竟OTT平台的種類非常多：有正版、盜版、UGC、PCG、SVOD、AVOD⋯⋯要「一次到位」很難，所以我覺得「抓大放小」是相對比較可行的做法。

但是，OTT和UGC的服務愈來愈像，NCC未來如果一邊要求OTT需要登記註冊，另一邊卻對UCG完全沒有任何規定，是否造成管理不對等的情況？

歐盟視聽媒體服務指令（AVMSD）就有提到，YouTube跟Facebook都得一併都須遵守相關規範。

除此之外，要讓業者「自願登記」，NCC也需要多做說明，提供更多自主登記的「誘因」，例如登記者是不是可以獲得更多資源、更多補助申請的機會？

面對國際業者的強大競爭力，政府應該思考如何提供獎勵措施，幫助台灣本土OTT業者不被邊緣化，又能對接國際市場發展。

4.境外OTT業者，你怎麼看？

全球第一部OTT專法，成立的迫切跟必要到底是什麼？

LINE台灣董事總經理陳立人

陳立人指出，政府必須謹慎審視立OTT專法的用意，是否能讓台灣OTT產業生態系更加完善。 LINE

在這次新冠肺炎疫情之後，OTT數位串流產業和消費者的生活又結合的更緊密了。

LINE TV在台灣已經上線5年，透過一路上的觀察，我們發現台灣的OTT產業，其實很有機會成為全球內容產製鏈中的重要一環，但是卡在產業生態還不完善、不同角色的業者成熟度不一致，不少人還處在成長的階段。

我們當然希望可以看到更多正面、有建設性的政策，或是對創新的實際支持，來取代高強度監管和懲罰制度。

這是全球第一部OTT專法，但以目前的草案架構來看，此時成立的迫切性和必要性是什麼？還存在不少疑慮。

如果倉促上路，我們擔心只會造成過多的約束，反而限制了台灣OTT產業未來的發展，阻礙台灣優質內容被觀眾看到幾會，甚至是推向國際的可能。

5.有線電視／機上盒業者，你怎麼看？

不只「國安」問題該顧，「盜版」猖獗亂象更應該管！

中嘉網路執行長揭朝華

揭朝華表示，OTT專法管不到市面上的侵權網站、盜版機上盒，應該要提出有效對應盜版業者的具體處理方式。 唐子晴攝影

主管機關比較從「國安」的觀點看這一件事情，比如說不讓有國安疑慮的OTT業者進來，但我不希望它只管制國內的合法業者，因為更重要的是，針對非法業者，你要不要去管？

侵權網站、盜版機上盒太多了，在OTT專法裡是管不到的，因為主管機關不想背上一個「妨礙網路自由」的名號，因此國內ISP業者沒有遵循的依據可以對盜版業者「封網」，現在只能靠業者自律，但這不管是對有線電視產業、內容產業，都是一個傷害！

該管的沒管到，反倒合法合規業者綁手綁腳，NCC要傾聽業界心聲！

OVO創辦人暨執行長吳有順

吳有順認為，OTT專法「是要能促進產業發展，而不是反倒變成阻礙」。 OVO提供

OTT的確應該要有管理辦法，例如該怎麼促進產業發展、怎麼幫助本土影視做得更好、怎麼有效管制盜版⋯⋯等等，目前台灣盜版盒子依然猖獗，對產業的傷害比什麼都大。

但以對目前專法草案來看，可能還需要一些時間調整，是要能促進產業發展，而不是反倒變成阻礙。

以草案看來，專法有沒有可能降低海外業者投資台灣的意願？有沒有可能該管的沒管到，反倒合法合規業者綁手綁腳？

要制定一套合理可行的管理辦法，本來就不是一件容易的事，需要兼顧平衡發展，又要有管理的智慧，NCC若能多聽聽業者的心聲，我相信有機會調整到合理可行的範圍。

責任編輯：張庭銉、林美欣