金管會指出「並未核准街口託付寶的架構。」街口今（22）日再度反擊，怒批金管會：「濫用職權逼迫、假造罪名給予業者。」

「街口託付寶」推出前，究竟有沒有得到主管機關的核准？整起事件彷彿成了羅生門。

街口執行長胡亦嘉昨（21）日下午親上火線，向外界說明已跟主管機關多次溝通，完全符合金融法規，金管會卻隨即打臉，發出聲明指出：「並未核准街口託付寶的架構。」

街口今（22）日再度反擊，怒批金管會：「濫用職權逼迫、假造罪名給予業者。」

是否跟證期局溝通？街口發聲明還原

金管會昨日晚間發出聲明，表示託付寶未經核准，呼籲投資人注意自身權益及風險。針對這番說法，街口今天透過聲明反擊。

街口表示，6月4日街口投信、街口金融科技、街口電子支付，三家公司的代表，都前往證期局，向局長說明託付寶產品架構。「街口託付寶」的一大特色就是強調可以即時撥付款項，街口認為：「背後機制為一般民間借貸行為，非金管會管轄之特許業務，因此託付寶服務無需由金管會核准。」

事實上，在6月4日與證期局的這場討論中，街口集團代表也有提到背後創新的「借貸邏輯」，當時證期局告訴街口，託付寶改用借貸架構提供服務，不屬於證期局管轄範圍。

針對這番說法，證期局官員表示，6月4日當天討論的議題中，完全沒有提到「託付寶」，雙方各說各話。

接著在6月至7月間，街口也曾多次致電、去信詢問：「有沒有要修改的地方」，證期局官員皆回覆：「看起來沒有。」託付寶的架構及APP畫面，也在6月19日提供給證期局。

聲明中提到，就連昨（21）日上午召開記者會前，胡亦嘉還再次去了一趟證期局，跟組長說明託付寶架構，會議結束前，也再度詢問有無違法或需要修改的地方，「組長在會議中亦未提及任何違法之處。」

街口強調，託付寶的商業模式，從今年四月起，多次與銀行局與證期局溝通，銀行局正面表示此金流架構符合電支相關規範，「且其中涉及基金投資的部分，街口投信都有依證期局核准的信託契約及公開說明書辦理。託付寶業務無須經過金管會核准，且金管會也無相關法規可核准相關業務。」

街口怒批金管會：濫用職權逼迫、假造罪名給予業者

街口強調，電子支付購買基金，本來就是法規開放的範圍，這樣的業務不需要另外申請，產品架構經過都次修改，最終確認後，在六月份都有寄送現行架構流程圖給證期局，認為證期局在新聞稿中所說的：「與向金管會遞送之申請書件內容未合。」並非事實。

街口透過聲明怒批：「證期局雖為主管機關，也需遵守法令，更需以誠信為原則；濫用職權逼迫、假造罪名給予業者，實屬不妥。」

街口認為，上述這些過程如果都不算是溝通，或是金管會認為這些溝通是不存在、無效的，「街口也期望能直接與金管會高層溝通與解釋。」並再次強調託付寶並無違反任何規定，證期局也沒有說出任何違規的事實，因此託付寶將持續合法運作。

金管會則表示，會再盡快再找街口投信討論，與相關部會一起釐清，才會決定是否要求託付寶下架。

責任編輯：蕭閔云