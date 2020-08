談到保險,首先想到的便是申購時繁複冗長的條文規定、繁瑣的理賠流程及不透明的定價,這已成為普遍消費者對保險產業的三大痛點——也是美國新創Lemonade 之所以備受投資者青睞,在七月初首日IPO便以高於定價73%漲幅開盤的原因。

Lemonade創立於2015年的紐約,目前保險業務範圍涵蓋不動產及寵物,而其最獨特之處則如其官網所言:「拋去你對保險的所有認知!」Lemonade徹底改變了過去保險業的商業模式,並透過重視使用者體驗的App設計搭配人工智慧ChatBot,讓買保險更快速、透明及方便。

也因此,Lemonade獲得許多國際創投的資金挹注如軟銀(SoftBank)、安聯人壽(Allianz)、以色列創投機構Aleph及紅杉資本以色列基金(Sequoia Capital Israel)等,目前股價約為每股84.2美金,相較於每股29美金的定價足足成長了將近三倍。

Forget Everything You Know About Insurance!

Lemonade