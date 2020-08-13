保險科技Insurtech為金融科技FinTech分支，Lemonade透過App，讓使用者與人工智慧ChatBot互動並快速獲得保險服務。

日常生活中，人們會聊美食、聊寵物、聊工作、聊理財，但「保險」通常不會成為大家的日常對話主題，這可能跟過去大眾接觸「保險」時的負面經驗有很大關係。

談到保險，首先想到的便是申購時繁複冗長的條文規定、繁瑣的理賠流程及不透明的定價，這已成為普遍消費者對保險產業的三大痛點——也是美國新創Lemonade 之所以備受投資者青睞，在七月初首日IPO便以高於定價73%漲幅開盤的原因。

Lemonade創立於2015年的紐約，目前保險業務範圍涵蓋不動產及寵物，而其最獨特之處則如其官網所言：「拋去你對保險的所有認知！」Lemonade徹底改變了過去保險業的商業模式，並透過重視使用者體驗的App設計搭配人工智慧ChatBot，讓買保險更快速、透明及方便。

也因此，Lemonade獲得許多國際創投的資金挹注如軟銀（SoftBank）、安聯人壽（Allianz）、以色列創投機構Aleph及紅杉資本以色列基金（Sequoia Capital Israel）等，目前股價約為每股84.2美金，相較於每股29美金的定價足足成長了將近三倍。

Forget Everything You Know About Insurance! Lemonade

在Insurtech浪潮下脫穎而出：徹底發揮AI、UX優勢

要了解Lemonade如何提升客戶體驗及滿意度，首先必須認識何謂「保險科技（Insurtech）」。

簡單來說，保險科技可視為金融科技（Fintech）的分支，將新興科技如人工智慧、大數據、連網裝置、區塊鏈等技術應用在保險業上，以更精確地收集用戶資料、分析用戶數據，並提供更個人化、自動化的保險服務。

而Lemonade主打透過像通訊軟體一樣的App，讓使用者與人工智慧ChatBot互動並快速獲得保險服務。首先，用戶透過與ChatBot對話來申購保險或提出理賠，同時Lemonade則藉由防詐騙且熟知消費者行為的AI演算法進行決策，以提供用戶個人化的保險方案，最後，用戶透過手機付款完畢保險便立即生效，簡單、方便、快速。如此一來，過往動輒數週的申請、理賠程序僅需幾秒鐘便能完成，保險給付款也會自動匯入用戶帳戶。根據Lemonade表示，約有三分之一的理賠申請能「馬上」透過演算法核准，而較複雜的個案則將交由專業的保險從業人員判斷、決策。

全新商模：不跟用戶搶收益，賺取固定月費

其實真正使Lemonade從保險新創中脫穎而出的，是其創新的商業模式。

過往保險業者的獲利來源便是「扣除理賠金額後的」用戶保費，然而這種商業模式也意味著：賠給客人越多，企業便賺得越少，這使得顧客與企業間更偏向競爭關係而非互利關係。Lemonade希望將保險業從必要之惡轉化為社會福祉，因此它決定：在扣除公司基本開銷後，客戶沒有用到月費盈餘將全數捐給用戶指定的公益團體。

光是去年，Lemonade便捐出約五十萬美元給各種慈善機構，此舉當然成功打造出互助、互信的顧客關係，也助其獲得了B型企業認證（B-corp），符合B型企業「不在『成為』世界最好的企業，而是『對』世界最好的企業」的精神。目前Lemonade共有三種保險方案：租屋保險最低月付美金5元、屋主保險最低月付美金25元及寵物醫療保險最低月付美金12元。

Lemonade

面對遠至歐美、近至東南亞各國以及日本日漸發展的保險科技、金融科技服務，台灣的金融科技業者往往得面對嚴苛記得金融法規，以及政府各部門對於所執行業務適法性不同等問題，使得科技金融新創提供的 P2P 借貸服務、個人化的保險科技產品等皆難以伸展拳腳，多半僅能在法律規範的邊緣尋找擦邊球的可能，實則不利金融科技產業的發展。

根據勤業眾信會計師事務所（Deloitte）統計，保險科技領域新創公司將可吸引超過100億美金的注資，為新創產業未來趨勢之一。然而受台灣監理法規於立法、修法的速度遲緩影響，許多提供保險、金融科技相關產品/服務之新創公司於國內市場無法落地，整體發展步調也大受影響。

近期逢台灣三家純網銀將陸續開業，可望透過純網銀的帶領，使台灣保險科技、金融科技產品有新的進展契機；前陣子，香港唯一取得網路保險執照的新創公司OneDegree 宣布將進軍台灣市場，這間2016年甫創立的新創公司，以「寵物保險」為切入點已於香港打開部分知名度，其背後股東亦十分堅實，包括物流地產巨頭普洛斯集團旗下BitRock Capital，以及來自台灣的國泰創投都參與入股。

近期，台灣有相當多銀行、保險機構早已推出改良版「寵物保險」方案，除了過去針對「寵物侵權責任賠償」的相關理賠之外，包括明台產險、兆豐產險、富邦產險、新光產險、華南產險等皆推出寵物醫療險、意外傷亡險等不同方案，OneDegree從寵物保險切入，希望可複製香港成功模式來經營台灣市場。

本文授權轉載自：創業小聚

責任編輯：蕭閔云