在漫天粉色星光、四周空無一人的星球上，畢書盡緩緩向你走來⋯⋯這一場全台灣首次的5G VR付費演唱會，會是線上演唱會的未來嗎？背後製作秘辛大公開！

「Come Back To Me, Come Back To Me, 再給我更遼闊的天空⋯⋯」

在漫天粉色星光、四周空無一人的星球上，畢書盡緩緩向你走來，開始了他出道十週年個人演唱會「HyperLIVE 2020: Bii Alive」，相比辦在小巨蛋，跟著上萬名粉絲一起揮手哼唱，這一次，他彷彿只唱給你一個人聽。

在疫情籠罩下的2020年，五月天、劉若英、陳奕迅等眾多歌手，都舉辦了一場又一場令人驚喜的「線上免費演唱會」；7月24日，畢書盡也在線上開唱，只是這是台灣第一場「線上付費演唱會」，他也是華語歌壇第一位舉辦「VR（虛擬實境）演唱會」的歌手。

由KKBOX負責演唱會創意企劃、與歌手經紀公司對接；中華電信提供5G網路，牽起VR硬體方和消費者；2016年成立的VR新創公司Funique負責打造VR世界中的內容⋯⋯三方聯手而生的一場VR演唱會，究竟和一般的演唱會有何不同？對於歌手和製作方來說，展演設計又有什麼不一樣？在線上演唱會才剛剛興起之際，又該如何從「免費」走向「付費」，發展出成熟的商業模式？

《數位時代》搶先獨家專訪在KKBOX集團內負責線上演唱會整合行銷處團隊，他們也是主掌畢書盡VR演唱會的關鍵人物，揭露背後製作秘辛！

在KKBOX集團裡，由整合行銷處負責小、中、大型線上活動及實體演唱會的創意發想及企劃。KKBOX整合行銷處資深總監宋霽袁（右）和專案經理賴筱茜（左）是主掌畢書盡VR演唱會的關鍵人物，也分享了對未來線上展演發展的看法與計畫。 蔡仁譯攝影

小小一個綠幕棚，做出一整個宇宙

在出道10週年這一個特殊的日子，畢書盡原訂要在台北小巨蛋舉辦一場盛大的實體演唱會，但因為疫情，也轉而線上開唱。「我們覺得如果只是透過傳統錄影或直播，好像沒那麼有意思，所以決定導入VR，再搭上中華電信5G開台，把製作規格也拉到4K，」KKBOX整合行銷處資深總監宋霽袁說道。

即便這一場演唱會的「話題性」也被拉到最高，但對於觀眾來說，還是很難想像，實際觀看起來究竟是什麼模樣？

簡單來說，畢書盡的演唱環境既不是像五月天那樣的實體田徑場，也不是像劉若英的室內展演舞台，而是一個完全虛擬構建的空間，設定在浩瀚無垠的宇宙中；而當觀眾戴上VR眼鏡，便完全360度沈浸在其中，彷彿畢書盡在演一齣音樂劇、一支MV，一對一為你開嗓。

針對不同的歌曲，Funique設計了不同的「宇宙場景」，甚至在《撞》中還出現台灣夜市的場景。 KKBOX

「雖然是VR演唱會，但考慮到90%的用戶目前可能都還沒有VR裝置，這一次也特別後製HD平面影片版本，觀眾雖然不能像在VR世界中，自己決定看哪一個方向，但平面影片會進行運鏡剪輯，讓觀眾一樣有不同的體驗，」宋霽袁解釋。

面對這這「全台首次」的嘗試，KKBOX為了做到萬無一失，也想讓藝人安心，並不是真正地採用「直播」演繹，而是「提前錄製」，再以直播的方式播出。KKBOX透露，不含彩排、架設機器的時間，光是畢書盡實際的錄影時間也長達3～4個小時。

畢書盡在一般的攝影棚中，漆成綠幕進行拍攝，歌手在現場錄影時，可以即時看到自己和虛擬背景合成的畫面，讓表演多一些想像空間。KKBOX也透露，錄製對燈光要求很高，現場架設的燈具很多、非常熱，對藝人體力的耗損，不會比實體演唱會少。 KKBOX

拍攝靠一台Funique 自製的4K VR攝影機，現場有10～20台VR導播台即時進行運算，光是Funique 現場執行的工作人員就有20～30位，工程浩大。Funique VR Studio是一家2016年成立的新創公司，致力於打造VR 8K 應用內容，從前端內容設計、拍攝、後製、整合硬體⋯⋯一手包辦。 KKBOX

當上萬名觀眾變成一顆鏡頭，歌手的該怎麼表演？

不禁讓人好奇，一場VR 線上虛擬演唱會和實體演唱會相比，從「製作流程」和「歌手心態」來說，究竟有什麼不同？

「『有點難想像』、『實際到底要怎麼觀看』⋯⋯其實藝人方聽到VR 演唱會這一個提案，態度都挺開放的，只是真的很難想像怎麼執行，會問比較多技術的問題，」賴筱茜透露，若和過去執行一場實體演唱會相比，VR 演唱會花最大的功夫的地方，是在「前期溝通」上。

過去，往往歌手提出一份歌單、描述舞台想要呈現的感覺，製作團隊便可編排美術設定，最後只要出一份簡報，秀出每一個場景「大概是什麼樣子」就好，畢竟身經百戰的歌手們，在腦裡就會建立具體的想像。

但是，到了VR演唱會，舞台場景模擬卻是越具體越好，「Funique實際做好一首歌的VR 場景，甚至把『模擬畢書盡』都放進去demo，請導演、歌手戴上VR 眼鏡實際體驗，才能了解具體是如何呈現，做到這種程度。」

另一方面，雖然都是唱歌給觀眾聽，但歌手的「演繹方式」卻也有絕大的差異。

在一場實體演唱會時，歌手站在舞台上透過肢體和爆發力，得要和「一大群人」溝通，引起情感共鳴；但到了VR 演唱會，歌手的表演對象成了「一個鏡頭」，攝影機就是觀眾的眼睛，歌手更像在拍一齣戲，得對著鏡頭傳達情緒，需要更多情感鋪陳連結、營造氛圍，不像過去炒熱氣氛就好。

「帶著VR眼鏡，觀眾離歌手很近，會一直盯著歌手的臉看，所以導演會不斷提醒歌手表情必須要保持好，要全程維持在那個狀態，畢竟這不像在大舞台上，觀眾根本看不清楚你的臉，放鬆一下也沒關係，」宋霽袁補充道。

為了讓粉絲體驗，在演唱會當天中華電信邀請10幾位粉絲，透過XRSPACE MANOV來觀看。《數位時代》也在現場實際觀看，較為可惜的是，該款VR 眼鏡尚未支援5G，只能連WIFI，且僅支援3K解析度，因此畫質有些不理想，且歌手距離觀眾最近仍有1.3公尺的技術限制，難以滿足粉絲想離偶像近一點的心態，但Funique執行長鄭卜元表示，下一場VR演唱會，就可以調整到最近80公分。 唐子晴攝影

和在小巨蛋表演相比，在小小的綠幕中，除了有現場即時合成系統，讓歌手一邊唱、一邊能看見自己在「虛擬世界」中的樣子；導演也會針對每一首歌詳細解說，給予歌手走位、動作的指導；現場工作人員在錄製時，有時還會充當粉絲，給出情緒反饋，像是歡呼、尖叫、揮手⋯⋯等等，都是為了營造相對缺失的「現場感」，讓歌手對於自己的演出更有帶入感，更有想像力。

每一場VR演唱會都是「千萬等級」，建立起付費機制才是未來

不要小看這一場短短60分鐘的演唱會，宋霽袁透露， 每一場VR演唱會的製作成本都達「千萬等級」，「以這個成本來算，如要在Legacy、TICC辦一場1,500人～4,000人的實體演唱會，綽綽有餘，甚至要辦到小巨蛋規模，也無不可能。」

2020年疫情尚未平息，但卻為「線上展演」開啟了一扇新的大門，過去一定要要唱現場、不願意開直播的歌手們，都開始紛紛嘗試「線上演唱」。KKBOX今年推出結合線上與線下的「Live計畫」，包含小型互動直播、中型個人演唱會以及大型音樂祭，年底前預計將推出超過10場的Live活動 ，其中和中華電信已經規劃了3場5G VR付費虛擬演唱會，由畢書盡7月24日打頭陣，後兩場將分別於8月及10月推出。

「今年這幾場小型的VR 演唱會是一個試金石，KKBOX希望可以建立起業界的SOP。」

宋霽袁表示，KKBOX的最大目標，是希望建立起一個「虛擬場館」，把VR演唱會的製播、行銷推廣⋯⋯等等，串接成一個完整的平台，讓日後任何歌手辦實體的巡迴、搶小巨蛋的檔期時，都會想「我也要同步辦一場在VR場館中的VR演唱會」，不再受人數及空間的限制。

「五月天那一場線上演唱會，雖然斥資上千萬，但他們是在疫情之下想要無償回饋歌迷，但市場如果要走向成熟，最終需要建立一個付費機制跟培養觀眾付費習慣，這也是這3場VR演唱會，我們堅持收費的原因。」

由於VR雖然是新穎的嘗試，距離普及卻還有很長一段路要走，這一場的收費主力無疑在於「平面影片版本」，僅限於成為KKBOX、中華電信Hami Video及MOD的付費用戶才可觀看，或是申辦中華電信5G可免費觀看，收費方式還不成熟，現階段和舉辦實體演唱會相比，也很難計較回收，但一如宋霽袁反覆所說：我覺KKBOX有責任跟義務，要做這樣的角色和事情。

責任編輯：蕭閔云