德國企業軟體巨頭SAP宣布,將拆分其問卷軟體部門Qualtrics。此前SAP為了與Salesforece競爭,以80億美元(約2,300億新台幣)的價格大動作收購Qualtrics,如今還不到兩年的時間後者便被分割出去,也代表該公司有望在不久後重新上市。

SAP在發布財報前夕公開了這項決定,拆分後SAP仍將持有Qualtrics的多數股份,並預期不會對Qualtrics今年的表現造成影響。而Qualtrics共同創辦人萊恩.史密斯(Ryan Smith)則將成為最大的個人股東。

2002年,萊恩.史密斯和他的父親、兄弟一起成立了Qualtrics,是間專注於體驗管理的公司。

所謂的「體驗管理」,意即了解顧客、員工甚至供應鏈的感受與看法,從而滿足客戶與員工等的實際需求。Qualtrics的軟體服務便聚焦在收集客戶或員工的回饋數據,並幫助企業即時分析認識這些使用者的實際感受,對於優化服務、拓展市場都有著無比的重要性。

Qualtrics在2018年10月申請上市,並公開當年第二季9,700萬美元營收及97.5萬淨利的成績,時隔3週後,SAP便宣布以80億美元的高價,在倒數上市前4天收購這間公司。

這次拆分可能意謂著SAP內部方針的轉變,不過現任執行長克里斯汀.克萊因(Christian Klein)強調,Qualtrics去年的表現超乎預期,即使拆分為獨立公司,對SAP的重要性依然不變,是智慧企業策略中的關鍵元素。

SAP在官方新聞稿中表示,拆分Qualtrics是為充分發揮其在體驗管理市場中的潛力,但疫情衝擊很可能是背後推動此決定的因素一。根據《富比士》報導,投資銀行Cowen分析師伍德(J.Derrick Wood)針對60個SAP合作夥伴進行研究,發現其中4分之3都沒達到第二季的銷售期望,顯然財務狀況並不樂觀。

SAP目前尚未決定Qualtrics的確切上市時間,僅透露會參照市場狀況安排。倘若拆分計畫順利執行,獲得資本市場資助的Qualtrics將可以緩解SAP疫情期間沈重的財務壓力,並且繼續利用SAP龐大的客戶群提升成長動能。

目前讓外界好奇的是,兩年前SAP以80億美元天價收購Qualtrics,但市場又會如何看待這間體驗管理公司的實際價值?

研究公司Bernstein Research發布的報告指出,許多SAP投資者實際上並不了解Qualtrics及其願景,這次拆分至少會讓投資者們更清楚它的價值。

根據SAP第一季的財報,Qualtrics營收較去年同期成長82%,達到1.61億歐元(約1.88億美元),並擁有超過1.1萬位客戶。作為比較,另一間同樣追蹤客戶體驗的Medallia第一季營收約1.13億美元,較去年同期成長20%,市值為42億美元。

有著近50年歷史的SAP,是歐洲市值最高的科技公司。SAP是ERP(企業資源計畫)系統領域的最大玩家,根據高德納諮詢公司的報告,SAP的ERP產品全球市占率為22%,大幅領先排名第二的甲骨文公司(11%)。

面對快速發展的雲端市場、身為企業軟體領頭羊的SAP,近年來也開始著眼雲端服務商機,包括2018年收購的Qualtrics在內,皆是這位軟體巨頭為拓展雲端業務所做的布局。

當時的執行長比爾.麥克德摩特(Bill McDermott)引領公司數位轉型,因此大肆收購這些以雲端平台為主的軟體及服務。在他當家的期間裡,SAP總計花費260億美元收購6間雲端服務公司。