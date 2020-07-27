以80億美元天價收購Qualtrics還不到兩年，德國企業軟體大廠SAP宣佈將拆分這間體驗管理公司，但承諾將繼續持有多數股份。

德國企業軟體巨頭SAP宣布，將拆分其問卷軟體部門Qualtrics。此前SAP為了與Salesforece競爭，以80億美元（約2,300億新台幣）的價格大動作收購Qualtrics，如今還不到兩年的時間後者便被分割出去，也代表該公司有望在不久後重新上市。

SAP在發布財報前夕公開了這項決定，拆分後SAP仍將持有Qualtrics的多數股份，並預期不會對Qualtrics今年的表現造成影響。而Qualtrics共同創辦人萊恩．史密斯（Ryan Smith）則將成為最大的個人股東。

2002年，萊恩．史密斯和他的父親、兄弟一起成立了Qualtrics，是間專注於體驗管理的公司。

所謂的「體驗管理」，意即了解顧客、員工甚至供應鏈的感受與看法，從而滿足客戶與員工等的實際需求。Qualtrics的軟體服務便聚焦在收集客戶或員工的回饋數據，並幫助企業即時分析認識這些使用者的實際感受，對於優化服務、拓展市場都有著無比的重要性。

Qualtrics在2018年10月申請上市，並公開當年第二季9,700萬美元營收及97.5萬淨利的成績，時隔3週後，SAP便宣布以80億美元的高價，在倒數上市前4天收購這間公司。

SAP：拆分並非捨棄，更能強調Qualtrics重要性

這次拆分可能意謂著SAP內部方針的轉變，不過現任執行長克里斯汀．克萊因（Christian Klein）強調，Qualtrics去年的表現超乎預期，即使拆分為獨立公司，對SAP的重要性依然不變，是智慧企業策略中的關鍵元素。

SAP在官方新聞稿中表示，拆分Qualtrics是為充分發揮其在體驗管理市場中的潛力，但疫情衝擊很可能是背後推動此決定的因素一。根據《富比士》報導，投資銀行Cowen分析師伍德（J.Derrick Wood）針對60個SAP合作夥伴進行研究，發現其中4分之3都沒達到第二季的銷售期望，顯然財務狀況並不樂觀。

疫情的影響下，SAP 4分之3的合作夥伴銷售額皆未達到預期，財務狀況可能不是相當樂觀。 Pixabay

SAP目前尚未決定Qualtrics的確切上市時間，僅透露會參照市場狀況安排。倘若拆分計畫順利執行，獲得資本市場資助的Qualtrics將可以緩解SAP疫情期間沈重的財務壓力，並且繼續利用SAP龐大的客戶群提升成長動能。

目前讓外界好奇的是，兩年前SAP以80億美元天價收購Qualtrics，但市場又會如何看待這間體驗管理公司的實際價值？

研究公司Bernstein Research發布的報告指出，許多SAP投資者實際上並不了解Qualtrics及其願景，這次拆分至少會讓投資者們更清楚它的價值。

根據SAP第一季的財報，Qualtrics營收較去年同期成長82％，達到1.61億歐元（約1.88億美元），並擁有超過1.1萬位客戶。作為比較，另一間同樣追蹤客戶體驗的Medallia第一季營收約1.13億美元，較去年同期成長20％，市值為42億美元。

雲端發展不會止步，SAP強調將擁有Qualtrics多數股份

有著近50年歷史的SAP，是歐洲市值最高的科技公司。SAP是ERP（企業資源計畫）系統領域的最大玩家，根據高德納諮詢公司的報告，SAP的ERP產品全球市占率為22％，大幅領先排名第二的甲骨文公司（11％）。

面對快速發展的雲端市場、身為企業軟體領頭羊的SAP，近年來也開始著眼雲端服務商機，包括2018年收購的Qualtrics在內，皆是這位軟體巨頭為拓展雲端業務所做的布局。

當時的執行長比爾．麥克德摩特（Bill McDermott）引領公司數位轉型，因此大肆收購這些以雲端平台為主的軟體及服務。在他當家的期間裡，SAP總計花費260億美元收購6間雲端服務公司。

著眼於雲端服務的趨勢，SAP砸下260億美元收購了6間雲端服務公司。 everything possible via shutterstock

在公開新聞稿中，SAP聲稱在這間體驗管理公司的帶領下，2019年集團的雲端營收成長超過40％。雖然疫情的影響，似乎令S德國企業軟體巨頭的方針出現些許轉變，不過其發展雲端的願景，卻沒有因此受到影響。

SAP承諾，在Qualtrics未來上市後，也將持有其多數股份，因此預計2020年內或者長期的財務目標，都不會因為拆分而受到影響。

資料來源：Forbes、Bloomberg、CNBC

責任編輯：張庭銉