疫情衝擊，在中國各家品牌手機銷售量下滑，不過蘋果靠著促銷活動使得iPhone SE、 iPhone 11大賣，讓第二季銷量與上季相比增加225％。

調研機構Counterpoint Research最新報告顯示，蘋果無懼全球市場下滑，是今年第二季中國手機市場銷量成長最顯著的手機大廠，主要是因為iPhone SE價位便宜、iPhone 11系列人氣高漲，加上前陣子的降價活動所賜。

根據Counterpoinit Research，iPhone在中國第二季通路零售（Sell－through）銷量達到740萬支，年增率32％。此數據相當接近實際賣給消費者的數量。

而市占率依舊第一的華為，第二季中國手機銷量則達到3,660萬支，年增率14％。這顯示儘管蘋果銷量明顯低於華為，但銷量卻大有進展。

今年第二季中國整體智慧型手機銷量年減17％，中國前五大手機廠牌中的其他業者Oppo、Vivo和小米，銷量均大幅衰減。

另外，根據上海的研究機構CINNO Research數據，iPhone第二季銷量較一年前大增62％至1,300萬支。CINNO Research追蹤的是銷售量而非通路零售量（sell through）。

和第一季相比，則iPhone第二季躍增225％，這固然是因為比較基期低，卻也凸顯出蘋果的強勁復甦。蘋果在疫情爆發初期被迫關閉中國門市，導致3月止一季的銷售成績極為慘澹。

Counterpoint Research表示，價格較低第二代iPhone SE也成為中國第二季最熱銷的3款iPhone之一。

Flickr

在服務部門方面，蘋果展現韌性。根據Sensor Tower的數據，第二季App Store的總營收為44億美元（約新台幣1,289億元），較第一季的46億美元（約新台幣1,348億元）下滑4％，但較去年同期成長13％。

根據Counterpoint Research的數據，第二季中國智慧型手機銷量中，有三分之一是5G手機，也是全球5G使用率最高的地方。

不過蘋果尚未推出5G版iPhone，市場如今焦點都擺在蘋果第一支5G智慧型手機iPhone 12身上。

Counterpoint分析師唐（Tang）表示，蘋果若採取吸引人的定價策略，預估5G iPhone推出後很快將能在中國市場大有斬獲，中國消費者深知5G手機的好處，中國手機大廠也爭相推出5G方案與同業競爭。

Wedbush Securities分析師丹尼爾·艾夫斯（Daniel Ives）指出，6月和7月上旬，蘋果iPhone在中國手機市場的需求持續反彈，儘管期間偶遇亂流，但中國乃至於全球市場都準備好迎接秋季iPhone 12上市之後，即將湧現的龐大需求。

責任編輯：林芳如

本文授權轉載自：鉅亨網