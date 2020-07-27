疫情衝擊，各家品牌手機銷售量大受影響，不過蘋果新iPhone SE卻在疫情下仍有不錯的成績，為什麼？

關於iPhone SE 2020（以下簡稱新iPhone SE）最多的文章就是在「打臉」和「預言」之間反覆橫跳。

那其中最具代表性的文章應該是「請停止對iPhone SE2的幻想」這篇，幾十個評論裡雖然有不少認同的，卻也有一部分堅持認為會打臉。當然最後我們等來了結果，新iPhone SE的確出了，只是不像有些人幻想的有全螢幕設計。

小螢幕手機被吵著要了這麼久，在發售一個季度之後，我們可以來看「小螢幕」到底是不是個偽需求了。

新iPhone SE的銷量比很多人預計的更好

愛范兒

根據市場調研機構Counterpoint Research公佈的美國第二季度手機銷量來看，受到疫情大流行的影響，智慧手機整體上約有25％的下降。從品牌商來說，三星遭受的影響最小，只下降了10％，蘋果下降了23％，LG下降了35％，一加和摩托羅拉則猛烈下降超過了60％。

不過單純從下降比例來看參考價值有限，因為這幾個品牌的基數差距太大，不能簡單一概而論。

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在2020年第二季度，蘋果新iPhone SE很快就佔據了iPhone系列19％的銷量，這其中還有26％的人是從Android裝置切換而來，而從中國的反應來看，新iPhone SE的熱度也要比之前預計得更高。

根據Counterpoint Research的北美研究總監傑夫·菲爾德哈克（Jeff Fieldhack）的說法，新iPhone SE作為一款入門級裝置，實際的銷量表現是超出預期的。

《經濟日報》甚至預測新iPhone SE第二季度的全球出貨量達到了1,200－1,400萬部，是實打實的爆款產品。

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難得的是，新iPhone SE並非蘋果力推的產品，沒有發表會，沒有大量的電視廣告，還處於疫情的影響之下，能夠取得這些因素著實不易。

小螢幕回歸、低價入門、刀法精準、備機之選

雖說新iPhone SE應該會好賣這件事基本上都有一個預估，但超出市場調研機構的預計，那就一定有一些其它原因了，我們嘗試來分析一下。

小螢幕回歸

iPhone SE最顯要的特徵就是小，第一代iPhone SE的螢幕只有4英寸，復刻自iPhone 5S，而第二代iPhone SE螢幕稍大，卻也只有4.7英寸，融合了從iPhone 6到iPhone 8之間的特點。

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那我們現在看新iPhone SE發售前的其它iPhone產品，螢幕最小的是iPhone 11 Pro，尺寸為5.8英寸，和2017年的iPhone X推出時一致，與新iPhone SE的對角線尺寸差距超過了1英寸。

新iPhone SE銷量比預計更好，或許其中也有小螢幕手機可能出現回歸的原因。這或許會成為接下來幾年的一個趨勢。在螢幕尺寸向上成長到極限的時候，瓶頸之下兩極扭轉，讓最小螢幕尺寸往下回歸，成為了一種可能性。

蘋果或許已經洞察到了這樣的趨勢，新iPhone SE本身就是對此的一次試探。

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而形成證據鏈的是，在iPhone 12中出現了5.4英寸的設計，不僅比之前6.1英寸的iPhone XR和iPhone 11更小，甚至比iPhone 11 Pro的螢幕尺寸還要更小一些。

可能有人會說，這不明擺著的事麼需要你說？其實小螢幕需求的用戶體量到底有多少，這個一直是一個未知數，只是在線上有部分人會刷一些存在感，那現在可以說是證明了小螢幕用戶需求是足以撐起一款熱門機型，這一點還是很重要的。

如果回想這半年來的新機發布，你會發現超過200g，接近6.5－6.8英寸的手機實在是「稀鬆平常」，每一台新機，每一台旗艦都是這樣的巨無霸，甚至三星S20系列最小的兄弟也有6.2英寸了。

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所以在新iPhone SE的用戶中，有26％是從Android用戶切換過來也就不足為奇了。

「太重，太大，用起來不順手，放褲子裡往下墜」，這些是許多用戶對如今「半斤」系列手機最真實的感受，在螢幕佔比到了接近極限，重量和手感逐漸失控的情況下，小螢幕需求反彈的可能性是很大的。

入門價格

iPhone SE另一個不能忽略的特點是價格，雖然3,000元（約新台幣1.2萬元）在Android中已經不低，但在iPhone陣營中還只能當一款最最最低階的入門級機型。

從整個手機市場來看，單純的低價能讓人感到「真香」的，似乎也就是小米和蘋果了。

2018年9月發布的iPhone XR可以說是蘋果降價策略最為典型的產品。6,499元（約新台幣2.7萬元）的售價確實讓人覺得有些高，也因此銷量持續低迷。

為了挽救iPhone XR的銷量，蘋果在2018年12月份開始推出一系列變相降價活動，並在2019年1月份在京東、蘇寧等渠道直接把價格降到5,000元（約新台幣2萬元）檔，換來的結果就是20天內銷量大漲80％以上。

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2019年上半年，市場分析機構IHS Markit發布了全球手機出貨榜單，iPhone XR以2,690萬台排名第一，大幅領先第二名超過1,000萬台。

吃一塹長一智之後，iPhone 11的售價就克制多了，相比iPhone XR上市價直接降價1,000元（約新台幣4,199元）。價格較為穩定，加上依舊有促銷空間，iPhone 11的銷量也一路看漲。

如今的蘋果，低價有著極為致命的吸引力。

而時隔四年更新的iPhone SE不僅價格沒漲，大容量版本甚至還有小降，加上這幾年來迅速興起的價格屠夫拼多多的加持，新iPhone SE發售後很快就能以不到3,000元（約新台幣1.2萬元）的價格買到。

買到就是賺到，你賺，蘋果也賺。4月份中國區iPhone全系銷量大漲160％，從150萬猛增到390萬。

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但回頭翻一下2016年的報導，你能看到的卻是第一代iPhone SE全球首發中國區銷量最差。

刀法精準

其實市場上所有的手機都會降價，為什麼小米和蘋果往往能夠帶動更大的銷量，其中主要的原因就是「刀法」更精準，伴隨著降價，產品的競爭力就會越發凸顯出來。

蘋果在iPhone SE上採用了一個很巧妙的策略——旗艦晶。在官方的宣傳物料中也可以看到「咱們這顆晶，與iPhone 11 Pro大哥平起平坐」這樣的宣傳文案。

很多人看到新iPhone SE之後幾乎沒有什麼考慮就下單的原因，除了一半是小螢幕的需求之外，另一半也是看在了A13 Bionic這顆旗艦處理器的面子上。

旗艦的A13晶片保障的不是我們單純所說的性能，更本質的說是算力。在算力足夠的情況下，對於系統升級的支撐時間就能更久，或者說對於許多依靠算力做基礎的功能就能支持的越好。

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為什麼都是單攝的情況下，新iPhone SE的HDR和人像摳圖就比iPhone 8更好，這就是算力的差距。這還只是更好的層面上，也不排除之後的一些功能是有和沒有的區別。

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如果你回頭去查詢一下2016年的第一代iPhone SE，其實會發現2016年時蘋果也是這麼做的，直接採用了2015年發布的A9處理器，足夠強的晶片支持起足夠好的體驗，這也是許多用戶四年之後依舊念念不忘的原因吧。

備機之選

還有一點則是備用機需求的成長。這其中的原因可能非常多，比如想要一台手機專門用來打遊戲，或者需要iOS和Android雙持，又或者覺得5G和高刷讓續航焦慮，有一台備機有備無患等等，都把需求指向了主力機之外的第二台手機。

備機的需求相比主力機來說會有所簡化，大多數人不會再要求拍照性能多麼出色，螢幕尺寸多麼大等這些對於主力機和旗艦機的要求，反而會尋求對市面上主流特點的補充。

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主力機尺寸大，備用機最好就手感好，主力機必須三攝四攝，備用機能掃個二維碼不糊就行等等，也有的是主力機使用了Android，備用機想試試iOS的軟體質量生態。

還有的是和工作相關，比如做程式開發的，開發涉及一個平台，自己喜歡一個平台，但為了工作和自己調試方便，就再購入一台手機做備用，總之購買一台備用機的理由非常多。

上文所說的市場研究機構Counterpoint Research也曾在18年12月發布預測報告，認為功能機的銷量會成長，實際上除了一些非洲貧困地區之外，他們看好的也是備用機需求的成長，只是在中國的環境下，3,000元（約新台幣1.2萬元）級別的iOS入門裝置要比普通的備用機有誘惑力許多。

5.4英寸版iPhone 12會是小螢幕手機新的指路人嗎

當然了，新iPhone SE銷量超出預期是一個集合了許多因素的影響，比如疫情之下，大家消費都變得更加謹慎，選擇入門款的可能性增加。而長期的停工在家以及5G建設的減慢也降低了我們對行動網路的感知等等。

至於新iPhone SE會不會對之後iPhone 12的小尺寸版本產生衝擊，我個人認為是不會的。

愛范兒

第一是全螢幕的需求還是與新iPhone SE有著時代上的差異。喜歡人臉識別與指紋解鎖的還是兩撥不同的人。

第二則是5G依舊是一個很強的驅動力，在全球逐漸找回應對策略和提振經濟後，如果iPhone 12系列全部標配5G，則又與新iPhone SE拉開了劃時代的差異性，加上設計、性能和功能的全方位提升，3,000元（約新台幣1.2萬元）檔位的SE和5,000元（約新台幣2萬元）檔位的iPhone 12的差異點還是足夠明顯。

對我而言更讓人拭目以待的是，5.4英寸版本的iPhone 12最終銷量表現如何，它的表現可能會是今後小螢幕手機能否回歸的關鍵。

責任編輯：林芳如

本文授權轉載自：愛范兒