友達第二季營收虧損較上季收斂，歸功於快速調整生產線的產品類別所致。看準宅經濟需求強勁，包括大尺寸電視、筆電及醫療等應用，依舊會是第三季營運的成長動能。

「今年上半年對友達來說依舊是充滿挑戰，」友達董事長彭双浪在今（30）天舉行的第二季法說會上，以此作為開場白。

彭双浪表示，上半年對於友達充滿挑戰，也因為及時調整了產能的配置，第二季的表現才得以比第一季亮眼。 TCA

友達財務長曾煜智坦言，受新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）衝擊，友達在第一季的表現不甚理想，「但迅速調配產線上的產品配置，是成功讓第二季改善獲利的主因。」

宅經濟發燒，筆電、平板營收占比較Q1成長6%

攤開友達第二季的財報表現，合併營收為635億新台幣，較今年第一季增加18.3%，毛利率從第一季的負0.66%轉正為2.7%；而第二季歸屬母公司業主的淨損為28.6億元新台幣，每股損失則為0.31元新台幣。

從出貨表現來看，第二季10吋以上的大尺寸面板出貨量約為3,071萬片，較上一季增加37%。而2020年第二季10吋以下中小尺寸面板出貨量約2,909萬片，較第一季相比減少約1.5%。

宅經濟成為友達接下來主要的成長動能，包括電視、筆電等面板需求，都將持續。 Pexels

由於居家辦公、學習以及相關宅經濟在疫情之下意外發酵，因此友達快速調整步調，針對桌機、筆電等裝置的需求進行生產，也使得第二季在手機、平板跟筆電這項產品應用的營收占比較上一季成長了6%、來到32%。而向來佔營收大宗的電視雖然也有微幅成長，但幅度不大因此占比從上一季的35%下降到30%。

在家悶壞了！第二台電視、筆電需求全出籠

「宅經濟需求仍然持續發酵中，」彭双浪補充，因為消費者都聚在家裡，對於電視觀看體驗有更強烈的需求，出現了對第二台電視、筆電的需求，帶動相關面板的出貨表現。友達透露，8K無邊框的電視是客戶目前拉貨的重點，尺寸則以65、75、85吋為主。

友達觀察到，宅經濟除了創造了消費者對於產品體驗的要求提升外，對於第二台電視、第二台筆電的需求也浮現，這也是帶動友達相關應用的面板出貨較過去成長的主因。 Pixabay

至於宅經濟在IT產品的帶動上，友達也表示遊戲機面板出貨量較去年同期成長近3成，而針對運動器材相關應用的面板需求，則比去年同期達到倍數成長，且出貨動能可望延續至第三季。筆記型電腦這塊，第二季出貨量比去年同期成長2成，電競筆電的面板則有3成以上的年成長幅度。

針對近年來話題上的Mini LED佈局，友達也指出目前有除了有內容創作者（Content Creator）的應用外，也因為目前Mini LED的表現已達到量產化、商業化的階段，因此下半年會積極佈局遊戲等相關產品的應用，如電競筆電。

表現已過谷底，董事長：「第三季會比第二季好！」

對於即將迎來傳統旺季的下半年度，彭双浪也以「審慎樂觀」的態度迎接。友達預期產能利用率能與第二季相當、超過9成，而上半年資本支出來到90億新台幣、全年則為200億新台幣。

就目前市場庫存水位來看，不論是IT產品或是電視客戶，都是積極備貨迎戰下半年可能復甦的消費需求，友達因此認為整體而言庫存水位是相對健康的，且宅經濟以及居家辦公、居家學習所創造出的電視、筆電、遊戲等不同應用需求仍舊強勁，相關需求依舊需要一些時間消化，因此到第三季都還是相當旺。

由於居家辦公、居家學習等應用仍是接下來的重點，加上各國逐步解封、相關振興措施也陸續上路，友達有信心最壞的谷底已過、第三季將會比第二季更佳。 Shutterstock

即便武漢肺炎依舊是個不確定的因素，但隨著各國對於防疫的狀況能逐漸控制，解封、振興方案也陸續出籠，「第一季就是谷底了，接下來第三季肯定會比第二季來的佳，」彭双浪充滿信心的說。