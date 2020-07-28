疫情讓企業甚至人才都發現自身需要「轉型」。企業靠導入解決方案、但人呢？看微軟如何跟東吳大學合作，在疫情的下半場協助人才進行一場技能上的轉型。

根據行政院主計處的最新統計，目前全國失業人口達到47萬3,000人、失業率為3.96%，而受到新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）衝擊而放無薪假的人數，統計到7月份仍有23,607人。面臨大環境衝擊的勞工在後疫情時代，也需要進行一場「數位轉型」，只是該從何下手？

微軟執行長薩蒂亞納德拉（Satya Nadella）看見了市場上人才在技能加值上的需求，於6月底時就宣佈要加強全球數位技能的因應措施，協助全球2,500萬人透過免費的方式取得學習資源以及職場分析強化數位技能。

而Microsoft Learn正是一個微軟提供給民眾免費學習的平台，民眾都能前往該平台進行進修並考取相關證照。

雲端、AI都不懂，Micrsoft Learn讓你慢慢摸索

Microsoft Learn上的課程包括Azure雲端、Microsoft365、PowerPlatform等，同時將課程分為初級、進階以及專業，讓學生能自行選擇；同時Microsoft Learn也能透過「角色」來尋求技能的加值，例如資料分析師、開發人員或是系統管理員等，依據不同角色找出需要加值的技能學習。而不同角色都有提供不同的認證，通過認證的學生未來在LinkedIn的個人履歷上都會顯示出「認證標章」。

Microsoft Learn為一個免費的學習平台，能夠透過角色尋找所需具備的技能，並在課程完成後進行考試認證。 螢幕截圖

微軟公共業務事業群總經理潘先國就指出，根據人力銀行的統計，有高達91%的人資認為「證照」是在求職中，一個重要的衡量標準。

不過，微軟也設想到自我進修時，若遇到障礙需要老師的解惑需求，因此在執行長下達命令後就積極尋求跟校方的合作，落腳的第一處就是東吳大學，共同推出「前瞻人才培育計畫（FRS）」，希望能幫助學生、甚至是有志學習的社會人士能在職場技能上獲得加值。

與東吳大學合作，人才計劃「一條龍」服務

「未來的科技的發展肯定是要結合人文精神，」東吳大學校長潘維大表示，這是為什麼向來以「文、法、商」為優勢的東吳大學，成了微軟推動FRS計劃的首個合作對象；此外，微軟也看中東吳大學進修推廣部在業界的名聲，認為有不少已經在業界打滾多年的社會人士，會因為想要再強化職場技能而前往東吳進修推廣部學習，這讓FRS計劃在推行上能夠更快滿足進修學生的需要。

潘維大認為，未來的科技將會是結合人文精神的一種形式，因此向來以「文、法、商」專精的東吳大學，在這波AI的趨勢下也能有發揮的機會。 微軟提供

與東吳大學合作FRS計畫最大的特色在於「一條龍」的模式，亦即學生可以在校園學習技能、課程的實作並同時考取相關技能證照，協助學生在求職市場上能有技術認證的加持、而更加順利。為滿足即將在9月份展開的FRS計畫，現在東吳大學也積極的培訓師資，潘維大就透露自7/6起召開師資培訓課程後，通過認證的師資已超過25人，預計在半年內能累積合格師資達50人以上，以滿足接下來教學的需求。

FRS下一步？技職、醫學院都是接洽對象

9月份即將要開設的課程包括以微軟辦公室應用、數據科學家、AI人工智慧以及Azure雲端應用與服務等四大領域，共計超過20門認證暨考照課程。

老師也會依照學生不同領域的需求進行課綱上的微調、客製化，以滿足將來在職場上的應用。由於目前主要是在東吳進修推廣部展開這項FRS計畫，是否會導入到大學部的選修課程裡，潘維大表示依照目前的執行進度以及市場對於AI人才的渴求，也希望協助畢業生在技能上的累積，最快將於明年新的學年度納入大學部。

潘先國表示，東吳大學合作的前瞻人才培育計畫，接下來也要往南部移動，希望能在各個重點城市落腳，將AI更普化。 簡永昌攝影

而FRS計畫的下一步，潘先國也透露已經積極在洽談中，包括技職學校、醫學院都是未來可能合作的對象，希望可以透過這項人才培育計畫，在全台不同的據點遍地開花，讓微軟一直以來以AI普及為目標的理念可以持續發展，「寧可畢業即就業、也不願意畢業即失業吧？」潘先國笑著說。

責任編輯：蕭閔云