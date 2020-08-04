SpaceX的載人火箭於上周成功返回地球，降落在墨西哥灣海面並由船隻回收，完成首次載人試飛任務。

美國航太總署（NASA）太空人鮑勃·本肯（Bob Behnken）和道格·赫爾利（Doug Hurley）於5月30日搭乘載人天龍號太空船前往國際太空站，他們在那裡停留了兩個月，然後於美國當地時間週日返回。

天龍號太空船在整個任務期間的表現完全符合預期，完成了發射、國際太空站對接、脫離軌道和濺落的近乎全自動化流程，並確保了太空人的安全。

最後一個階段包括使用SpaceX的無人回收船Go Navigator在墨西哥灣海上打撈本肯與赫爾利乘坐的太空艙，回收過程進展順利。大約在美國東部時間下午3點18分，太空艙被裝載到Go Navigator上，艙門在4點左右打開，太空人隨即安全出艙。

SpaceX載人龍飛船成功返回地球漸落到墨西哥灣中 網易科技

隨著這項任務的圓滿完成，根據NASA的標準，天龍號太空船和獵鷹9號火箭將獲得安全認證，可以充當載人航太裝置，當然前提是對整個任務從頭到尾進行徹底審查，並沒有發現任何問題。不過鑑於這艘太空船近乎完美的表現，通過認證不會有任何重大障礙。

這意味著，天龍號太空船的下一步是開始提供定期載人航太服務，成為美國往返太空站的主要交通工具。它的首次商業載人任務Crew－1，目前定於9月下旬的某個時候進行，將搭載三名NASA太空人和1名日本太空人前往太空站。

這也意味著，自2011年航太飛機退役以來，NASA將可以按照自己的意願讓美國太空人往返太空站。「商業太空人」計劃就是為了實現這個目標，但它不像航太飛機那樣讓NASA負責太空船的發射和運輸，而是與私人公司合作，為這些飛行提供商業服務。SpaceX現在是第一個完成測試和開發計劃的公司，波音公司正在成為NASA依賴的第二個商業飛行提供商。

SpaceX

NASA希望確保美國擁有繼續進入國際太空站的能力，並希望透過共享載人龍飛船和波音星際線飛船的載人能力節省資金，並使商業航太行業得以發展。

SpaceX已經與一家公司合作，開始為私人提供太空旅遊服務，畢竟載人龍飛船總共有七個載人座位，而NASA的任務只計劃佔據其中的四個。

責任編輯：林芳如

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