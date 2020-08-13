「讓狂人飛」目標打造的線上學習平台：以 AI 即時回饋為核心，從「履歷審核」延伸到「線上課程服務」等一條龍服務。

「把複雜、生硬的專業知識，轉變成讓人容易理解的語言。」這是洪璿岳的專長，也是科技教育新創讓狂人飛的精華。

2018年年底公司成立，洪璿岳看準線上學習平台的發展，同時察覺市場痛點：用戶的完客率很低，理由是缺乏即時回饋，「老師不可能24小時在線批改作業與回應學生問題，如此一來，間接造成用戶學習動力低落。」

「既然重點是『快』，那我們就試著用AI解決問題。」創辦人介紹近期正在開發的JoberFly智能線上學習平台，除了包含原有的線上學習課程，另外搭配即時回饋互動與作業評測，希望藉此提升完課率與學習體驗。服務預計在今年九月底正式上線。

看好AI優化線上教學的可能性

洪璿岳是高雄囝仔，在大學期間常常會把通識與必修相關課程的筆記發給同學，讓同學可以在考前快速補救，他很擅長「把複雜知識變得簡單易懂」。

「我大學唸財務相關科系，另一方面大量接觸社群行銷領域。」洪璿岳提到過往經歷，曾擔任過 Google Taiwan 數位學程講師、文化銀行的執行創意總監，「這兩份工作，都讓我確信自己要從事知識內容運營、知識轉譯相關工作。」

問及年紀輕輕為甚麼要創業？他解釋，當初與其他公司洽談收購的結果不滿意，所以決定自己當老闆。

而共同創辦人暨財務長的林依依，過去曾經在四大會計師事務所工作，也待過大型上市公司。她表示，投入創業完全是預料之外，之所以加入團隊，是因為與洪璿岳的教育理念一拍即合，也相當看好 AI 在教育領域的發展。

兩人接著指出線上課程「完課率低落」的問題：「全球的線上課程平均完課率約5%、教育部MOOCs課程約12%，而畫面最頂級的MasterClass也僅25%。」洪璿岳思考，如果想讓學員在線上完成課程，重點絕對不只是內容品質，還包含教學端的「即時回饋」。也因此，團隊一同投入AI技術研究，藉此優化線上學習平台系統，並提出具有說服力的數據：導入AI即時回饋之後，完課率提升到了61.42%。

洪璿岳坦言，「AI即時回饋」的想法很前衛，市場目前還是抱持觀望態度，「但這是一個相對即時、低成本的解決方案，不如我們就試試看，看有沒有機會刺激教育產業對這個服務的需求。」

瞄準求職市場的新鮮人，服務預計9月底上線

「只談AI技術確實很空泛，所以我們打造一個具體落地的產品－JoberFly 智能線上學習平台。」創辦人分析市場趨勢，放眼中國、甚至整個亞洲市場，多數線上學習平台除了提供知識學習，還會另外搭配互動式服務；此外，每年近7成的畢業生會主動搜尋求職學習資源，其中使用線上學習的比例逐年增長。

綜合以上調查，團隊將TA鎖定在22～30歲的華語求職畢業生、三次內轉職經歷的社會新鮮人。而有鑒於社會新鮮人對於求職技巧的不熟練，以及目前一線求職網站的簡歷製作方式並非符合公司需求，因此讓狂人飛目標打造的AI履歷修正服務搭配線上學習平台，以AI即時回饋為核心，從「履歷審核」延伸到「線上課程服務」等一條龍服務。

使用情境如下：先由用戶輸入履歷，接著由AI協助審核內容，「AI審核重點分為兩者：一是用字遣詞，辨識用戶有沒有犯一些基本的語意錯誤；二是評斷履歷內容有沒有符合企業職缺需求，進一步檢視用戶還缺乏何種技能，並給予相關的線上課程建議。」洪璿岳補充，數據庫以Google全球華語求職相關內容為依據。

團隊預計分別從C端、B端市場切入，「對學習者來說，我們協助履歷優化，以及提供職場技能相關課程；對企業端市場而言，可以將我們視為履歷篩選工具，協助媒合更精準的人才。」

現階段任務：持續精進AI技術

「在服務上線（9月底）之前，我們會持續精進AI技術，並將產品調整到準規模化。」創辦人期許，讓狂人飛未來能成為教育生態圈的加分項目。

採訪結尾，洪璿岳也談到尋找投資人的心得，「就我觀察其他新創的經驗，不要在學習、創意階段就拿投資，要等到擴張階段再拿投資。」他解釋，在產品還沒上線之前，可能還會有很大的變動，若此時已經與投資人相互談妥，容易出現綁手綁腳的疑慮。

「讓狂人飛」團隊。左起：創辦人暨執行長洪璿岳、共同創辦人暨財務長林依依。 蔡仁譯攝影

創業快問快答

Q：創業，教會了你哪些事？簡單分享創業至今以來的心得感想？

別在學習跟創意階段就拿投資，要在擴張階段才拿投資，不然公司的產品研發部門會成為方向不明確且內部知識不足的巨嬰。

Q：長遠來看，公司想成為一家何種類型的公司？下一步的目標是什麼？你們如何完成？

我們想打造一個讓知識百年後依然能與學生互動的線上課程，讓 100 年後的學生在使用這個AI服務時，就像看見百年前今日的老師給予回饋與個人建議。接下來將會以「用 AI 演算法來更立體的重現並保存老師知識」為目標，推動線上課程與即時評測服務的成為下一個線上學習產業重點，以打造學習服務生態系。並致力於研究各類型課程的 AI 演算法與體驗設計。

Q：目前該服務的獲利模式為何？

對 C 端銷售評測服務。 協助 B 端分銷線上課程並抽成。

團隊資訊

公司名稱：讓狂人飛教育股份有限公司

成立時間：2018/10/24

產品名稱：讓人才飛（JoberFly）

上線時間：2020/9/30

團隊人數：11 名

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