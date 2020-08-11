財經雜誌《財星》公佈2020年全球500大企業榜單，今年台灣有9間企業入圍，同時中國也首度超越美國，成為榜單上企業數最多的國家。

中美烽火連天下，美國知名財經雜誌《財星》（Fortune）公佈了2020年度全球500大企業榜單。今年的榜單中，中國入圍的企業總數首度與美國黃金交叉，成為最多企業上榜的國家。

《財星500大》榜單以企業的年度營收作為評選標準，自1955年發布以來，持續統計超過60年。2019年，這500家企業創造了33.3兆美元營收，以及2.1兆美元的利潤，並且在全球32個國家中，僱用近7,000萬名員工。

今年的榜單中，排行前10的企業依序是沃爾瑪、中國石化、國家電網、中國石油天然氣集團、皇家殼牌、沙烏地阿美、福斯、BP、亞馬遜及Toyota。與去年相比變化不大，沃爾瑪已經蟬聯7年榜首，最大的差異是亞馬遜首度衝入前10，以及埃克森美孚跌出10名外，整體依舊以石化（能源）領域佔比最多。

亞馬遜今年首度衝入前10名內，成為其中唯一的科技企業。 Sundry Photography via shutterstock

至於科技巨頭方面，除了躋身前10的亞馬遜外，蘋果位居第12，較去年小幅滑落1名，恰好是iPhone銷售衰退、蘋果極力拓展數位服務的一年；Google母公司Alphabet則上升8名來到第29，雖然從去年開始受到歐美監管單位的審查，仍維持亮眼成長。

Facebook則上升40名來到144名，處於快速成長階段，但如何應對假新聞、不實資訊的爭議，也隨著2020上半年爆發的疫情點燃，加上即將到來的美國總統大選，這位社群巨頭正遭受前所未有的審視目光。

金融、能源是兩大主力，貢獻逾4成營收

若從產業（Sector）的角度來看，金融與能源兩大領域在《財星500大》榜單中，佔據高達41%的企業（202間），分別貢獻7.57兆美元、6.65兆美元的營收，合計約占整體的42.7%。

假設再以行業（Industry）細分的話，商業銀行、煉油廠、車廠則是榜單上最大的三個行業，占22.6%（113間），營收則達到9.43兆美元，占整體的28.3%。

能源及金融是今年《財星500大》榜單上，入圍企業最多的兩大領域。 shutterstock

而合稱「FAAMG」的Facebook、亞馬遜、蘋果、微軟、Google合計市值達標普500指數（S&P 500）的20%，主宰著股市，但他們所在的科技領域仍是《財星500大》榜單中偏小的一塊，僅8.6%（43間），整體營收為3兆美元，占500堅企業中不到10%，甚至小於商業銀行單一個行業類別。

科技領域在股市上受到的超高矚目，仍然是建基於其未來潛力，而非當前營收或獲利表現

中國首度超車美國，成最多企業上榜國家

今年榜單最值得關注的一點在於，中國的企業數首度超越美國，成為擁有最多前500大企業的國家。中國上榜的企業總數為124間（包含香港），美國則為121間。其實在去年的榜單上，美國就只以121間小勝中國的119間，今年被反超或許不太讓人意外。

剛邁入21世紀時，《財星500大》上仍然只有10間中國企業，落後美國、日本、德國、英國等眾多先進國家，然而短短20年內中國迅速崛起，憑借全球第二大經濟體的身份，造出一頭又一頭的世界級巨獸。

《財星》引述傳說中拿破崙對中國的形容，預言當中國這隻沉睡的巨人甦醒時，世界將為之撼動，指出這數十年來，中國加入WTO、大舉投入資本促進經濟成本，都成功幫助企業持續擴張。世界銀行的數據顯示，過去40年中國GDP年成長率接近10%，是全球主要經濟體中成長幅度最高的。

《財星》主編克利夫．利弗（Cliff Leaf）表示，1990年代時《財星500大》上還未見中國企業，但這30年來中國經濟快速成長，在國際貿易的推動下，中國占全球GDP的比重已從39%直衝52%。

不過，雖然在企業數量上超越，營收方面仍有一段差距。中國124間企業的年營收總計為8.29兆美元，而美國121間企業的年營收為9.81兆美元。兩者營收差距也正日漸縮小，但迎頭趕上依舊需要一些時間。

台灣9間企業上榜

至於台灣方面，今年則有9家企業入圍，依序是鴻海（26）、和碩（269）、台積電（362）、國泰金控（374）、廣達（377）、仁寶（396）、富邦金控（403）、中油（409）及緯創（452），鴻海也是唯一挺進百大的台灣企業。

去年台灣則有10間企業上榜，台塑今年未名列《財星500大》。除此之外，兩年間排名變化最大的分別是國泰金控與緯創，國泰金控排名上升81名至374名，緯創則下滑28名至452名。

完整榜單請見：Fortune Global 500