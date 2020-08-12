3D擬真化logo不再流行，為了迎合數位世代的需求，各國汽車大廠紛紛朝「扁平化logo」靠攏。

在1980–1990年代，汽車廠牌logo曾有一股3D、鍍鉻金屬效果的「擬真化設計」風潮，以模擬logo在金屬車身上會有的反射光影與材質為特色。然而，進入智慧型手機普及的時代之後，各家汽車廠牌紛紛重新打造扁平化logo，擬真化設計逐漸退場。

「顧客接觸品牌資訊的接觸點逐漸數位化，尤其是尺寸小巧的智慧型手機，原本 2D 設計裡的斜面、漸層色，在螢幕上變成模糊不清的灰點，品牌間的辨識度並不好。」Toyota 首席設計師Dan Beckett 說。 圖片來源／Audi、Volkswagen、Toyota

近幾年從Nissan到BMW等大廠，為了符合數位時代的需求，再度重回扁平設計的懷抱。經過簡化的2D logo，不論在螢幕上、或是縮小成APP圖示的視覺呈現，都比3D設計的效果更佳。

以下清單參考設計與建築媒體Dezeen的整理，盤點全球6大車廠的扁平化路程：

一、MINI

左：新 logo ，右：舊 logo 圖片來源／BMW

以小型車MINI Cooper聞名，MINI於2015年6月換新logo，算是前幾個將logo改為扁平設計的汽車廠牌。如同多數採取扁平設計的車廠，MINI的扁平化設計被使用於螢幕上的數位呈現，以及平面印刷品上，而車款上印製的logo則是維持原本的3D、鍍鉻金屬效果。

MINI除了更新logo之外，更推出了新字體「MINI無襯線」。MINI的設計總監安德斯·溫明（Anders Warming）表示，全新logo和字體，代表MINI「進入一個全新的時代」。

二、福斯汽車

左：新 logo ，右：舊 logo 圖片來源／Volkswagen

福斯汽車於2019年9月將原先立體、鍍鉻效果的logo做了扁平、簡化的重新設計，這是福斯自2000年以來，首度修改品牌的視覺辨識系統。新logo順應2D設計潮流，英文字母V和W被放置在圓圈內，整體logo採用單一的深藍色。

福斯旗下第一代電動車ID.3便是首輛以VW新logo亮相的車款。當時福斯也發出了和MINI類似的言論，表示「數位優先」的品牌策略代表著新時代的來臨。

三、BMW

左：新 logo ，右：舊 logo 圖片來源／BMW

今年3月BMW推出了新logo，這是繼1997年BMW將logo從2D改成3D之後首次的更動。舊logo的黑色圓環改為透明底色，隨著背景的不同，logo的呈現也將有所改變。Logo的其他元素皆被扁平化處理，原有的陰影效果也被移除。BMW今年推出的電動概念車i4便使用了新logo，但目前其他量產車仍維持原有logo設計。

四、NISSAN

左：新 logo ，右：舊 logo 圖片來源／Nissan

日本汽車大廠Nissan在7月中發表了新logo設計，稍微比較一下新舊logo，會發現品牌名稱NISSAN仍維持在中心位置，但新字體較為俐落、具現代感，原本銀色的圓環和橫槓被兩條白色的半圓弧線取代。

這是NISSAN 20年來第一次修改品牌辨識系統，上一回的logo改造同樣是將原先的設計改為3D造型。

五、Audi

左：新 logo ，右：舊 logo 圖片來源／Audi

德國品牌Audi早在2017年就完成了3D換到2D的logo更新，將其標誌性、帶有金屬色澤的4個相扣圓環，改成扁平化、4個相互重疊的圓圈。與其他品牌採取相同策略，這次換logo也是為了營造「數位優先」的品牌定位，以及增進品牌logo在各大網路平台的易讀性。

六、Toyota

左：新 logo ，右：舊 logo 圖片來源／Toyota

Toyoa歐洲分部是最新加入「扁平化logo」陣營的車廠。回溯1980年代後期，Toyota曾將logo由2D轉3D，如今再度順應「極簡、扁平」潮流，為的是「確保在世界數位化的進程中，品牌仍能壽命綿延」。

其中特別值得注意的是，這次的logo更新，捨棄了英文品牌名「Toyota」，據說這個決策，是因為「Toyota的辨識度已是全球前幾名」，因此將logo簡化，不需再寫出品牌全名。

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責任編輯：林芳如、錢玉紘

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