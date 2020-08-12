今年初才宣布裁撤70名員工的Mozilla，再次宣布將裁撤多達250名員工，而裁員計劃也包含關閉台北辦公室。

在新型冠狀病毒疫情影響下，今年初才宣布裁撤70名員工的Mozilla，再次宣布將裁撤多達250名員工，而本次裁員計劃也包含關閉台北辦公室。由Mozilla於2018年公佈的公司資料來看，在全球地區約有1,000名員工，今年接連宣布裁員消息，約影響三分之一左右員工人數。

以瀏覽器Firefox聞名的Mozilla，今年初才宣布要在台灣重啟人才招募，如今卻以關閉台北辦公室收場。 mozilla

Mozilla執行長米切爾·貝克（Mitchell Baker）於聲明中表示，受到新冠疫情的衝擊，Mozilla去年原本擬定發展計畫大受影響，不僅必須縮減營運開銷縮減，同時也暫停對外招募人才，並暫停部分產品項目的開發，以維持公司正常營運。針對此次被列為裁撤對象的員工，以及因為台北辦公室關閉而受影響的員工，Mozilla表示將會盡可能協助另謀新職，或是協助進行內部職務調整。

至於Mozilla未來產品策略，貝克強調未來Mozilla依然會站在開放網路環境立場，並且藉由開源網頁技術持續推動各項應用成長，並且繼續在網路上持續扮演「良性競爭對手」，避免網路技術落入單一獨大的業者手上。過去Mozilla主要對標微軟的IE瀏覽器，並在IE瀏覽器市佔逐漸由Google的Chrome瀏覽器搶佔後，Mozilla持續以市佔第二維持市場抗衡的形勢。

在Mozilla的發展理念中，強調開源是所有網頁技術的宗旨，並強調提供平等上網使用模式，而非因循單一業者所提出標準打造網頁內容，因此也持續在W3C推行的HTML5規範中貢獻許多網頁技術，讓使用者僅需下載瀏覽器即可觀看所有網頁內容，無需另外下載特定外掛程式，或是僅能使用特定瀏覽器才能開啟。

除了推動Firefox瀏覽器，Mozilla過去也接連推動採開源設計的同聲計畫，藉此讓不同語言聲音能在網路環境被公平使用，而本身推行的VPN服務也計畫讓使用者能在不同連網環境安心上網。

在疫情爆發時，美國多家企業紛紛以「三個月內不裁員」來穩定市場聲音，但隨著疫情至今不見好轉，7月以來陸續有多家大企業宣布大規模的裁員，包括LinkedIn、Uber、Airbnb等等。

資料來源：Mozilla、Tech Crunch

責任編輯：蕭閔云