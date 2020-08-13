日前美國總統候選人拜登宣布由賀錦麗擔任副手，消息一出，讓金融業、科技公司及矽谷都放下擔憂，背後的原因為何？

將代表民主黨角逐美國總統的拜登（Joe Biden）宣布由賀錦麗（Kamala Harris）擔任競選搭檔的消息，不只金融圈放下擔憂，矽谷也鬆一口氣。這位加州參議員在處理科技業議題方面有豐富經驗，矽谷也包含在她的選區中，多家科技業大老也是她的金主。

CNN報導，過去四年來，民主黨和共和黨人對科技業多持撻伐態度，包括違反產業競爭、存在政治偏見、未保障個資、散布錯誤訊息等。拜登本人更是不遺餘力地抨擊大型科技公司，認為臉書散布假消息並放任政治廣告，也呼籲撤除對科技業極為重要的法律盾牌。

隨著賀錦麗成為拜登競選副手，矽谷也能暫時放下心中大石，她與多位科技業大老關係良好，例如亞馬遜首席法律顧問大衛·扎波斯基（David Zapolsky）、LinkedIn共同創辦人里德·霍夫曼（Reid Hoffman）等人都是她的金主。

深耕加州多年，獲科技圈大佬支持

Franklin Square Group共同創辦人馬特·塔尼蓮（Matt Tanielian）說：「賀錦麗對科技業是很好的（副總統）人選。原因並非她會立即讓科技業變回昔日寵兒...而是她非常了解這些問題，不會推動（和這些相關的）任何棘手議題」。該公司代表蘋果、Dropbox、eBay等科技公司，在華府從事遊說工作。

賀錦麗和先前同樣名列拜登副手人選的參議員華倫（Elizabeth Warren）相比，立場大相逕庭，華倫要求蘋果和Google這些大公司分拆，一些總統參選人也跟進她的主張，但賀錦麗從未支持此事。

對於科技巨擘是否應該分拆，賀錦麗接受紐約時報採訪時說：「我相信科技業必須接受某種管制，讓我們可以確保、也讓美國消費者相信，用戶隱私不會被犧牲。」

雖然副總統無法對政策產生直接影響，也無法讓科技公司在反托拉斯調查中脫身，但副總統在這些議題釋出的公開訊息，仍能發揮重要的作用。

專家指出，賀錦麗雖然不支持分拆，但在消費者隱私議題方面是先驅。2012年她擔任加州檢察長期間，曾和蘋果、Google等達成協議，讓消費者下載app前強制提供隱私政策資訊。之後加州通過美國數一數二嚴格的隱私法規，目前尚未發展成聯邦政策。

Hintze Law合夥人蘇珊·辛茨（Susan Hintze）說：「賀錦麗若當上副總統，可能會繼續這場鬥爭，聯邦層級可能有更多提倡隱私保護的提議。」

移民議題也是她的專長

一些專家說，賀錦麗不大可能深入具體政策的細節，但是在移民、智慧財產權和寬頻普及方面將掌握發聲權，這些對科技業來說也是相當重要的議題。

如果拜登勝選，這些問題可能在未來形塑政策。這對努力走出新冠肺炎大流行衝擊的美國而言，這顯得格外重要。

賀錦麗母親為印度移民，父親為牙買加移民，父母都曾投入1960年代民權運動。她的亞非裔背景，和美國總統川普限制移民政策形成鮮明對比。

針對擁有亞非裔血統的賀錦麗即將獲得提名，臉書營運長桑柏格（Sheryl Sandberg）周二（11日）說：「這對非裔女性以及我們對我們所有人來說，都是重要的一刻。」

責任編輯：林芳如、錢玉紘

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