近日，聯想公佈20/21第一季的財報，營業額較去年同期成長6.7％，而面對智慧化時代的到來，聯想集團要如何在市場上提供更具競爭力的服務和解決方案？

最近，創造出世界上第一台筆記本電腦的東芝，宣布正式退出筆記本電腦業務，令人唏噓。

但這並不是PC市場的縮影，其實早在去年居家辦公需求還沒暴漲的時候，PC市場就開始回暖，產品競爭力強的廠商依舊能受到消費者青睞，比如全球第一大PC廠商聯想。

愛范兒

昨天，聯想發布了20/21財年第一季度的財報，營業額達到946億人民幣（約新台幣4,011億元），較去年同期成長6.7%。淨利潤達到15億人民幣（約新台幣63.6億元），較去年同期成長31%，表現依舊亮眼。

作為一家已經實現全球化的中國科技公司，聯想如何在即將到來的智慧化時代中乘風破浪，也可以從這份財報中找到一些線索。

市場在疫情後開始復甦，帶動營收

今年第一季度，全球PC市場受疫情影響出現下滑，不過在第二季度開始迎來復甦。作為聯想的收入支柱，PC業務的收入和利潤在去年創下歷史新高後，本季度仍在穩步成長，依舊保持全球PC市場第一的地位。

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聯想財報顯示，在截至6月30日的第一財季，個人電腦和智慧裝置業務收入達到751億人民幣（約新台幣3,184億元），佔集團總收入的80%。稅前利潤47億人民幣（約新台幣199億元），較去年同期大幅提升28%，而6.3%的利潤率再次刷新了歷史記錄。

其中中國區的成長最為明顯，營業額較去年同期成長18%，是聯想在全球成長最快的一個市場。這一成長速度也遠超全球PC市場的均值，根據市場調研機構Canalys的數據，今年第二季度，全球PC市場的成長為9%。

過去幾個月，遠距工作、教育等需求的增加也提振了平板電腦市場，當中聯想的成長最快，第二季度完成出貨281萬台，較去年同期成長高達52.9％。

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儘管PC市場過去幾年出現過短暫下滑，但PC仍然不是夕陽產業，依舊是重要的生產力工具，就像聯想集團董事長兼CEO楊元慶所說的，個人電腦正像手機一樣成為人手一台的生產力工具。

至於聯想在中國存在感不算強的行動業務，在北美仍有7%的市占率，僅次於蘋果、三星和LG，這個市占率與蘋果在中國市場的數字相當，在拉美也以近20%的比例排名市占第二。

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談及聯想這一財季在PC業務上的成長，楊元慶認為除了因為聯想在PC領域長期的積累，智慧化能力的提升也反過來增強了客戶對聯想PC的黏性，進一步推動了PC核心業務的成長。

財報顯示聯想的智慧化轉型在3S戰略的推動下繼續高速成長，智慧物聯網業務（Smart IoT）營業額較去年同期成長39%， 智慧基礎設施業務（Smart Infrastructure）營業額較去年同期成長16%，行業智慧業務（Smart Verticals）的營收成長更是高達65%。

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而在聯想下一個10年重點關注的智慧化轉型方面，軟體及服務業務的收入為71.5億人民幣（約新台幣303億元），雖然只佔總營收的7.6％，但卻是所有產品中利潤率最高的。

正如愛范兒對聯想上一季度的財報分析中指出的，如果PC是聯想的前浪，那麼智慧化變革將是聯想的後浪，而聯想在PC領域積累的強大計算能力，將會成為其智慧化轉型重要驅動力。

從傳達室起步，到全球PC霸主，聯想憑什麼？

在被稱為第四次工業革命的網路時代，更新迭代的速度比過往都要快。從PC時代到行動網路時代，從功能機時代到智慧手機時代，即使是百度、Nokia這樣曾經的行業第一也可能輕易被時代顛覆。

如今網路巨頭們又將目光投向產業網路，騰訊宣布投入5,000億元（約新台幣2.1兆元）在新基建上。作為全球第一的PC廠商聯想，如何在智慧化浪潮找到自己的位置，將是下一個10年的關鍵。

1984年，40歲的柳傳志在一間不到20平方公尺的傳達室創立了聯想，之後一步步擊敗戴爾、惠普等老牌PC巨頭，成為PC市場霸主，靠的是一系列大膽的模式創新，而轉型也一直是聯想的關鍵詞。

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2000年，聯想的PC業務開始遭遇瓶頸，在對IBM、戴爾等企業的商業模式進行分析後，聯想結合兩者的優勢，打造出自造一體的雙模式戰略。所謂雙模式，即對於消費市場，企業需採取以渠道為核心的交易型業務（T）模式。而對於商用市場，則實行以大客戶為對象的關係型業務（R）模式。

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正是依靠這種雙模式，2004年聯想在中國本土市場擊敗了戴爾，也間接促進了聯想之後對IBM的收購。

2009年聯想祭出了「雙拳戰略」。以Think產品為「左拳」，主打成熟市場和商用大客戶；以Idea產品為「右拳」，主打新興市場和消費類客戶。在2013年終於奪下全球PC市場的桂冠。在PC領域穩居前列後，2014年聯想再次重構業務結構，增加服務業務比重，成立四個獨立的業務集團，奠定了聯想之後的發展方向。

2017年聯想新財年全球誓師大會，楊元慶提出了「三波」戰略和客戶導向。推動聯想從單一業務向多元業務轉型，以及從產品為中心向以客戶為中心轉型。

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第二年楊元慶宣告聯想集團將圍繞智慧三要素「數據、計算力、算法」，全面發力智慧變革。

2019年聯想正式發布3S戰略：智慧物聯網（Smart IoT）、智慧基礎架構（Smart Infrastructure）和行業智慧（Smart Verticals），目標是成為「智慧化變革的引領者和賦能者」。

持續的創新在數次轉型中已經逐漸成為聯想的基因，源源不斷給聯想輸送新鮮血液。讓聯想不止於一家PC廠商，這也是這家公司在行動網路和智慧化的浪潮下動力十足的重要前提。

下一個10年，聯想的核心競爭力

雖然PC業務依然會是聯想重要的核心業務，但正如楊元慶所說，在未來的10年裡，服務和解決方案將會成為聯想新的核心競爭力。

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成為「新基建」的核心提供商，向B端客戶提供物聯網裝置、基礎設施和智慧應用在內的全套解決方案，是各大科技網路巨頭都在追逐的方向，其中核心技術的積累將成為重要的競爭力。

聯想集團高級副總裁兼數據中心業務集團中國區總裁童夫堯指出，目前聯想的數據中心業務已經擁有一系列獨有的核心技術，在優化技術、整合和遷移技術、儲存技術等領域具備非常強的競爭力。

根據最新的全球超級電腦TOP500榜單，在全球浮點計算性能最強的500台超級電腦中，聯想依舊是上榜總數第一的廠商。

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另外聯想「端－邊－雲－網－智」技術架構的優勢，在供應鏈中已經體現。因此，與其他廠商相比，聯想對代工廠的依賴並不高。

在聯想全球最大的筆記本電腦製造基地合肥工廠，憑藉智慧排產系統，依託人工智慧算法和大數據技術，已經將排產的耗時從原來的人工每天6小時縮短到1.5分鐘，平均不到一秒鐘就有一台筆記本電腦從生產線下線。

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聯想在PC和供應鏈上積累的核心技術，將會和智慧化轉型業務形成協同效應，從而提供更具競爭力的服務和解決方案。

就像聯想在財報中說的，透過裝置即服務（DaaS）為客戶提供集硬體、軟體和服務於一體的完整解決方案，可根據客戶需求靈活調整。

無論C端還是B端，透過軟硬體和配套服務構建一個生態閉環，一直是科技廠商建立護城河的關鍵，蘋果、微軟等廠商已經有成功的先例，這也是聯想正在轉型的方向。

作為一家科技公司，聯想即將36歲。下一個10年，聯想一方面要在競爭日趨激烈的PC市場中保存領先地位。同時要在方興未艾但巨頭環伺的企業服務市場取得一席之地，挑戰不小，但機遇更大。

責任編輯：林芳如、錢玉紘

本文授權轉載自：愛范兒