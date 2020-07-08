5G世代來臨，消費者想升級，除了挑到喜歡的應用和創新方案，還得要有一支5G手機才行。

5G來了，你需要現在升級嗎？《數位時代》整理以下考量點，幫助你做出決定：

（更新時間為：7月8日）

現階段5G對人們生活有什麼影響？

5G大致上具有3種特性：高速率、低延遲、大連結。

高速率，代表行動上網速度升級，依照中華電信說法，下載一部8GB電影，透過4G大約花費2分鐘，用5G網路則只要約30秒；低延遲 則可表現在「異地共演」、「VR演唱會」，讓使用者獲得近乎同步的影音體驗。一般來說，這兩種特性與消費者較有關連。

註：中華電信指出，1部電影檔案大小約8GB，而4G 3CA技術的理論峰值下載速率約500Mbps，4G/5G EN-DC （EUTRA-NR Dual Connectivity）雙連結架構理論峰值速率約為4G的4倍左右。

各業者頻寬、頻譜有什麼差異？

台灣5G頻譜目前開放3.5Ghz、28GH兩塊頻段。其中，3.5GHz的通訊技術、設備最為成熟，因此成為國內電信業者的兵家必爭之地。

比較5G頻寬（3.5GHz）取得多寡，以中華電信拿下90MHz最多，其次為遠傳、台灣大、台灣之星。 中華電信

電信業者普遍認為，要發揮5G高速特性，需在主要頻段取得「連續大頻寬」（80至100MHz以上） ，並以「車道」來比喻頻寬特性，指出用戶如同「高速公路上的車輛」，頻寬越大就像多線車道，當用戶瞬間湧進車道，唯有多車道才能有效維持車速。

因此在今年初首次競標5G頻譜時，各家電信業者互相制衡，標金一舉衝上新台幣1421.91億元，比國家通訊傳播委員會（NCC）預設的價格400億元多出3倍。

按照無線通訊技術特性，頻段位置可分成「魚頭」（前段）、「魚肚」（中段）和「魚尾」（末段），以5G熱門頻段3.5GHz來說，最受歡迎的位置就在魚肚。 中華電信

此外，同一頻段裡的頻寬位置，因牽涉干擾、支援設備等因素，也被區分「魚頭」、「魚肚」、「魚尾」三塊。中華與遠傳電信更各自再出價超過20億元，優先取得3.5GHz的「魚肚」位置，認為將比同業提供更高品質的5G網路。

不過，台灣大哥大總經理林之晨曾發文指出，「頻譜的多寡，主要影響一個網路的尖峰容量。3.5GHz主功能是室外涵蓋，短期內尖峰需求有限，且 5G 競標失速，讓 3.5GHz 價格非常昂貴， 因此不是拿越多就越好，而該拿適量頻譜，保留實力做好基地台建設，發展服務與應用 。」

5大電信業者取得的5G頻譜及標金。 數位時代

他認為，頻寬與尖峰容量（Peak Capacity）有關，且3.5GHz訊號主要功能在室外通訊，以台灣網路流量尖峰在晚間9~12點、用戶多在家中的特性來看，3.5GHz不是 5G 頻譜的唯一。林之晨表示，「2～3年後，隨著4K手機、自駕車內娛樂系統、AR等高畫素應用開始成長，帶來3.5GHz室外涵蓋需求的增加，第二次競標時，再添購頻譜來擴充尖峰容量即可。」

5G基地台覆蓋範圍小，該怎麼布局？

依照NCC規定，電信業者有5G基地台「最低建設義務」。

3.5GHz頻段得標者，要在5年內建置至少1,000座5G基地台，涵蓋全國人口占比至少達50％；28GHz頻段得標者，依得標頻寬多寡，每得標100MHz，至少建置375座、最多3,000座5G基地台。

目前，三大電信業者皆加速喊出2020年底前完成（3.5GHz）4千座基地台、人口涵蓋達50%目標；3年蓋1萬座基地台。但因為5G基地台覆蓋範圍小， 預估初期基地台建置將以六都人口密集區為主 。

地圖中的深藍色圖形代表手機有4~5格的5G NR+4G LTE訊號。 中華電信

實際訊號涵蓋範圍，可參考：中華電信、台灣大哥大、遠傳電信。從最新的訊號涵蓋來看，能看到三大電信仍以中華電5G訊號涵蓋最廣，遠傳其次。

吃到飽月付多少？花很多錢才能用5G嗎？

無論計費、吃到飽方案，電信三雄的5G資費大同小異。如遠傳先推出999、1199元方案，各有60GB、100GB上網量，提供用戶超過傳輸量後仍有50Mbps網速的4G吃到飽，台灣大很快從原先的降速上限10Mbps跟進成50Mbps。

實際上，5G與4G上網方案最大不同處，在於多了網速極限（在理想環境能達到的上網速度極限）、流量轉贈與熱點分享量限制。除了吃到飽方案門檻變高，內容其實對一般用戶影響不大，反倒是「流量魔人」需注意使用方式，無法像過去一般隨心所欲。

5G為消費者帶來什麼創新應用？

5G對消費者的特別處，是多了不少影視、娛樂的體驗服務。如中華電信推出不同面向，包含與HTC前執行長周永明合作、提供VR、AR、多視角轉播在內的8種應用。遠傳專攻影音，推出4種以4k高畫質、VR為主的應用。台灣大首波以球迷服務為主，指出將在富邦悍將棒球隊主場賽事提供「3D即時回放」和「VR360 環景影片」。

值得注意的是，面向消費市場的應用還在初期階段，不少有潛力發展的內容尚未出現，但已有許多軌跡可尋。

如3大電信都選擇「雲端遊戲」發展，中華電與法國遊戲新創Gamestream、台灣大與NVIDIA GeForce NOW、遠傳與優必達（Ubitus）攜手，都瞄準遊戲市場應用。台灣大並預計在第三季末、第四季初推出給遊戲玩家的專屬5G資費。

下手升級5G之前，要考慮的不只有費用划不划算，訊號涵蓋、創新應用吸不吸引人，都成為重點考慮項目。

責任編輯：陳映璇、張庭銉