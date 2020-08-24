機器人技術發展至今，已經漸漸拋脫冷硬的刻板印象，開始擁有初步的社交能力，未來某一天機器人或許能夠成為我們的代理人，代替本尊與他人互動。

「請保持社交距離」，這應該是疫情期間大家耳熟能詳的一句話，雖說人與人之間最重要的還是在於是否心靈相通，但可別低估像是握手、親吻臉頰這種接觸式致意所傳遞出的善意與溫暖，如今硬生生被拉開一段物理距離，而且還特別指明是室內1.5 公尺、室外1公尺的具體數目字，更是增添現代社會中的疏離感。眼下疫情一時半刻不會完全退卻，甚至還有捲土重來的可能，難道我們就得持續忍受這種戒慎恐懼、相敬如賓的人際關係嗎？

還記得4月份台灣職棒剛恢復賽事時，因為閉門比賽不能有觀眾，不就是靠著機器人神救援、進場炒熱氣氛嗎？但這回社交距離所帶來的困境，難度硬是提升到另一個檔次，畢竟機器人當起觀眾，就只需要在場邊敲敲邊鼓、搖旗吶喊，社交行為首重彼此之間的互動，甚至是情感的交流，一向理性掛帥的機器人要如何切入呢？

石黑浩教授的機器人實驗

人稱擬真機器人大師、日本大阪大學的石黑浩教授就曾挑戰過機器人的社交能力，他在現場來賓不知情的情況下，將一部外表神似人類、能簡單對話的機器人安排到一個宴會的場合，當天現場的燈光略為昏暗，音樂也有點嘈雜，但大致就像是一般常見的party，石黑教授想觀察的是，機器人有沒有可能融入這類型的社交環境，卻不被發現。

事後證明竟然沒有人聲稱當晚遇見過機器人，這個結果意味著，機器人已經成功化身為party animal了呢？還是在這種場合，基本上大家都只是講些無關痛癢、言不及義的對話，以至於連機器人都足以應付？當然，會場中昏暗的燈光、嘈雜的音樂是有它掩護的作用，無論如何，機器人似乎成功地踏穩了第一步。

接下來，石黑教授大大方方地將外表擬似女性的機器人帶到醫院裡來，目的是來陪伴單獨看病、備感焦慮的求診者，「她」也許就是靜靜地聆聽、點頭示意，或是簡單回應幾句鼓勵的話語，幾番測試之下，不少人覺得有「人」陪伴讓他們安心許多，但也有人覺得機器人坐在那邊就是怪怪的。

這項測試隱約透露出一種訊息，當人的心理有所掛念、不安的時候，即使是「機器人式」的陪伴，也有它舒緩壓力的效果。

這項實驗還有個後續的小插曲，由於「她」的表現很不錯，就有人要求可不可也有個「他」來代班？石黑教授就將原來的「她」改個髮型、重新上妝，搖身一變換成「弟弟」出任務，一分為二，可男可女，這又是機器人的另一項利器。

石黑浩的女性機器人。 石黑浩教授實驗室

石黑浩的男性機器人。 石黑浩教授實驗室

機器人能成為我們的「代理人」嗎？

由上面的案例來看，如果運用得宜，就算機器人僅具有初階的社交能力，仍然可以發揮一定的效果，但若想要推廣到更多的應用場域，那勢必得升級改版。首先，聽力一定要加強，總要能清楚聽到、正確理解對方的話語才行吧！以現有的語音辨識與自然語言技術來看，如果話說得還算符合文法，這一點倒是有機會達到，萬一來個不拘形式的對話或是天馬行空的話題，如何能提出合情、合理的回應可就是大考驗了！

機器人是可以透過網路連結到各種資料庫，快速搜尋到許多可供參考的訊息，問題是要怎樣判斷出何者才是貼切的回答、甚至能讓對方感覺窩心呢？還記得幾年前很紅、聲稱是全世界第一個拿到公民權的社交型擬真機器人Sophia嗎？「她」在回答預先設定的問題時，表現地頭頭是道，但在回應記者現場隨機提問時，卻常常答非所問，偶而還會說出挑釁意味的話，還真不能放任機器人自由對話，一個不小心，可要得罪人的！

看來想要仰賴機器人化解社交距離，仍然有不小的進步空間，那就從簡單的開始吧！比方說，餐廳可以召喚機器人來填補梅花座的空缺，高朋滿座總令人開心，偶而穿插幾句機器人式的冷笑話，說不定也是個賣點！

接下來，讓我們將眼光放遠，想像一下機器人代替我們上班、開會、甚至交友的可能性，還記得2009年影星布魯斯·威利所主演的《獵殺代理人》（Surrogate）嗎？片中的每個人都訂做了一個代表自己的機器人，因此人人都可以安穩地躲在家中，讓分身代替本尊出門承擔外界的風霜雨露，這可比現有的遠距模式更加真實、更有臨場感吧！當然，要讓本尊與分身如出一轍可不容易，不過這倒也點出值得努力的方向，也許有朝一日，機器人真能成為我們稱職的代言人，如此一來，就算沒戴口罩，也沒在怕！

責任編輯：陳建鈞

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