百勝集團旗下品牌必勝客日前被迫關閉百家門市，並出售927家店面，與同母公司的肯德基走向兩種不同的發展趨勢，究竟是什麼原因讓必勝客慘淡經營？

百勝餐飲集團在美最大經銷商NPC國際近期申請了破產保護，再加上疫情的影響，必勝客深陷危機。

NPC國際在美國經營著1,227家必勝客門市，占美國總門市約20％。而其破產重組之際，將關閉約300家必勝客門市。

同時，NPC國際已與必勝客母公司百勝集團達成協議，準備出售其剩下的927家必勝客門市。

今年以來，全球不少餐飲巨頭宣布了裁員和收店的計劃，吉野家將關閉全球150家門市，麥當勞將在今年關閉約200家美國門市，漢堡王永久關閉5％至10％的門市。

疫情下門市成本高，正在進一步拖垮必勝客和NPC國際。今年7月，NPC國際申請破產前已經負債近10億美元（約新台幣293億元），其表示，疫情下門市的防疫費用高昂，每月要花費公司75萬美元（約新台幣2,202萬元）。

即使沒有這次疫情，必勝客也早已處於懸崖邊上了。

必勝客這家老牌餐廳早已光環不再，在棒約翰（Papa John's Pizza）和達美樂等競爭對手的擠壓下，已經喪失了自己的產業地位，銷售額下滑嚴重。

在中國市場，一個明顯的變化是，曾經啟蒙了一代消費者西餐文化的必勝客，如今的存在感越來越低了。

在疫情之前，必勝客的餐廳業務已經有所下滑。在破產申請文件中，NPC國際指出必勝客品牌「菜單創新下降，缺乏清晰的長遠策略，品牌辨識度隨之再下降」。

當必勝客陷入危機，而同屬於百勝餐飲集團旗下的肯德基，情況卻好得多。

在全球餐飲業爆發裁員關店潮時，肯德基還沒有傳出關閉門市的消息，如今依然穩穩地坐在速食餐飲產業的頭部，與麥當勞分庭抗禮。在必勝客中國市場負成長時，肯德基成為了百勝中國的支柱。

為什麼必勝客走上了下坡路？這個老牌餐飲品牌能順利度過這次危機嗎？

必勝客走下神壇

必勝客曾是全球披薩行業的統治者。1958年，美國卡尼兄弟創立了必勝客，從一開始25個座位，到門市開遍全球超過100個國家和地區，必勝客的規模越來越大，逐漸走到行業頭部。

在必勝客的全盛期，人們看到紅屋頂，就會想起這家賣披薩的餐飲店，這也是必勝客的經典標識。

但慢慢地，必勝客開始走上了下坡路。

消費者越來越冷落必勝客了。2012年，必勝客度過的第54個年頭，抵不住競爭對手棒約翰和達美樂的壓力，在美銷售額開始下滑，此後並連續7個季度下滑。

英國的情況也是一樣。2012年，基金公司Rutland Partners拿下了330家英國必勝客門市的特許經營權，當時必勝客營收基本都處於負成長狀態，而這家公司主要投資餐飲、服裝和家電等消費領域，以挽救各種走下坡路的公司出名。

但Rutland Partners最終也無法改變必勝客業績慘淡的現狀，最後決定在2017年將特許經營權轉賣出去。

必勝客的危機是全球性的，在英國、澳洲等全球更多國家和地區，特許經營權一直頻繁地轉讓和出售。

必勝客主要面臨的競爭對手是棒約翰和達美樂，棒約翰主打高品質食材，搶占的是高階市場，而達美樂以性價比為特點，還大力發展線上訂餐，必勝客則步履維艱。

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時至今日，必勝客已經喪失自己的行業地位。美國披薩雜誌PMQ曾發布2020年披薩產業報告，其中提到，必勝客已經被達美樂擠下銷量第一的寶座，屈居第二位，而增速前20的披薩品牌中，已經沒有了必勝客的名字。

疫情之前，必勝客便已有收店計劃。百勝餐飲集團執行長格雷格·克里德（Greg Creed）曾在2019年第二季度財報會議上表示，將在未來24個月內關閉多達500家門市。

據KHOU報導，必勝客經營著約7,450家餐廳，其中有6,100家是店內用餐的餐廳，另外1,350家為提供外賣的餐廳。

格雷格·克里德表示，這次關店的目標是關掉那些表現欠佳的餐館，並專注於發展披薩外送服務。

肯德基過得還不錯

必勝客走下了神壇，而肯德基同樣在百勝餐飲集團旗下、同屬於速食餐飲，活得卻好得多。

這樣的結果可能很多人都沒有料想到，過去幾年，肯德基遭遇的危機比必勝客要多得多。

2005年，英國在肯德基食品中發現蘇丹紅（編按：蘇丹紅為人工合成的紅色工業染料，已被普遍認為是「毒性化學物質」），這一事件迅速擴散到全球，各國肯德基紛紛下架產品；接著，2012年被爆出「速生雞」和「藥雞」事件；2014年，肯德基的供應商上海福喜食品有限公司，將過期肉重新切片裝進新包裝等。

儘管有危機公關將事件平息，但每一次負面消息爆出，都讓肯德基的品牌形象造成了巨大的打擊。

肯德基深受食品安全的困擾，而在當時，必勝客的定位是休閒餐廳，給消費者的印像是有格調、有品位的去處，這比代表著速食餐廳的肯德基定位要更高階。這增強了必勝客的競爭力，在2008年金融危機爆發時，必勝客都保持著成長。

只是如今看到的結果卻是，必勝客的存在感越來越低了，而肯德基還是被消費者熱愛著。

2020年8月，英國品牌評估機構Brand Finance發布了「2020全球最有價值餐飲品牌」排行榜，必勝客排名第6，而肯德基排名第3。

其實在全球速食餐飲市場中，第一品牌一直是麥當勞，肯德基沒能打贏競爭賽。但在重要的中國市場，肯德基的市場份額和門市數量卻是第一，規模帶來了穩定的成長和營收。

必勝客在中國的規模也遠遠勝過達美樂和棒約翰，但銷售額下滑嚴重。必勝客的客源一直在縮減，高速成長不再，業績也在不斷下滑。

整體來看，過去幾年必勝客不斷拖累百勝中國的業績，大多數情況下成長為負，相比之下，肯德基的正向成長更為明顯，這樣的狀況一直持續到現在。

2020年，受疫情影響，餐飲行業受到重創，必勝客業績下滑更為明顯。7月29日，百勝中國公佈了2020年二季度未經審計的業績，其二季度總收入為19億美元（約新台幣558億元），較去年同期下降11％，其中肯德基的銷售額下降6％，必勝客的銷售額下降12％ 。

在會員銷售方面，肯德基的會員貢獻了65％的系統銷售，必勝客會員銷售則占到其銷售額的53％。

在必勝客閉店止損之時，肯德基暫時還沒有曝出相關消息。在中國市場，必勝客雖然還未關店潮，但肯德基的開店擴張更為明顯。

截至2020年6月，百勝中國共擁有9,954家餐廳。今年二季度，肯德基共開設了142家新店，截至6月末，肯德基在中國的餐廳數量達6,749家。

與之形成對比的是，今年第二季度，必勝客僅新開設了8家餐廳，第二季度末的餐廳數量為2,258家。

必勝客為何失寵？

必勝客走上下坡路的原因是多方面的。

相比肯德基主打的漢堡，必勝客處在天花板低的披薩賽道。在2012年－2014年，必勝客業績開始下滑的兩年間，整個披薩的市場規模已經不敵漢堡市場。

根據Technomic公司報告，美國漢堡市場在2013年銷售收入有720億美元（約新台幣2.1兆元），漢堡的市場是排名第二的披薩市場的兩倍左右。

在中國市場，一個明顯的趨勢是，消費者從過去對披薩具有新鮮感，轉變為了習以為常，消費的風向在改變，好倫多等以披薩為主打的餐飲品牌紛紛轉型，奔向了其它消費風口。

在披薩、休閒餐廳的細分賽道上，必勝客面臨很多競爭對手，但自身並沒有給消費者帶來多少驚喜。

早年必勝客進入中國市場後，幾乎成為西餐和高階的代名詞，但慢慢地必勝客的形象發生了轉變，變得跟肯德基等速食餐飲品牌定位靠攏。

曾經必勝客和肯德基的選址有著明顯的區別，必勝客更趨向於在中高階商圈，而肯德基則在交通樞紐等地段，但現在兩者已經沒有明顯的區別。與此同時，必勝客還在向低線市場擴張，向速食餐飲品牌靠攏，為了促進銷量打出降價牌。

在客單價上，必勝客已經漸漸靠近速食餐飲，而食品種類也相差無幾。

這一切讓必勝客不再具有差異性，苦心經營的高階形像也在消費者心中漸漸消失。

如今的必勝客吸引的不再是中產階層，而是面向更廣大的年輕人，這是在爭奪肯德基等快餐廳的受眾群體。同時在休閒餐廳的賽道上，必勝客還面臨了wagas等品牌的競爭。在年輕群體這一塊，必勝客的競爭力還顯得不足。

反觀肯德基透過行銷的方式，吸引了更多新時代的年輕人記住和認同肯德基這個品牌。

2015年，肯德基在廣告片中找來不同人來扮演桑德斯上校，重塑品牌形象。圍繞漢堡這個核心產品，肯德基也屢屢推出行銷事件，強化消費者的品牌認知，比如2017年，肯德基曾向太空「發射」漢堡、推出「隕石」漢堡等。

近年，肯德基也在圍繞人們感興趣的一切話題、明星、節日，積極製造行銷活動，並透過成功的行銷，推動銷量成長。

在行銷和品牌塑造上，必勝客也嘗試了不少方法，但最終效果卻一般。

2014年，必勝客為了重振市場，在海外啟動了一系列調整措施，包括更新菜單和更換品牌LOGO等。

必勝客曾請來廣告公司Deutsch LA為其做改造，更改後的必勝客新LOGO，原屋頂圖案由立體三維變為扁平一維，顏色也由紅色變成白色。

即使必勝客成立以來一直在改良LOGO設計，但如此之大的變動還是第一次，可是市場幾無反響，消費者依然只記得曾經的LOGO形象。

2019年，必勝客又將logo設計變了回來，回歸其20世紀的紅色屋頂LOGO。

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在中國市場，必勝客在年輕化上面做了不少嘗試，推出披薩DIY餐桌以及工業風格的門市等。在產品上，曾與施華洛世奇合作推出由2.6萬顆施華洛世奇元素打造成的必勝客經典款超級至尊披薩等，但這些動作沒能引起太多關注。

最新的動向是，必勝客正從肯德基「搬救兵」，增強行銷實力。2020年初，百勝餐飲集團公佈稱，肯德基的全球行銷總監喬治·費利克斯（George Felix）將擔任必勝客的行銷長，肯德基的行銷戰略與創新總監大衛·格雷夫斯（David Graves），將擔任必勝客的品牌長。

**必勝客遇到過不少危機，這是一個傳統餐飲品牌，如何在新時代繼續存活下去的問題。 **

2014年，百勝餐飲的執行長大衛·諾瓦克（David Novak）曾向投資人說：「多年以來，我們在競爭中經歷了起起落落，但是我可以保證我們一定會重整旗鼓。」

如今必勝客在美國又遇到了關店危機，未來它還能重回巔峰嗎？

責任編輯：林芳如、蕭閔云

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