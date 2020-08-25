一年前，當雙螢幕手機Surface Duo首次亮相時，微軟的產品長帕諾斯·帕奈（Panos Panay）就表示，這款裝置基本已經定型，在2020年年底上市前都不會有太大變化。
我當時以為，帕奈所說的是「定型」指的是這款手機的外觀，但未曾料到的是，在大半年後的今天，微軟會原封不動地把它推向市場，並搭上了一個堪比蘋果三星旗艦機的定價。
最終，人們很可能會花一千美元（約新台幣2.9萬元）的價格，買到一款足足落後主流手機配置近一年的產品。
它沒辦法用上5G網路，因為Surface Duo搭載的還是去年的驍龍855晶片，還有像多攝影機、窄邊框、高刷新率螢幕和高功率快充等，你也無法在這台手機上看到。
甚至連雙螢幕本身也不算新鮮了，更早嘗試過該設計的LG、中興等廠商，均已有過沉沙折戟的經歷，如今大家更願意談論的，是一整塊不會被鉸鏈分割，可以彎曲、對折的螢幕。
很多人對Surface Duo前景的不看好，主要也在於對配置的不滿，以及對反常形態的質疑，更多人好奇的是，為什麼微軟要堅持開發這樣一款產品，並有自信把它賣出去？
把手機變成生產力工具
「Surface Duo是為那些熱愛微軟應用生態的Surface粉絲們服務的。」
這句話出自帕諾斯·帕奈（Panos Panay）之口，作為Surface Duo的負責人，他對這款產品的定位和理解，應該是最有說服力的。
我們先搞清楚一個問題，什麼是「微軟應用生態」？
你可能會馬上想到Office、Windows這類軟體和系統服務，它們確實是微軟最知名，也最具代表性的產品。如果你每天都要用Excel處理表格，拿Word編輯文檔，或是在PowerPoint上製作演講資料，那麼已經或多或少地與微軟生態產生一定的聯繫了。
這還不止，如果你還會用OneDrive雲端儲存文件，用OneNote記筆記，用Outlook收發郵件，甚至是一名Xbox玩家的話，那麼微軟生態對你的價值又會高上許多。
借助對微軟應用生態的黏性來讓用戶認可Surface Duo，是微軟為這款手機找到的第一個核心賣點。
但我們依舊有理由懷疑它的存在價值。
畢竟，微軟生態是開放的，它不像iOS、macOS和硬體綁定，自然就不存在「你只有買我的裝置，才能用上我的服務」這類門檻。哪怕是你不購買Surface Duo，只有手頭上有任意一台Android、iPhone手機，依舊可以使用到微軟的全套服務。
突破口其實還是在硬體上。既然微軟無法改變它的軟體開放策略，但在裝置層面，微軟卻可以摒棄掉單螢幕手機在生產力應用上的先天不足，設計一個更有利於用戶辦公、商務的工具。
這也是Surface Duo的第二個核心，即利用雙螢幕來承載起自己的應用生態。微軟希望利用這個設計補足大部分手機、平板都沒能做好、多數筆電無法兼顧的空白領域：行動生產力。
老實說，作為一家本身就是開發各種生產力軟體的公司，這的確很像是微軟會做的產品。
因為它非常的「Surface」化，以至於微軟自己列舉的很多使用場景，都是和辦公、商務等相關的，比如說利用兩塊螢幕來處理郵件、編寫文檔，還有在視訊會議的同時調整PPT等，都是為了突出雙螢幕形態對生產力、多任務處理的優勢。
你甚至很難看到和生產力無關的片段，哪怕Surface Duo運行的是Android系統，可以玩手機遊戲，看影音，但這套配置已經決定了，它在這方面的表現並不會比其它Android旗艦機要出色。
唯獨只有生產力，依靠雙螢幕這個獨特的形態，微軟非常自信能在Surface Duo上提供一個遠超其它行動裝置的體驗，進而和那些強調消費娛樂的智慧手機區分開來。
或許從最開始，微軟就對開發一款普通Android手機不感興趣。它只是想做一台更小巧的Surface，一台只面向生產力用戶的裝置。
Surface思維下的手機
Surface Duo的面世和Surface有不少關係。按照帕諾斯·帕奈（Panos Panay）的說法，早在微軟推出Surface Pro 4和Surface Book時，他就已經設想了一款可以折疊，並能塞進口袋裡的Surface裝置，剩下的就是如何實現的問題。
為了更好的迎合「生產力工具」的定位，微軟選擇了兩塊5.6英寸、長寬比卻是4：3的螢幕，而非現在主流全螢幕手機的長條形設計。
這在影音娛樂上可能體現不出優勢，但從多任務處理的角度看，如果要更好地使用Office軟體來編輯圖表和文檔，比起觸控筆記，一塊寬大的螢幕顯然會更合適，這也是Surface Duo專注於行動辦公的明顯特徵。
出於對輕薄和重量的考慮，微軟還放棄了更新潮、更吸眼球的折疊螢幕，轉而使用兩塊獨立的螢幕，並由鉸鏈所連接。
雖然在視覺上，這種分離式雙螢幕並不如折疊螢幕那麼驚艷和一體，但它在輕薄、翻折上的優勢，也是現階段折疊螢幕手機所無法比擬的。
在打開狀態下，Surface Duo僅為4.8mm厚，這其實比iPad Pro還要更薄一些；就算是兩塊螢幕合攏，厚度也沒有超過10mm，而且上下部分還能緊密地貼合在一起，而不用擔心螢幕彎折的問題。
另一個值得說的是它的鉸鏈。借助來自Surface的經驗，這次Surface Duo使用的「雙軸鉸鏈」結構，其實與二合一超極本十分相似。
它內部的互鎖齒輪不僅支持360度的翻轉，還可以讓螢幕在任意一個角度固定住，且不會鬆動。
所以，如果你把機子完全對折，只留下一塊螢幕，它的使用其實和其它手機一樣，不管是點開新鏈接，還是應用內的界面跳轉，都是在單螢幕下進行的。
但在雙螢幕並排的狀態下，Surface Duo則可以同時打開兩款不同的應用程式，或是讓一個應用橫跨兩塊螢幕，但會對界面佈局進行重構。
如果是需要大量輸入文字的場景，還可以將裝置橫放，變成類似於筆記型電腦的形態，此時下方的螢幕就會變成一整塊虛擬鍵盤了。
兩塊螢幕，配合一根任意翻轉的鉸鏈，一款應用在Surface Duo上其實可以有6～7種不同的呈現方式，完全取決於用戶的選擇。
在手機和電腦之間，還會有Surface Duo的位置嗎？
微軟對Surface Duo是抱有期待的，但很奇怪的是，這種期待並非是讓它賣出去多少台，或是佔據了多少的市場份額，而在於讓它作為一個「範式裝置」，為傳統筆記本廠商，甚至是競爭對手們提供了一種新的設計思路。
這就像當年Surface一樣，它的鉸鏈結構，它的鍵盤蓋板設計，以及專注於生產力的定位，都對後續的很多產品帶來了長遠影響，但你卻很難用數據去量化。
某種程度上，微軟也希望在行動領域複製這樣的成功，來驗證雙螢幕手機這個形態在行動辦公領域的可行性，讓其它裝置廠商也能為之效仿。
然而，在這個早已經被各種螢幕包圍的時代，Surface Duo會在我們的日常生活中扮演一個怎樣的角色，微軟似乎還沒有想好。
微軟CEO納德拉在接受採訪就說，Surface Duo可以替代他的手機，但還不能替代Surface筆記本。他還覺得有人會同時帶著手機和Surface Duo出門，那又是另外一種使用模式。
「時間會證明一切，我想第一批使用這款裝置的用戶，會比微軟自己都更能告訴大家，它的真正定位，以及它所定義的產品類別。」
可以預見的是，第一代Surface Duo面向的市場注定不會很大。能想到的也就是一些重度Office用戶，或是Surface品牌的愛好者們，才會對這樣的產品感興趣。而大部分人，則仍會以傳統雙螢幕手機的觀點，或是小眾玩物的心態，來理解和看待它。
想要扭轉這個印象十分困難，一如蘋果想要讓iPad替代我們的下一台電腦一樣。
責任編輯：林芳如、錢玉紘
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