繼去年揭開Surface Duo的面紗後，微軟日前宣布這支雙螢幕手機可開始預購，但它的規格比其他家旗艦機落伍，造型也不夠潮，微軟認為賣點在哪裡？

一年前，當雙螢幕手機Surface Duo首次亮相時，微軟的產品長帕諾斯·帕奈（Panos Panay）就表示，這款裝置基本已經定型，在2020年年底上市前都不會有太大變化。

我當時以為，帕奈所說的是「定型」指的是這款手機的外觀，但未曾料到的是，在大半年後的今天，微軟會原封不動地把它推向市場，並搭上了一個堪比蘋果三星旗艦機的定價。

微軟的雙螢幕手機Surface Duo將會在9月10號上市 愛范兒

最終，人們很可能會花一千美元（約新台幣2.9萬元）的價格，買到一款足足落後主流手機配置近一年的產品。

它沒辦法用上5G網路，因為Surface Duo搭載的還是去年的驍龍855晶片，還有像多攝影機、窄邊框、高刷新率螢幕和高功率快充等，你也無法在這台手機上看到。

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甚至連雙螢幕本身也不算新鮮了，更早嘗試過該設計的LG、中興等廠商，均已有過沉沙折戟的經歷，如今大家更願意談論的，是一整塊不會被鉸鏈分割，可以彎曲、對折的螢幕。

很多人對Surface Duo前景的不看好，主要也在於對配置的不滿，以及對反常形態的質疑，更多人好奇的是，為什麼微軟要堅持開發這樣一款產品，並有自信把它賣出去？

把手機變成生產力工具

我們先搞清楚一個問題，什麼是「微軟應用生態」？

你可能會馬上想到Office、Windows這類軟體和系統服務，它們確實是微軟最知名，也最具代表性的產品。如果你每天都要用Excel處理表格，拿Word編輯文檔，或是在PowerPoint上製作演講資料，那麼已經或多或少地與微軟生態產生一定的聯繫了。

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這還不止，如果你還會用OneDrive雲端儲存文件，用OneNote記筆記，用Outlook收發郵件，甚至是一名Xbox玩家的話，那麼微軟生態對你的價值又會高上許多。

借助對微軟應用生態的黏性來讓用戶認可Surface Duo，是微軟為這款手機找到的第一個核心賣點。

Office套件是微軟的招牌應用，但它也兼容很多平台。 愛范兒

但我們依舊有理由懷疑它的存在價值。

畢竟，微軟生態是開放的，它不像iOS、macOS和硬體綁定，自然就不存在「你只有買我的裝置，才能用上我的服務」這類門檻。哪怕是你不購買Surface Duo，只有手頭上有任意一台Android、iPhone手機，依舊可以使用到微軟的全套服務。

突破口其實還是在硬體上。既然微軟無法改變它的軟體開放策略，但在裝置層面，微軟卻可以摒棄掉單螢幕手機在生產力應用上的先天不足，設計一個更有利於用戶辦公、商務的工具。

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這也是Surface Duo的第二個核心，即利用雙螢幕來承載起自己的應用生態。微軟希望利用這個設計補足大部分手機、平板都沒能做好、多數筆電無法兼顧的空白領域：行動生產力。

老實說，作為一家本身就是開發各種生產力軟體的公司，這的確很像是微軟會做的產品。

因為它非常的「Surface」化，以至於微軟自己列舉的很多使用場景，都是和辦公、商務等相關的，比如說利用兩塊螢幕來處理郵件、編寫文檔，還有在視訊會議的同時調整PPT等，都是為了突出雙螢幕形態對生產力、多任務處理的優勢。

你甚至很難看到和生產力無關的片段，哪怕Surface Duo運行的是Android系統，可以玩手機遊戲，看影音，但這套配置已經決定了，它在這方面的表現並不會比其它Android旗艦機要出色。

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唯獨只有生產力，依靠雙螢幕這個獨特的形態，微軟非常自信能在Surface Duo上提供一個遠超其它行動裝置的體驗，進而和那些強調消費娛樂的智慧手機區分開來。

或許從最開始，微軟就對開發一款普通Android手機不感興趣。它只是想做一台更小巧的Surface，一台只面向生產力用戶的裝置。

Surface思維下的手機

Surface Duo的面世和Surface有不少關係。按照帕諾斯·帕奈（Panos Panay）的說法，早在微軟推出Surface Pro 4和Surface Book時，他就已經設想了一款可以折疊，並能塞進口袋裡的Surface裝置，剩下的就是如何實現的問題。

為了更好的迎合「生產力工具」的定位，微軟選擇了兩塊5.6英寸、長寬比卻是4：3的螢幕，而非現在主流全螢幕手機的長條形設計。

在視訊會議的同時展示PPT 愛范兒

這在影音娛樂上可能體現不出優勢，但從多任務處理的角度看，如果要更好地使用Office軟體來編輯圖表和文檔，比起觸控筆記，一塊寬大的螢幕顯然會更合適，這也是Surface Duo專注於行動辦公的明顯特徵。

帕諾斯·帕奈（Panos Panay）攤平、翻轉、再合攏螢幕的這個過程，已經能說明Surface Duo與折疊螢幕手機的某些差異了 愛范兒

出於對輕薄和重量的考慮，微軟還放棄了更新潮、更吸眼球的折疊螢幕，轉而使用兩塊獨立的螢幕，並由鉸鏈所連接。

雖然在視覺上，這種分離式雙螢幕並不如折疊螢幕那麼驚艷和一體，但它在輕薄、翻折上的優勢，也是現階段折疊螢幕手機所無法比擬的。

在打開狀態下，Surface Duo僅為4.8mm厚，這其實比iPad Pro還要更薄一些；就算是兩塊螢幕合攏，厚度也沒有超過10mm，而且上下部分還能緊密地貼合在一起，而不用擔心螢幕彎折的問題。

Surface Duo使用的「雙軸鉸鏈」支持360度的旋轉 愛范兒

另一個值得說的是它的鉸鏈。借助來自Surface的經驗，這次Surface Duo使用的「雙軸鉸鏈」結構，其實與二合一超極本十分相似。

它內部的互鎖齒輪不僅支持360度的翻轉，還可以讓螢幕在任意一個角度固定住，且不會鬆動。

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所以，如果你把機子完全對折，只留下一塊螢幕，它的使用其實和其它手機一樣，不管是點開新鏈接，還是應用內的界面跳轉，都是在單螢幕下進行的。

在一款應用裡點擊鏈接後，會自動啟用另一塊螢幕來打開瀏覽器 愛范兒

但在雙螢幕並排的狀態下，Surface Duo則可以同時打開兩款不同的應用程式，或是讓一個應用橫跨兩塊螢幕，但會對界面佈局進行重構。

橫置裝置後，螢幕下方可以當做鍵盤區 愛范兒

如果是需要大量輸入文字的場景，還可以將裝置橫放，變成類似於筆記型電腦的形態，此時下方的螢幕就會變成一整塊虛擬鍵盤了。

Surface Duo的不同使用模式 愛范兒

兩塊螢幕，配合一根任意翻轉的鉸鏈，一款應用在Surface Duo上其實可以有6～7種不同的呈現方式，完全取決於用戶的選擇。

在手機和電腦之間，還會有Surface Duo的位置嗎？

微軟對Surface Duo是抱有期待的，但很奇怪的是，這種期待並非是讓它賣出去多少台，或是佔據了多少的市場份額，而在於讓它作為一個「範式裝置」，為傳統筆記本廠商，甚至是競爭對手們提供了一種新的設計思路。

Surface的影響力不是靠出貨量和市佔率帶來的，它的價值，是為其它廠商帶來一種新的PC設計思路 愛范兒

這就像當年Surface一樣，它的鉸鏈結構，它的鍵盤蓋板設計，以及專注於生產力的定位，都對後續的很多產品帶來了長遠影響，但你卻很難用數據去量化。

某種程度上，微軟也希望在行動領域複製這樣的成功，來驗證雙螢幕手機這個形態在行動辦公領域的可行性，讓其它裝置廠商也能為之效仿。

然而，在這個早已經被各種螢幕包圍的時代，Surface Duo會在我們的日常生活中扮演一個怎樣的角色，微軟似乎還沒有想好。

微軟CEO納德拉在接受採訪就說，Surface Duo可以替代他的手機，但還不能替代Surface筆記本。他還覺得有人會同時帶著手機和Surface Duo出門，那又是另外一種使用模式。

「時間會證明一切，我想第一批使用這款裝置的用戶，會比微軟自己都更能告訴大家，它的真正定位，以及它所定義的產品類別。」

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可以預見的是，第一代Surface Duo面向的市場注定不會很大。能想到的也就是一些重度Office用戶，或是Surface品牌的愛好者們，才會對這樣的產品感興趣。而大部分人，則仍會以傳統雙螢幕手機的觀點，或是小眾玩物的心態，來理解和看待它。

想要扭轉這個印象十分困難，一如蘋果想要讓iPad替代我們的下一台電腦一樣。

責任編輯：林芳如、錢玉紘

本文授權轉載自：愛范兒