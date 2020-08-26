兩年前，華研旗下金雞母S.H.E離去，讓市值蒸發五億元，如今華研靠著與其他產業合作，創造更豐富、靈活的營運內容與效益，轉型成更全方位的公司。

2018年9月，女子團體S.H.E因與前東家華研國際音樂（HIM International Music）合約期滿，三人同時求去。養了18年的金雞母展翅高飛，華研股價連日重挫，寫下單日市值蒸發逾5億元的慘痛紀錄。

S.H.E facebook

兩年過去了，身為台灣第一家娛樂文創股上市櫃公司，依然擁有林宥嘉、動力火車、Karencici、李友廷等歌手，華研過得如何呢？

2019年，華研合併營收15億元，年減11.6％，確實反映了S.H.E離去的缺口。但在營收結構調整下，獲利表現亮眼，全年每股盈餘10.22元，創下歷史新高，年增15.34％。

再看到2020上半年表現。受到疫情影響，演藝活動停擺、演唱會幾乎全數取消。華研上半年合併營收5.86億元、年減17.42％，但平均毛利率從66％成長至80％，促使營業利益達2.99億元、成長6.42％，高過2019年同期。2020上半年每股盈餘4.63元。

從財務表現看來，華研已走出陰霾，重振旗鼓。毛利大幅攀升的關鍵，即是一躍而成營收主力的授權收入。

授權收入一枝獨秀

根據華研財報，公司營收可分為三大類別。第一類是「實體產品收入」，包括專輯CD、DVD和明星周邊商品等銷售，賣了一整年，進帳僅800萬元。佔公司整體營收比例從2015年的2.7％，下滑至2019年的0.54％。

第二類是「授權收入」，包括數位音樂錄音和視聽著作授權、KTV授權、歌曲授權（遊戲、戲劇主題曲、公播）等。簡單來說，所有透過串流平台、手機App、付費下載收聽的音樂，生活中最熟悉的聽歌方式，都屬於這範疇。佔整體營收比例從2015年的34％，大幅攀升至2019年的62.5％。

成長的關鍵，除了數位化大勢所趨之外，華研在2018年與杭州網易雲合作，更快速擴展了旗下歌手歌曲在中國市場的授權與傳布。

2020上半年疫情影響下，演藝活動幾乎全數取消，但仍有每股盈餘4.63元的亮眼表現，在全球疫情最嚴重的第二季，華研有超過9成營收，都來自授權收入。沒了S.H.E，一樣能靠著S.H.E過去的歌曲養家，華研擁有的2,000首歌曲、700首視聽著作版權，好比世代相傳的聚寶盆，能帶來持久穩定的金流。

第三類是「演藝經紀收入」，包含演唱會、商業演出、產品代言、肖像商標授權、戲劇與電影演出等。佔整體營收比例從2015年的63％，縮減至2019年的37％。

從一家唱片公司的營收轉變，可以清楚窺知音樂產業劇烈的趨勢變化。從實體到數位；從現場演出再到線上直播，但說到底，華研的核心競爭力是什麼呢？絕不是做音樂這麼單純。

全方位的演藝娛樂經紀公司

華研董事長呂燕清，在今年6月致股東的營業報告書中清楚說明，華研除了流行音樂製作、發行銷售，以及藝人演出、培育新人等老本業之外，未來，將持續強化經營文創圖文作家、詞曲作者、運動員，轉型為一家全方位的演藝娛樂經紀公司。

FC未來商務

事實上，華研早在2014年簽下「爽爽貓」的創作者SECOND，一腳跨入文創經紀領域，目前旗下擁有馬來貘（Cherng）、掰掰啾啾、迷路等知名圖文作家。2017年，再跨入運動經紀領域，簽下江宏傑、福原愛夫妻檔。

一位巨星養活一家公司的年代已不復在。

隨著音樂偏好、娛樂方式愈來愈分眾，華研在流行音樂的核心事業與經紀資源之上，整合娛樂、運動、文創，透過多元產品授權，連結不同產業，創造更豐富、靈活的營運內容與效益。

延伸閱讀：

1. 【FC 100】顛覆傳統倉儲！大聯大如何翻轉成一家靠「數據驅動」的企業

2. 【FC 100】國泰的場景金融想像，帶你走出封閉的金融機構

責任編輯：林芳如

本文授權轉載自：FC未來商務，追蹤FC粉絲團：https://fc2020.pse.is/T6ULL