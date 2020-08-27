《證券時報》發布中國深圳市四十週年「最受尊敬40家上市公司及人物」，其中鴻海集團旗下子公司工業富聯以及董事長李軍旗都雙雙獲選。

今（2020）年是中國深圳特區40週年，《證券時報》發起「最受尊敬40家上市公司及人物」評選揭曉，鴻海旗下工業富聯（Fii）入選「最受歡迎40家上市公司」，董事長李軍旗入選「最受尊敬40位企業家」。

中國深圳經濟特區成立於1980年8月，是中國最早成立的經濟特區之一，同時因毗鄰香港，享其國際金融、貿易、航運上的優勢。

工業富聯回顧深圳發展經歷的幾番變化，表示從曾經的「三來一補」加工製造，向以電子資訊產業為龍頭的高新技術產業升級轉型，再到率先落實國家科技體制改革重大部署，形成包括「技術研發＋成果轉化＋精密製造＋供應產業化＋人才積累＋科技金融」的全過程創新生態鏈。

小百科：三來一補 「三來」是指來料加工、來樣加工、來件裝配，而「一補」是指補償貿易，是中國（特別是廣東省）在改革開放初期嘗試性地創立的一種企業合作貿易形式。*

這當中，工業富聯就如同深圳發展的縮影，立足傳統製造到精密製造，再到智慧製造探索歷程與積澱，如今在「智慧製造＋工業網路」新生態的打造上不斷創新。

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2019年，深圳國家級高新技術企業累計達17,001家；高新技術產業實現產值2.6兆元，較去年同期成長10.08％。從數據來看，工業富聯研發成果已涵蓋5G、工業網路、人工智慧、數據中心等領域相關技術與產品，並實現系統性的技術融合及落地應用。

工業富聯董事長李軍旗表示，深圳為工業富聯成長注入了創新的基因，也帶來了發展的沃土。深圳特區實際上最大的魅力在於「特」，先行先試，有開放的例子，有創新的基因，也給創新企業提供了創新發展生根發芽的土壤。

目前，深圳已經形成在5G、智慧製造、雲端運算、人工智慧、新能源汽車等多個領域的獨特領先優勢，並成為全球首個5G獨立組網全覆蓋的城市。深圳速度、深圳力量再度刷新世界的眼光。不僅如此，5G也已在智慧工廠、智慧家居、智慧園區等多個行業、領域率先落地應用。

其中，工業富聯正與中國聯通推動深圳唯一的「5G＋工業網路」應用省級示範園區建設，運用到自主設計的、全球第一款為工業網路設計的、獨立組網的5G小基站等領先技術，目前已有多個合作專案進入測試階段，包括「5G＋精密刀具」、智慧倉儲、智慧運輸等，且「5G＋精密刀具」 、「基於5G環境的精密工具智慧工廠」還被深圳市列入十大5G行業應用示範專案名錄。

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在深圳，在中國，以及在全球，製造業數位化升級轉型是一場全世界範圍內進行「工業革命」，在數位化轉型升級關鍵期，業界努力進行方向及邊界探索。燈塔工廠作為製造企業成功轉型的典範，具備標杆性、指引性等示範作用，被認為是數位化升級轉型重設標準的重要手段。工業富聯在深圳打造的柔性裝配作為智慧工廠，成功入選了達沃斯世界經濟論壇的製造業燈塔工廠。

作為深圳在新興產業的發力點和重要定位，今年，工業富聯率先提出將「燈塔工廠對外輸出」升格成為公司全新營運及業務模式，並計劃在汽車零部件、住宅工業、建築材料等多個不同行業之內，打造10個燈塔工廠的整體解決方案標杆，實現規模化複製推廣，助力產業轉型升級。

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此外，工業富聯還聯合產業相關企業、高等學校、研究院所發起成立了「深圳富聯智慧製造產業創新中心有限公司」，引導行業主要創新資源，解決行業關鍵共性技術，促進科技成果轉化。目前該創新中心已獲批廣東省級智慧化精密工具創新中心，未來將努力打造成為國家級創新中心。