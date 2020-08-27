為了讓日本的公廁煥然一新，建築大師們聯手建造了完全透明的公廁，有人使用時才會看不見，想打破民眾對公廁「黑暗、骯髒」的刻板印象。

完全透明、360度毫無死角，這樣的公廁，你敢大膽地走入使用嗎？

完全透明，「解決」公廁的兩大疑問

最近，日本首都東京近郊的澀谷市出現兩座色彩繽紛的公廁，它們在周遭日常色調中特別突出。走近一瞧，這才發現新公廁們的不尋常之處：完全透明。

這就是日本東京公廁計畫（Tokyo Toilet Project）的最新力作「透明公廁」，這項計畫預計打造17座獨具創見、領先全球的新公廁，原本希望能在2020東京奧運開幕前全數完成，但受到疫情關係而有所延宕。

一般來說，一間公廁裡是否有人在使用、公廁內部是否整潔，是影響人們願不願意使用公廁的關鍵。在透明公廁的建築師坂茂（Shigeru Ban）眼中，透明公廁可以一舉解決上述問題，是否有人、裡頭乾不乾淨，人們一望即知。

透明公廁不只設計大膽，裡頭蘊含的科技也是大大領先同時代的公廁。無人使用的時候，電流會調整玻璃晶體的排列角度，讓光能透入，使廁所內一覽無遺。一旦有人進入、鎖上門或是斷電，玻璃晶體的角度會再次改變，讓廁所變得不透明，因此也不會有「斷電看光光」的問題發生。

到了晚上，這些公廁還能散發美麗的燈光，點亮公園的一處小角落。

公廁成旅途缺點，靠設計翻轉觀感

身為一個旅遊大國，公廁是日本少數會讓遊客稍稍皺起眉頭的地方，根據《紐約時報》的報導，東京部分公廁，特別是車站內的公廁甚至沒有洗手液。因此，一直有日本民眾努力說服政府翻修公廁，讓居民、遊客都能安心使用。

這就是非營利組織日本財團（Nippon Foundation）舉辦「東京公廁計畫」（Tokyo Toilet Project）的原因之一，藉著廣邀日本的建築大師們在澀谷興建17座展現不同創意及巧思的公廁，改變公廁給人「髒、臭、黑暗又可怕」的印象，化身為展現日本社會包容性的象徵，改善民眾對公廁的觀感。

民眾仍有疑慮：不想拿隱私冒險

可是，透明公廁在獲得人們讚賞之餘，仍然有部分民眾持保守態度，擔心自己偏偏就成了遇上公廁玻璃門故障，導致隱私外洩的受害者。32歲的譯者石川幸子（Sachiko Ishikawa，暫譯）就說：「我才不會為了某個人想蓋一間花俏的公廁，就拿我的隱私去冒險。」

石川幸子進一步指出，對不懷好意的人來說，是否有人在使用透明公廁也是一望便知，使用公廁者的人身安全反而會落入更危險的境地。

她說：「當你上完廁所，那些不懷好意的人可能就在廁所外頭等著。因此，『透明公廁更能保護使用者』這個說法對我來說是不成立的。」

建築大師新公廁，陸續開幕中

目前，兩座透明公廁分別設置在澀谷市的代代木深町迷你公園（Yoyogi Fukamachi Mini Park，暫譯）及春之小川社區公園（Haru-no-Ogawa Community Park，暫譯）中，皆已經開放使用。

除了透明公廁，還有另外4座新公廁已經開幕。接下來，仍有伊東豐雄、安藤忠雄等12位建築大師的作品會陸續問世，用他們的智慧及巧思驚豔全世界。

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責任編輯：林芳如、錢玉紘

本文授權轉載自：地球圖輯隊