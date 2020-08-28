為搶下新一代電商平台的地位，連鎖零售商沃爾瑪宣布正與微軟合作併購TikTok美國業務，以獲取上億年輕人的數據，來抗衡亞馬遜甚至Instagram。

美國大型連鎖零售商沃爾瑪（Walmart）宣布正與微軟合作併購TikTok美國業務，消息一出就使沃爾瑪的股價上漲近5％。市場同時也傳出，TikTok母公司字節跳動（ByteDance）可能將在近日決定買家，交易額大約在200億至300億美元之間。除了微軟和沃爾瑪之外，買家人選還有科技大廠甲骨文。

正積極從傳統零售商轉型的沃爾瑪，也表示將推出Walmart+的訂閱制會員計劃，Walmart+的訂閱費為每年98元美元，服務性質類似亞馬遜的Amazon Prime，目的都是在於提供會員更快、更便宜的商品服務。沃爾瑪在聲明中強調，TikTok整合電商及廣告的流程，將為創作者及用戶帶來明顯好處，但沃爾瑪並未說明是否將TikTok數據導入Walmart+。

沃爾瑪表示，與TikTok美國公司和微軟建立潛在的合作關係，可提升電商服務，讓沃爾瑪能接觸並服務所有銷售管道的顧客，同時發展第三方市場和廣告業務。此外，沃爾瑪也認為和微軟合作將會一起滿足美國TikTok用戶的期望，並且降低美國政府監管機構的憂慮。

若是沃爾瑪和微軟聯手成功拿下TikTok的美國業務，將使沃爾瑪和微軟獲得數億年輕消費者的數據，作為用戶或廣告分析的依據。由TikTok近日的資料顯示，目前每個月有近1億的美國活躍用戶，與2018年1月相比增長了近800％。

美國券商維德布什證券（Wedbush Securities）的常務董事兼技術分析師丹尼爾·艾夫斯（Daniel Ives）認為TikTok是沃爾瑪電商業務的「強心劑」（a huge shot in the arm），雖然現在沃爾瑪位於落後地位，但藉由與微軟合作競購TikTok，可快速提升利基點，甚至有機會在未來幾年與Instagram競爭。

市場人士透露，沃爾瑪希望成為TikTok的獨家的電商和支付服務合作商，並透過TikTok用戶數據持續強化這些功能，但基於國家安全等因素，美國政府希望TikTok的主要買家是一家技術公司，因此在種種考量之下轉而與微軟合作。

責任編輯：蕭閔云

資料來源：沃爾瑪、CNBC-1、CNBC-2