2025年日本大阪・關西世博主視覺標誌出爐！有點獵奇、有點意外，卻越看越可愛？更在推特上引發二創風潮，它背後的設計理念是什麼？

時隔55年，世界博覽會將再度落腳大阪，官方在8月25日公布了2025大阪・關西世博的主視覺標誌圖騰，以「閃耀生命光輝的未來社會」（Designing Future Society for Our Lives）為主題，從將近6,000件的參賽作品中脫穎而出，選出了一個有點獵奇、有點意料之外，卻越看越可愛的紅色細胞分裂圖。

將近6,000件參賽作品中，最終的5件候選作品。 ©Japan Association for the 2025 World Exposition

1970年世博「太陽之塔」讓人印象深刻

獲選作品來自大阪的設計團隊TEAM INARI（チーム イナリ），設計的概念傳承自1970年設計元素「基因的細胞」，它們舞動著、跳動著、彈跳著，充滿生命力，自由變化不受限，將在2025年的夢洲繼續共創未來。

團隊主理人Shimada Tamotsu（シマダ タモツ）亦深受1970年「日本萬國博覽會」的視覺影響，他在頒獎台上，聲音略帶顫抖的說：「老實說，我沒想到自己的設計居然能成為世博的門面。小時候在世博看到的太陽之塔，讓我深受感動，我一直希望能夠創作出像岡本太郎那般令人印象深刻的原創作品。」

安藤忠雄讚「充滿能量」，但評價卻很兩極

評審團主席、建築大師安藤忠雄對於這次獲獎的作品如此評價：「這次的標誌不同於過去常見的設計，不對稱的美感，充滿著能量。」他也希望今後在新冠肺炎的疫情之下，人們能夠破除常規與計畫，互相的衝撞激盪，開創出一個新的世界觀。

其實，這件作品無論是在徵選階段，或是公開獲獎之後，評價都相當的兩極，不乏噁心、醜陋、恐怖等負面的印象，像是動漫裡的多眼寄生獸，或是合體失敗的東鳩焦糖脆餅。但也有很多人認為它醜得可愛，符合大阪人的幽默感，呈現前所未見的嶄新感，是讓人越看越可愛的吉祥物。

雖然這件作品無論是在徵選階段，或是公開獲獎之後，評價都相當的兩極，但確實讓人留下深刻的印象！安藤忠雄也相當肯定它打破框架的大膽設計。 ©Japan Association for the 2025 World Exposition

2025年大阪・關西世博，將於該年4月在大阪市區西部的人工島夢洲舉辦，展覽期間預計6個月。今年7月也發表了10位專家策展人：藤本壯介（建築師）、石川勝（製作人）、福岡伸一（生物學家）、河森正治（動畫導演）、河瀨直美（電影導演）、小山薰堂（作家）、石黑浩（大阪大學榮譽教授）、中島幸子（音樂家）、落河陽一（媒體藝術家）、宮田裕章（慶應大學教授）。

2025年大阪・關西世博的10位專家策展人。 ©Japan Association for the 2025 World Exposition

網友好有才，推特上二創熱烈

2025大阪・關西世博主視覺在8月25日發布後，不僅網友評價兩極，更在推特上引發熱烈的二次創作，召喚鬼太郎、鬼滅之刃，甚至做出了AR版讓人可在手機上召喚這隻(?)主視覺，各種奇思妙想不得不讓人佩服，日本網友太有才了！最後就連這幾天總是被cue到的東鳩焦糖脆餅也忍不住在推特上回應拉～（如果好奇還有哪些二創，可在推特搜尋 #Expo2025）

螢幕截圖自twitter

螢幕截圖自twitter

耳朵很癢的 #東鳩焦糖脆餅 回應了！（翻譯：為什麼？最近很多人在討論我。先不管理由，我很開心喔！謝謝大家） 螢幕截圖自twitter

2025年日本世界博覽會（大阪・關西世博）Expo 2025 Osaka, Kansai, Japan

開幕日：2025年4月13日

閉幕日：2025年10月13日

會場：大阪市此花區夢洲

官網：https://www.expo2025.or.jp

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責任編輯：林芳如、錢玉紘

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