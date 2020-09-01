你對5G有感嗎？人人都在找答案、等答案。

新台幣1,625億元。這個數字，是包含台灣5大電信業和政府在內，2年來為了5G所賭上的頻譜標金費、加碼預算總和。這個天文數字，代表著勢必將有大量的應用想像，要被努力轉為化現實。

首波應用瞄準消費者，掀起遊戲業革命

第一波的5G應用，鎖定的對象是消費者。

2020年7月，台灣5G正式開台，多種新型態加值應用誕生。熱愛音樂的發燒友，可在串流音樂平台KKBOX上，享受接近CD音質的「無損音樂」；原本只有平面、單一視角的影視節目、運動賽事內容，開始跳脫框架，可由消費者選擇觀看視角，甚至提供3D即時回放、VR沉浸式觀看。

中華電信行動分公司總經理陳明仕觀察，5G技術已經從「物理變化」延伸出「質變」，目前還說不準未來走勢，但總是需要保持想像力，才有激盪創意的可能。

「5G將帶來遊戲業革命！」3G促成了串流音樂風行、4G帶動OTT平台興起，日商優必達（Ubitus）創辦人暨執行長郭榮昌從過往經驗，說明了技術與新應用的緊密關聯性。

優必達的日本客戶NTT DOCOMO、韓國客戶KT電信，都相中這項「免安裝、免下載，串流就能玩」的雲端遊戲趨勢。比日、韓晚開台的台灣電信三雄：中華、台灣大、遠傳，也各自招兵買馬，拉攏自己的生態系夥伴搶玩家。

談及台灣5G發展的現況，前Google董事總經理簡立峰認為，「現在不過在5G發展進程剛開始的1～2％而已。」主因在於，「缺乏應用，讓消費者短期內需求不大。」要做到消費者有感，還需要軟體、硬體及內容的配套。

數位時代製圖

企業開起5G狂歡派對，聯發科、台塑重金部署

相對於消費者，值得注意的是，「企業」對5G的痴迷程度，遠高出一大截。

諾基亞（Nokia）在美國、英國兩地訪問1,000名企業IT決策者，有接近50％的受訪者表示，已經制定5G導入計畫，看好能用在：影音監控與偵測（83％）、機械設備連網（77％）、取代有線寬頻（73％）等領域。

台灣也不例外。半導體大廠聯發科與矽格、電源管理供應龍頭業者台達電，都已先後宣布導入5G。亞太電信總經理黃南仁認為，企業之所以對5G積極表態，不外乎三大理由：品質、效率、省本錢。像無人搬運車（AGV）、自動光學辨識（AOI）這些應用，還只是第一階段的導入成果，各業者的成果落差不大。

「跟我們接觸最多的是製造、鋼鐵、石化業。」黃南仁指出，能否透過5G搜集、萃取與分析數據，進而提升生產效率，才是企業真正想要的價值所在。

像是石化、傳產龍頭台塑，就相當積極。

8月份，台灣大與台塑旗下台塑貨運宣布合作商用自駕車計畫，雙方選在長庚養生文化村，試辦「長者接駁」，透過5G訊號提供車聯網服務。

台灣大總經理林之晨表示，3～5年內，5G車聯網服務可望輸出，如用在旗下的momo購物送貨，或其他物流業者身上。

交通、醫療大突破，進駐你的生活

「你還可以這樣想像5G，它是一個自帶爆點的存在，本身有技術突破，又能帶動周邊發展。」陳明仕形容。

在台北市信義路公車道上，深夜測試的「無人公車」，背後有遠傳參與，最快9月起就可以提供民眾試乘。另一頭，在淡水新市鎮上，新北市政府與中華電信試辦無人電動巴士，現階段以時速15～20公里行進，目標執行6個月的載客測試。

雖然離真正實現還有點距離，但5G與自駕車結合，已慢慢讓城市交通管理智慧化出現曙光。或許這一天很快會到來，出門搭大眾交通工具，車上沒有司機；住得離大醫院太遠也不必擔心，因為醫師能在遠端照護你。

對醫療資源相對不足的台東縣居民來說，遠距診療已經帶來一些改變，在台東縣11處衛生所，可以遠端獲得全台3間醫學中心的眼科、皮膚科、耳鼻喉科醫師會診。

負責執行計畫的遠傳認為，5G技術面的問題不大，只要完善法規、虛擬健保卡等配套措施，遠距醫療將能從門診走向「長照」與「急診」。

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企業專網，才是5大電信的真戰場

比起消費者、一般企業和政府單位，早早就「埋單」5G支出的電信業，對於應用落地的時程最為急迫。而參照通訊技術的發展史，5G只是在等待一個越過關鍵多數（critical mass）的契機。

「簡訊在2G初期被批評到體無完膚，一封只能輸入128字，誰會想用？3G上網也是，很多人說，誰要盯著看小小台的手機螢幕。後來呢？」 遠傳電信企業暨國際事業群執行副總曾詩淵指出，歷史已證明，如果這是人類看好會成長的技術，千萬不要低估它的可能性，「也許我們還想不到killer application（殺手級應用），卻不能否認5G是killer platform（殺手級技術平台）。」

電信業自信的另一股來源，是5G帶來全新的商業模式：企業專網。

透過5G邊緣運算（MEC）、網路切片（network slicing）等技術，企業可以選擇是否建置核心網路、把資料存放在自有伺服器。還能讓大量裝置同時連線，並且細分不同裝置的網路需求，確保名單外的人、機無法接收訊號。

曾詩淵說，4G以前的企業網路服務，都是從公網提供連接，所有資料都要經過電信業者的核心網路，代表大家的通路和成本都一樣，能收取的價格自然也相同。「5G是賣服務的，需要什麼客製化網路功能都可以。」他強調。

在外交部長吳釗燮、NCC主委陳耀祥、AIT處長酈英傑等台、美官員見證下，雙方共同發表「5G安全共同宣言」，在新一代通訊技術的商場戰線上，台灣正式成為美國「封殺華為」計畫夥伴。 AIT

黃南仁則預估，亞太未來的5G專網營收中，單純連網收入可能僅有3成，7成會來自提供給業者的管理、數據分析平台與設備升級維護費用。企業客戶在整體營收的占比，更有機會從現行的3成，在2～3年增加為5成。

據了解，5G開台第一個月內，申辦三大電信5G方案的總人數不到10萬名。儘管5G網速目前能達到4G的4～6倍，不過受限初期訊號涵蓋率有限、可搭配使用的手機數量少、上網吃到飽資費門檻最低999～1,399元等原因，民眾似乎還在觀望到底要不要採用這項新世代通訊技術。

相較之下，一旦產業中有企業宣布導入5G，其他公司就像不想輸在起跑點般，一個接一個跳進賽道。至截稿前，半導體封測大廠日月光也宣布與中華電信投入5G智慧工廠開發。

5G似乎成了兩個世界：消費者冷、企業熱。

你相信5G能帶來改變嗎？再給它一點時間吧，應用之火正在蔓延。

責任編輯：張庭銉、林美欣