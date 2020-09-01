5G來臨，開啟消費者新體驗的產品和服務陸續發生中。那些現在想像不到的事情，將成為不足為奇的「新常態」，你我都參與其中！
1 5G競標大戰才落幕，為何聯發科、日月光、台塑秒變信徒？殺手級應用在哪？
你對5G有感嗎？人人都在找答案、等答案。
新台幣1,625億元。這個數字，是包含台灣5大電信業和政府在內，2年來為了5G所賭上的頻譜標金費、加碼預算總和。這個天文數字，代表著勢必將有大量的應用想像，要被努力轉為化現實。
首波應用瞄準消費者，掀起遊戲業革命
第一波的5G應用，鎖定的對象是消費者。
2020年7月，台灣5G正式開台，多種新型態加值應用誕生。熱愛音樂的發燒友，可在串流音樂平台KKBOX上，享受接近CD音質的「無損音樂」；原本只有平面、單一視角的影視節目、運動賽事內容，開始跳脫框架，可由消費者選擇觀看視角，甚至提供3D即時回放、VR沉浸式觀看。
中華電信行動分公司總經理陳明仕觀察，5G技術已經從「物理變化」延伸出「質變」，目前還說不準未來走勢，但總是需要保持想像力，才有激盪創意的可能。
「5G將帶來遊戲業革命！」3G促成了串流音樂風行、4G帶動OTT平台興起，日商優必達（Ubitus）創辦人暨執行長郭榮昌從過往經驗，說明了技術與新應用的緊密關聯性。
優必達的日本客戶NTT DOCOMO、韓國客戶KT電信，都相中這項「免安裝、免下載，串流就能玩」的雲端遊戲趨勢。比日、韓晚開台的台灣電信三雄：中華、台灣大、遠傳，也各自招兵買馬，拉攏自己的生態系夥伴搶玩家。
談及台灣5G發展的現況，前Google董事總經理簡立峰認為，「現在不過在5G發展進程剛開始的1～2％而已。」主因在於，「缺乏應用，讓消費者短期內需求不大。」要做到消費者有感，還需要軟體、硬體及內容的配套。
企業開起5G狂歡派對，聯發科、台塑重金部署
相對於消費者，值得注意的是，「企業」對5G的痴迷程度，遠高出一大截。
諾基亞（Nokia）在美國、英國兩地訪問1,000名企業IT決策者，有接近50％的受訪者表示，已經制定5G導入計畫，看好能用在：影音監控與偵測（83％）、機械設備連網（77％）、取代有線寬頻（73％）等領域。
台灣也不例外。半導體大廠聯發科與矽格、電源管理供應龍頭業者台達電，都已先後宣布導入5G。亞太電信總經理黃南仁認為，企業之所以對5G積極表態，不外乎三大理由：品質、效率、省本錢。像無人搬運車（AGV）、自動光學辨識（AOI）這些應用，還只是第一階段的導入成果，各業者的成果落差不大。
「跟我們接觸最多的是製造、鋼鐵、石化業。」黃南仁指出，能否透過5G搜集、萃取與分析數據，進而提升生產效率，才是企業真正想要的價值所在。
像是石化、傳產龍頭台塑，就相當積極。
8月份，台灣大與台塑旗下台塑貨運宣布合作商用自駕車計畫，雙方選在長庚養生文化村，試辦「長者接駁」，透過5G訊號提供車聯網服務。
台灣大總經理林之晨表示，3～5年內，5G車聯網服務可望輸出，如用在旗下的momo購物送貨，或其他物流業者身上。
交通、醫療大突破，進駐你的生活
「你還可以這樣想像5G，它是一個自帶爆點的存在，本身有技術突破，又能帶動周邊發展。」陳明仕形容。
在台北市信義路公車道上，深夜測試的「無人公車」，背後有遠傳參與，最快9月起就可以提供民眾試乘。另一頭，在淡水新市鎮上，新北市政府與中華電信試辦無人電動巴士，現階段以時速15～20公里行進，目標執行6個月的載客測試。
雖然離真正實現還有點距離，但5G與自駕車結合，已慢慢讓城市交通管理智慧化出現曙光。或許這一天很快會到來，出門搭大眾交通工具，車上沒有司機；住得離大醫院太遠也不必擔心，因為醫師能在遠端照護你。
對醫療資源相對不足的台東縣居民來說，遠距診療已經帶來一些改變，在台東縣11處衛生所，可以遠端獲得全台3間醫學中心的眼科、皮膚科、耳鼻喉科醫師會診。
負責執行計畫的遠傳認為，5G技術面的問題不大，只要完善法規、虛擬健保卡等配套措施，遠距醫療將能從門診走向「長照」與「急診」。
企業專網，才是5大電信的真戰場
比起消費者、一般企業和政府單位，早早就「埋單」5G支出的電信業，對於應用落地的時程最為急迫。而參照通訊技術的發展史，5G只是在等待一個越過關鍵多數（critical mass）的契機。
「簡訊在2G初期被批評到體無完膚，一封只能輸入128字，誰會想用？3G上網也是，很多人說，誰要盯著看小小台的手機螢幕。後來呢？」 遠傳電信企業暨國際事業群執行副總曾詩淵指出，歷史已證明，如果這是人類看好會成長的技術，千萬不要低估它的可能性，「也許我們還想不到killer application（殺手級應用），卻不能否認5G是killer platform（殺手級技術平台）。」
電信業自信的另一股來源，是5G帶來全新的商業模式：企業專網。
透過5G邊緣運算（MEC）、網路切片（network slicing）等技術，企業可以選擇是否建置核心網路、把資料存放在自有伺服器。還能讓大量裝置同時連線，並且細分不同裝置的網路需求，確保名單外的人、機無法接收訊號。
曾詩淵說，4G以前的企業網路服務，都是從公網提供連接，所有資料都要經過電信業者的核心網路，代表大家的通路和成本都一樣，能收取的價格自然也相同。「5G是賣服務的，需要什麼客製化網路功能都可以。」他強調。
黃南仁則預估，亞太未來的5G專網營收中，單純連網收入可能僅有3成，7成會來自提供給業者的管理、數據分析平台與設備升級維護費用。企業客戶在整體營收的占比，更有機會從現行的3成，在2～3年增加為5成。
據了解，5G開台第一個月內，申辦三大電信5G方案的總人數不到10萬名。儘管5G網速目前能達到4G的4～6倍，不過受限初期訊號涵蓋率有限、可搭配使用的手機數量少、上網吃到飽資費門檻最低999～1,399元等原因，民眾似乎還在觀望到底要不要採用這項新世代通訊技術。
相較之下，一旦產業中有企業宣布導入5G，其他公司就像不想輸在起跑點般，一個接一個跳進賽道。至截稿前，半導體封測大廠日月光也宣布與中華電信投入5G智慧工廠開發。
5G似乎成了兩個世界：消費者冷、企業熱。
你相信5G能帶來改變嗎？再給它一點時間吧，應用之火正在蔓延。
責任編輯：張庭銉、林美欣
2 年產值挑戰1.6兆元、5G搖錢樹在這！微軟、索尼為何看好雲端遊戲？
在角色扮演遊戲（Role-Playing Game，簡稱RPG）中，主角往往背負著眾人期待，要成為解救亂世的勇者。回到現實世界，雲端遊戲（cloud game）彷彿扛起了救世主的重責大任，被科技大廠視為能滿足玩家的最新絕技。
2年來，微軟、索尼、Google等巨人企業接連出手，推出專屬的雲端遊戲服務。這股風潮，用台灣人熟悉的威力彩來比喻，如同提早告訴大家：下一期頭獎獎金將飆破百億。市場的各方玩家，自然拚命也要加碼投入。
市調機構Fortune Business Insights指出，2018年全球雲端遊戲產值約為120億美元；7年後，市場規模將達到565億美元（約新台幣1.6兆元），年複合成長率15.7％。
低延遲、高速率特性，4K體驗不再LAG
究竟雲端遊戲的魅力何在？從技術面來看，雲端遊戲結合了「串流」和「雲運算」2種特性。玩家只要連網，無需下載、安裝檔案，就可以像觀看Netflix等OTT平台一樣，直接在手機、平板上體驗遊戲。
至於雲端平台上的伺服器則會代替電腦、遊戲主機內強大的CPU、GPU做運算，讓一般行動裝置「變相升級」，無論入門或旗艦款機種，都可以玩「大作」。
舉例來說，微軟「Project xCloud」雲端遊戲服務，可在Android手機或平板電腦玩Xbox遊戲；換到「PlayStation Now」上，月付10美元（約新台幣293元），就可以玩到上百款索尼的經典遊戲。
值得關注的是，全球電信業也緊隨科技大廠，大舉進軍雲端遊戲。包含日本NTT DOCOMO、韓國KT、義大利Vodafone、中國移動香港等電信商，陸續在5G開台後宣布推出雲端遊戲服務。
日商優必達擁有任天堂、SEGA等遊戲開發廠授權，是上述日、韓等電信業者背後的雲端遊戲技術供應商，在台灣也與遠傳合作，最快於2020年底前推出服務。
日商優必達創辦人暨執行長郭榮昌指出，「很多玩家熱愛競技型遊戲，即使是很短暫的buffer（網路緩衝），瞬間就會影響勝負。」因此，電信公司用5G推雲端遊戲，具備了「雙重優勢」：低延遲與高速率；這可能也是科技廠過去推雲端遊戲，成績沒有太亮眼的原因之一，因為4G網路的延遲（約0.02秒）仍不夠低，5G（約0.001秒）能有更好表現。
另外，雲端伺服器的所在位置也有影響。
「路再怎麼短，多走一半就是比較慢！」郭榮昌舉例，雲端遊戲的伺服器若建置在遠傳電信端，5G訊號能直接連接至消費者設備。但如果是Google等科技大廠提供的遊戲服務，即使在台灣有設立機房，最後一哩路仍要接回到電信業者，等於有兩站要跑。
就算你不愛玩射擊、競技這類分秒必爭的遊戲，在雲端平台上的體驗也可能受到影響。
Google旗下的雲端遊戲平台Stadia，可讓玩家透過Chrome瀏覽器玩「大作」。該公司高層曾表示，若要體驗4K 60fps 串流畫質，需要30Mbps頻寬；1080p 60fps需要25Mbps頻寬，這代表「網速門檻」確實會影響遊戲品質。
一般而言，5G網速能比4G高4～6倍，足以「應付」雲端遊戲平台的規格要求。
雲端遊戲還有「省錢」特性。目前，台灣5G上網的最低資費為599元，流量僅約20GB。郭榮昌說，當電信業者以私有雲方式推出5G雲端遊戲服務，不但可比國際大公司省下公網流量成本，還能將成本回饋給消費者──「遊戲耗費流量」不列入行動上網流量統計。
「雲端遊戲重點還是在內容（IP）的獨特性。」張姓資深玩家認為，若雲端平台能有更多家用主機大作，如《最後一戰：無限》、《戰神》系列、《仁王2》等，為玩家省下「雙主機」費用，將很有吸引力。
據Global Market Insights調查，2019年到2025年間，亞太地區5G雲端遊戲市場年複合成長率將超過46％。
「我認為5G是雲端遊戲的重要推力。」郭榮昌笑說，「一方面當然是因為電信業者急著回收投資，但歷史證明：3G帶動串流音樂出現、4G推動串流影音成長。比起其他國家，我相信台灣玩家會願意投資這項趨勢。」
更多精彩內容請見數位時代第316期雜誌《探索5G殺手級應用》
責任編輯：張庭銉、林美欣
3 3D效果、4K畫質、多視角即時倒帶…這些超讚看球賽體驗，4G做不到！
去年3月，韓國5G正要開台之際，適逢南韓職棒新球季開打。
結合5G和AR（擴增實境）技術，當時在SK飛龍隊主場的球迷，都可以透過手機螢幕觀賞「飛龍AR開場秀」，一下子飛進球場上方盤旋的巨龍，攀在計分板的上、將大螢幕抓出裂痕，降落球場時甚至有地裂特效，這樣的流暢程度與精美畫質，都是4G時代做不到的。
今年7月，台灣5G正式開台。為讓用戶切身感受5G技術的優點，台灣大哥大和中華電信也將使用場景拉到球場去，分別與富邦悍將、樂天桃猿隊合作，舉辦5G示範球賽。
AR大秀震撼開場，20台攝影機彌補人眼極限
7月25日，在「XVIII悍將中學返校日」現場，球迷有了與過往截然不同的「科技體驗」。
一開場，由台灣大哥大總經理林之晨擔綱開球投手，而現場架設的20台攝影機，初次示範了3D、4K畫質、多視角記錄與即時回放的效果。
透過大螢幕或手機螢幕，球迷還可以看到一艘巨大的飛船帶著空投箱入場，投下的包裹彈出「Open Possible 能所不能」標語，這是肉眼在球場體驗不到的特殊效果。賽後演唱會也首度以VR（虛擬實境）360度環景技術，在台灣大YouTube官方頻道直播。
這場基於5G環境打造的AR飛船秀，以及3D多視角觀賽服務，背後的技術支援是來自新創團隊光陣三維。
原先是客製化軟體系統整合商的光陣三維，創立於2017年，憑藉著「3D建模演算法」這項關鍵技術，轉而投入AR、VR及3D模型等應用，主要營收來自於3D建模立體輸出的模型公仔。
談起投入研究3D建模演算法的動機，光陣三維執行長陳韋廷坦言，「一開始只是For Fun」，想為自己孩子的每個成長階段，留下3D立體影像做紀念。隨著技術的演進，如今為一個人像角色建構3D模組的所需時間，已經從2星期，縮短到2分鐘。有了快速建模的演算法之後，透過5G，才能將這樣的3D內容即時、無延遲地呈現在使用者的螢幕上。
在當天的主題日現場，除了AR大秀之外，還有一款VR互動遊戲。球迷只要戴上VR頭盔，就彷彿置身新莊棒球場的打擊區，體驗上場揮棒的真實感受。頭盔中的球賽場景，也是光陣三維使用空拍機打造的3D模型。「我們還有做夜間星空版，飛船也在旁邊飛，場景絕對寫實！」
「下一個階段，是把你自己裝進去，會更好玩。」陳韋廷說，由於3D建模時間縮短，球迷玩家可以現場建立自己的人像3D模型，丟到VR遊戲裡。「球員也可以是你認識的人，遊戲會更有趣。」
對陳韋廷而言，現在有許多娛樂體驗，4G或許做得到，但是要滿足3D、4K到多視角即時回放，「這個真的非5G不可！簡單講，就是4G跑不動。」
8成用戶用過多視角服務，離比賽更「近」了
同樣在7月，中華電信MOD與樂天桃猿隊合作，推出4K多視角轉播，開放MOD用戶免費收視。透過現場規畫的5個視角，供球迷貼近選手的難得機會，還可以從主審的視角觀看比賽。
樂天桃猿副領隊浦韋青表示，已有超過80％的MOD收視戶，都使用過這項服務。
展望未來5G在運動領域的應用，陳韋廷說，「我們希望每個人都是導播。」藉由現場架設的多台攝影機，球迷透過平板、手機和電視，可以選擇想看的視角。
浦韋青則認為，除了即時回播精彩片段之外，不同觀賽視角的開放，也有機會創造不同的收費級距，「未來包括現場球路分析及選手移動軌跡、App訂餐等應用，也都在考量之中。」
責任編輯：張庭銉、林美欣
4 4K線上直播、歌手異地合體、樂迷雙向互動…未來演唱會什麼都能玩？
台韓混血歌手畢書盡站在空無一人的星球上，背對粉色天空，隨著愛心花瓣緩緩飄落，迎面走向你，直到離你不到一大步的距離，然後開口唱道「Come Back To Me, Come Back To Me, 再給我更遼闊的天空……。」
2020年7月，畢書盡舉辦出道10周年個人演唱會，地點不在台北小巨蛋，而是在粉絲配戴的VR（虛擬實境）眼鏡裡，彷彿他就站在你面前，只唱給你一個人聽。
這是台灣第一場「付費線上演唱會」，也是華語歌壇首場「VR虛擬演唱會」。創意企畫、與歌手及經紀公司對接的工作，都由影音串流平台KKBOX負責；虛擬世界中的內容，則由成立4年的VR新創公司Funique VR打造；將整場演出傳到觀眾眼前的，則是中華電信的5G網路。
像在搖滾區第一排，歌手表情更不能鬆懈
2020年疫情爆發，阻斷也顛覆了過往的展演形式。五月天、劉若英、陳奕迅等台港樂團歌手，接連舉辦線上演唱會，在遠端免費獻唱；韓國天團SUPER JUNIOR也於5月在韓國直播平台V Live上開演，即使要買票才能「入場」，竟吸引超過12萬名粉絲，在家中電腦前與偶像一同狂歡。
受限於疫情，畢書盡也不得不轉往線上。「如果只是傳統的錄影或直播，好像沒那麼有意思，我們才決定導入VR，再搭上中華電信5G開台，把製作規格也拉到4K。」KKBOX整合行銷處資深總監宋霽袁說。
為了達到4K級別的解析度，拍攝過程全仰賴一台Funique自製的4K VR攝影機；並且在一片綠幕的攝影棚中，同時還有10～20台VR導播機即時運算調校，讓歌手現場錄製時，能隨即看見自己融入虛擬場景的合成畫面，賦予表演更多的想像空間。
對於平均每年執行逾40場國內外展演活動的KKBOX來說，相比實體演唱會，VR演唱會差異最大的地方，是場景設計的「前期溝通」和歌手的「演繹方式」。
過去，製作團隊只需大致描述每一首歌曲的設計場景就好，歌手們身經百戰，會自動在腦海裡建立具體想像。到了VR演唱會，歌手、經紀公司、執行者的經驗全部歸零，場景描述必須愈具體愈好。
「Funique得實際做好一首歌的VR場景，甚至把『模擬畢書盡』放進去demo，請導演、歌手戴上眼鏡實際體驗到底如何呈現，要做到這種程度。」KKBOX整合行銷處專案經理賴筱茜表示。
實際表演時，同樣是唱歌給觀眾聽，在VR演唱會，歌手的表演對象成了「攝影機」，鏡頭就是觀眾的眼睛，得對著它傳達情緒、營造氛圍，更像是在拍戲。畢竟在VR世界裡，觀眾離歌手很近，歌手的表情不能有絲毫鬆懈。
宋霽袁透露，一場60分鐘的VR演唱會，製作成本也要「千萬等級」，在Legacy、TICC（台北國際會議中心）辦一場1,500～4,000人的實體演唱會都綽綽有餘，甚至要辦到小巨蛋規模，也無不可能。
如此費勁辦一場VR演唱會，看上的是什麼？
高盛集團預測，受到疫情波及，2020年全球音樂收入將下滑25％；但若把時間推移到2029年，消費者對付費音樂串流需求不斷增加，對有別以往的音樂內容和表演越發感興趣，全球音樂收入預計將達到1,420億元，相比2019年幾乎翻了一倍，其中負責線上傳輸的5G，無疑能獲得龐大商機。
表演更有創意！以前辦不到的都能成真
至於5G到底發揮了什麼作用？
Funique VR創辨人兼執行長鄭卜元道出關鍵，未來如果要用高於4K畫質的VR直播，且畫質不被壓縮、播放不卡頓，用戶所需頻寬約為180Mbps～250Mbps，唯有5G才能做到，若以NCC（國家通訊傳播委員會）2019年4G上網速率量測結果來看，台灣4G平均下載速率僅為108.33Mbps。
宋霽袁指出，「5G是基礎建設的升級，雖然沒有為展演技術帶來重大突破，但是以前沒辦法玩的，現在都可以玩。」
線上演唱會成為後疫情時代的必然，5G為遠端觀眾帶來深刻的臨場體驗，那麼現場人山人海的實體演唱會用上5G，又將變出什麼新花樣？
早在今年1月，KKBOX舉辦第15屆風雲榜時，就已經運用中華電信5G網路，辦了一場「異地共演」演唱會。在1萬名觀眾的注目下，八三夭樂團在台北小巨蛋的舞台上，和身在台視攝影棚的玖壹壹「遠端合體」，一起演唱了《馬子狗》與《大家樂》兩首歌。
舞台規模愈大，現場感受愈直接，雙方合唱哪怕只有一秒誤差，都會極其尷尬；5G低延遲的特性恰好解決了這一痛點；也在短期內近乎不能跨出國境之際，為表演形式開創新的可能。
另一方面，5G讓演唱會上的互動，從粉絲與歌手一來一往的「單向互動」，變成更豐富、更同步的「雙向互動」。
2019年2月，日本女子團體Perfume在橫濱的演唱會現場，歌手透過身體律動，不但讓歌迷手上的LED應援手環發出不同顏色燈光，就連遠在涉谷看直播的歌迷，LED應援手環也會同步動作。粉絲甚至可以透過App直接傳訊息、問問題，變成演唱會的背景，成為演出橋段的一部分。
「過去很多的互動都很單調，歌手只能在現場問歌迷問題，大家用嘴巴回答，畢竟在演唱會上，4G網路通常都會大塞車，但5G有機會突破這個限制。」宋霽袁說道。
他更大膽想像，倘若5G真要讓展演產業「大躍進」，就得等到現場的筆電、導播台、攝影機、燈光、音控⋯⋯所有的器材都能連上5G網路，未來工作人員都能遠端場控，「雖然我也還不能想像到時候會發展成什麼樣子，但一定會和現況完全不同。」
創意有時來自限制，當社交距離局限了展演的空間，如今每一場演唱會，在前期規畫時，都不得不設計「實體方案A」和「線上方案B」，因應疫情靈活應變。5G讓前者有更多橋段互動的可能，讓後者跳脫時間、空間和人數的限制，在哪都能演，激盪出全新的火花。
責任編輯：林美欣、張庭銉