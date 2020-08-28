居家健身風潮方興未艾的當下，亞馬遜推出智慧手環Halo，企圖搶佔醫療及健身兩大領域商機。

居家健身的龐大市場吸引越來越多科技巨頭參戰。美國電商龍頭亞馬遜推出了一款名為「Halo」的智慧手環，加上搭配使用的App與訂閱服務，瞄準醫療及居家健身商機。

亞馬遜Halo智慧手環具有多種功能，可結合手機鏡頭量測用戶的體脂率，甚至透過聲音判讀當前的情緒狀態，同時也包括一般常見的健身追蹤、睡眠追蹤等，還可以搭配App及其訂閱服務使用。

不同於其他廠牌的智慧手錶或智慧手環，Halo本身並沒有螢幕，必須結合智慧型手機使用，完全針對於健康及健身的事情，因此也不含打電話等雜七雜八的功能，不過也因此可以有較長的使用時間，充滿電後可連續使用7天。

Halo瞄準健身入門用戶，曝亞馬訊進攻醫療市場野心

這項新產品涵蓋了亞馬遜過往一直關注的醫療，以及因疫情崛起的居家健身兩大領域。根據《The Verge》報導，Halo智慧手環瞄準的客群並非重量級的健身愛好者，而是希望身體能夠更健康、精實的輕量級用戶。

不同於Apple Watch的「圓滿畫圈」設計，Halo使用分數系統鼓勵用戶多做運動，每週設定了150點的達標線，每當用戶進行激烈運動時，便可獲得分數向目標更靠近一步，如果長時間久坐不動則會被扣分。

亞馬遜Halo副總裁梅莉莎．查（Melissa Cha）表示，他們在機器學習及電腦視覺已具備專業知識，但進軍醫療領域仍需要一批新的人才，「我們在全球尋找最適切的人才，像是心臟病學者、健身專家，以及研究睡眠及健康的專業人士。」

亞馬遜從許多年前開始便一直嘗試進入價值3.5兆美元醫療市場，包括過去收購線上藥局Pillpack、為員工推出線上診所Amazon Care，以及祕密成立的感冒治療團隊等，都顯示其企圖心。

亞馬遜多年來一直對醫療領域虎視眈眈，過去也曾收購線上藥局Pillpack，並建立「亞馬遜藥局」商標。 PillPack via Facebook

《CNBC》認為，Halo智慧手環的出現，可以拉近亞馬遜在醫療領域與消費者的距離。由於健康管理是高度個人化的服務，亞馬遜可藉此獲得用戶最私人的健康數據，一步步開發更多服務，創造更多收入來源。

而過去Google收購Fitbit時，曾引發外界對於隱私外洩的質疑，亞馬遜也在發布Halo時也率先保證，他們絕不會將服務收集的數據，用於推銷醫療、健身等相關產品上，造成消費者困擾。

居家健身夯翻，從新創到科技巨頭都搶著加入戰局

因疫情掀起的居家健身浪潮，也是亞馬遜推出Halo智慧手環的一個契機。由於民眾在疫情期間無法隨心所上健身房或者出門運動，健身房在這半年狂倒一片，但健身器材銷售卻快速成長，Adobe就指出，家庭健身風氣高漲，健身器材銷售較去年同期成長55%

同時，健身App的使用率也一併拔高，根據外媒《Mobile Marketer》的資料，3月底、4月初疫情於歐美大爆發時，全球健身App的安裝量較去年同期成長達67%。

疫情在歐美遲遲未見緩解，也造就龐大的居家健身商機，提供線上課程的健身器材新創 Peloton便因此用戶大增，今年迄今股價已成長130%。 Peloton官網

近來越來越多企業開始向健身領域靠攏，先前有報導指出，蘋果正在祕密籌劃名為「Seymour」的健身App服務，稍早被披露的訂閱套餐服務Apple One裡，也包含線上健身課程，類似於Nike或Peloton推出的服務。

不只大企業伸手擁抱健身領域，微軟投資的科技新創TwentyBN近期也募資1,250萬美元，開始投入健身App的開發，過去這間企業主要研發電腦視覺技術，這也恰好是健身App的必備功能。

某種程度上來說，亞馬遜投入健身及醫療領域已是大勢所趨，但在智慧手錶已經種類繁多的情況下，Halo能否受到消費者青睞目前還是未知數。Halo定價為99.99美元（約新台幣2,900元），訂閱服務則為每月3.99美元（約新台幣120元），不過現正進行的搶先體驗活動中，消費者只須64.99美元（約新台幣1900元）即可購買Halo並附贈6個月的訂閱服務。

資料來源：CNBC、The Verge、Mobile Marketer

責任編輯：錢玉紘